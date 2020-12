Na de sensationele zege van Racing Point-coureur Sergio Perez in de Grand Prix van Sakhir moet het Formule 1-veld zich nog eenmaal opladen voor een druk en hectisch raceweekend. Aankomende zondag staat de seizoensfinale op het programma, die al sinds 2010 wordt verreden op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. De strijd om de titels bij de coureurs en constructeurs is al geruime tijd beslecht, maar de definitieve eindrangschikking voor de overige posities staat nog verre van vast. Er staat dus nog heel wat op het spel.

Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi?

Datum: Zondag 13 december 2020

Start Nederlandse tijd: 14.10 uur

Start lokale tijd: 17.10 uur

De Grand Prix van Abu Dhabi op het Yas Marina Circuit vindt plaats op zondag 13 december 2020. De race start om 14.10 uur Nederlandse tijd, om 17.10 uur lokale tijd. De wedstrijd begint in de schemering. Naarmate de race vordert zal de zon ondergaan en neemt het kunstlicht langs de baan de verlichting over. Een Formule 1-race duurt maximaal twee uur. Wanneer een race stilgelegd wordt door een rode vlag, gaat de wedstrijd bij de herstart verder bij het aantal ronden (en de tijd) dat reeds verreden is. Bij regenraces of races met veel safety cars kan het gebeuren dat de race na twee uur wordt afgevlagd, nog voordat het volledige aantal ronden is volbracht.

Tijdschema Grand Prix van Abu Dhabi

Sessie Starttijd Nederlandse tijd Starttijd lokale tijd 1e vrije training 10.00u-11.30u 13.00u-14.30u 2e vrije training 14.00u-15.30u 17.00u-18.30u 3e vrije training 11.00u-12.00u 14.00u-15.00u Q1 14.00u-14.18u 17.00u-17.18u Q2 14.25u-14.40u 17.25u-17.40u Q3 14.48u-15.00u 17.48u-18.00u Race 14.10u 17.10u

Uitzending Formule 1 op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten, of via het speciale Racing-kanaal

Start uitzending: 13.00 uur Nederlandse tijd

Start van de race: 14.10 uur Nederlandse tijd

Zender: RTL Deutschland

Kanaal: 47 voor KPN en Telfort, kanaal 58 voor Ziggo-klanten

Start uitzending: 12.30 uur Nederlandse tijd

Wie in Nederland op televisie naar Formule 1 wil kijken, heeft twee opties: via RTL Deutschland of via een abonnement bij Ziggo. RTL Deutschland zendt voor de laatste maal een F1-race live uit. De zender had dertig jaar lang de exclusieve rechten in handen, maar in 2021 is de koningsklasse van de autosport in Duitsland enkel te zien via Sky. Tijdens een ruim anderhalf uur durende voorbeschouwing wordt teruggekeken op de hoogte- en dieptepunten van dertig jaar F1-verslaggeving, met interviews, opmerkelijke momenten en veel hoogtepunten. De verslaggeving van de race vindt plaats vanuit de studio, aangezien de zender door de coronacrisis geen team heeft laten afreizen naar het Midden-Oosten. RTL Deutschland is voor klanten van KPN, Telfort en XS4ALL te vinden op kanaal 47. Abonnees van Ziggo kunnen terecht op kanaal 58. Met Tele2 kijk je via kanaal 223, met T-Mobile Thuis via kanaal 397.

De tweede optie is middels een abonnement bij Ziggo. De tv-aanbieder heeft in Nederland de exclusieve Formule 1-rechten in handen. Klanten van Ziggo kunnen via het gratis kanaal 14 live naar alle trainingen, kwalificaties en races kijken. Dat kan ook via een abonnement op Ziggo Sport Totaal. Hiermee krijg je toegang tot zes extra sportkanalen, waaronder het Racing-kanaal. Daar zijn naast de Formule 1 ook diverse andere kampioenschappen, documentaires en analyses te zien. Een abonnement op Ziggo Sport Totaal kost 14,95 euro per maand en is bij alle tv-aanbieders beschikbaar.

Voorafgaand aan de live-uitzending van de Grand Prix van Abu Dhabi vindt een uitgebreide voorbeschouwing plaats. Vanuit de studio bespreekt presentator Rob Kamphues de belangrijkste onderwerpen met vaste analist Robert Doornbos en enkele gasten. Om 14.00 uur wordt live overgeschakeld naar Abu Dhabi, waar commentator Olav Mol en pitreporter Jack Plooij aanwezig zijn voor de verslaggeving.

De Formule 1-avonturen van Jack Plooij lees je in zijn nieuwe boek

Waar vind ik een stream van de F1-race?

Wie liever op een smartphone, tablet of laptop naar Formule 1 kijkt, kan in Nederland terecht bij twee legale aanbieders van een stream: F1TV Pro en de Ziggo Sport Go-app. F1TV Pro is de officiële streamingsdienst van de Formule 1. Hier worden live alle trainingen, kwalificaties en races uitgezonden. Als abonnee kan je naar wens een commentator kiezen. Buiten de races om vind je hier herhalingen, historische races, analyses en documentaires. Daarnaast krijg je toegang tot extra features zoals livetiming, driver tracker en onboardcamera’s met boordradio van alle coureurs. Een jaarabonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro.

Het alternatief voor F1TV Pro is de Ziggo Sport Go-app van de Nederlandse tv-aanbieder. Hiermee krijg je toegang tot zes extra sportkanalen, waaronder het speciale Racing-kanaal. Daar worden live alle trainingen, kwalificaties en races uitgezonden. Om de Formule 1 heen kijk je er naar diverse andere kampioenschappen, herhalingen, documentaires en analyses. Een abonnement is voor iedereen beschikbaar en kost 9,95 euro per maand.

Hoeveel ronden telt de Grand Prix van Abu Dhabi?

De Grand Prix van Abu Dhabi op het Yas Marina Circuit op het Yas Island gaat over 55 ronden. Het circuit is 5,554 kilometer lang. Dat brengt de totale raceafstand op 305,470 kilometer. De minimale lengte van een Formule 1-race is 305 kilometer. De ronde waarin deze afstand wordt overschreden is doorgaans ook de laatste ronde van de race. De kortste Grand Prix van het Formule 1-seizoen qua afstand is de GP van Monaco, ook meteen de enige uitzondering op die afstandsregel: deze race gaat over ‘slechts’ 260 kilometer.

Onboard: Een rondje over het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi