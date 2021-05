GP Vietnam: Vraag tijdig een visum aan

Grand Prix Formule 1 van Vietnam

De GP van Vietnam zou de vijfde in het rijtje van races in Oost-Azië worden. Er vinden al Grands Prix plaats in Maleisië, Singapore, China en Japan. In november 2018 werd de nieuwe race aangekondigd, die op 5 april 2020 voor de eerste keer verreden zou worden in Vietnam, als aansluiting op de GP van Singapore.

De maatregelen met betrekking tot de corona-pandemie gooiden echter roet in het eten waardoor de geplande GP van 2020 in eerste instantie werd uitgesteld. Op 16 oktober werd de definitieve afgelasting voor 2020 bekendgemaakt.

De Grand Prix kon ook in 2021 niet in Vietnam plaatsvinden, doordat deze werd geschrapt van de racekalender van het seizoen 2021 vanwege een arrestatie van de voorzitter van het Volkscomité van Hanoi, Nguyen Duc Chung. Hij werd in augustus 2020 gearresteerd wegens fraude. Buiten dat hij sterk betrokken was bij de organisatie van de F1-race, zou de hele kwestie verder niets met de GP van doen hebben gehad.

Hanoi Street Circuit, Hanoi, Vietnam

Het was de bedoeling dat de Grand Prix gehouden werd op een tijdelijk stratencircuit van iets meer dan 5,5 kilometer in de buitenwijk van Hanoi, op het Hanoi Street Circuit. De coureurs zouden 55 rondes moeten rijden om de race tot een einde te brengen. Bijzonder aan het circuit is dat het tegen de klok in verreden moet worden. Het circuit bevat 23 bochten.

Of de Grand Prix wel een plek krijgt op de Formule 1-kalender van 2022 is nog onduidelijk, maar het wordt door de Formule 1 nog wel als goede optie beschouwd. Er is veel geld geïnvesteerd in de infrastructuur, die helemaal ingericht is op de race.

Visum Vietnam aanvragen

Mocht de Grand Prix van Vietnam in het komende jaar aan de racekalender worden toegevoegd, zorg dan dat je erbij bent door tijdig tickets voor de GP en een vlucht naar de hoofdstad, Hanoi, te regelen. Daarnaast zul je een visum Vietnam aan moeten vragen. Je hoeft niet veel tijd uit te trekken voor de aanvraag van het visum Vietnam. Deze heb je binnen een mum van tijd ingediend. Sinds 2018 bestaat er namelijk de mogelijkheid het visum Vietnam volledig online aan te vragen.

Om naar Vietnam te mogen reizen, zul je aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. De meeste Nederlandse en Belgische reizigers kunnen van het e-visum Vietnam gebruikmaken, maar lees voor de zekerheid toch de voorwaarden van het visum Vietnam zorgvuldig door voor je begint met de visumaanvraag. De Vietnamese immigratiedienst stelt namelijk niet alleen voorwaarden aan je nationaliteit, maar ook aan je reisdoel en paspoort. Daarnaast mag je slechts via een aantal locaties het land in- en uitreizen.

Voor 2018 werd door de meeste reizigers naar Vietnam gebruikgemaakt van visa on arrival. Voor vertrek kocht je dan een approval letter en bij aankomst in Vietnam moest je vervolgens nog een stamping fee halen op het vliegveld. De ambassade van Vietnam raadt reizigers aan een online of fysiek visum aan te vragen in plaats van een visum on arrival. Met visum on arrival is het namelijk niet gegarandeerd dat je nog zonder problemen voorbij de paspoortcontrole komt. Let op dat er visumbureaus actief zijn, die beweren een visum Vietnam voor je te regelen, maar eigenlijk alleen een approval letter verzorgen, waardoor je uiteindelijk bij aankomst nog in de rij moet wachten op je stamping fee.

Zo ziet het circuit voor de F1 Grand Prix van Vietnam eruit: