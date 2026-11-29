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2026 Formule 1 GP van Qatar

26 nov 2026 tot 29 nov 2026

| Losail International Circuit, QA

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Formule 1 GP van Qatar

F1 GP van Qatar: Volg de race in Lusail met live-timing

Ronde-voor-ronde verslag van de Grand Prix van Qatar in de Formule 1

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Liveblog

Deze liveblog is automatisch vertaald vanuit een andere editie. Er kunnen vertaalfouten in voorkomen. Lees in de oorspronkelijke taal.

Ronde: 20 11:35

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Antonelli lijkt licht te hebben gereageerd op Wolffs boodschap en houdt zijn druk in om ervoor te zorgen dat hij zijn stint uitrijdt.

Piastri heeft opnieuw een gat geslagen naar Verstappen en een voorsprong van 2,7s opgebouwd op de Red Bull, terwijl Norris probeert dichter bij de Red Bull te komen.

Ronde: 19 11:33

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Camara passeert Perez zoals verwacht, deze keer is er geen contact tussen de twee!

Alonso stopt, waardoor Bortoleto in de punten komt - dus eigenlijk heeft de vroege pitcall van de Braziliaan hier geholpen. Bearman zit 0,8s achter de Audi.

Ronde: 18 11:31

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Sainz rekent op het rechte stuk af met Perez, waardoor de Mexicaan in de klauwen van Camara belandt - de twee raakten elkaar afgelopen weekend in Las Vegas.

"Kimi, genoeg geracet," krijgt Antonelli van Wolff te horen, terwijl hij in die ronde 0,4s goedmaakt op Russell.

Ronde: 17 11:30

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Onze top vijf is allemaal gestopt, en Hamilton wacht nu alleen nog tot Colapinto zijn eerste bezoek aan de pitstraat brengt.

Russell heeft 8,5s voorsprong op Antonelli.

Ronde: 16 11:29

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Hamilton meldt dat zijn banden oké zijn, maar krijgt toch te horen dat hij moet pitten om positie te verdedigen.

Antonelli komt voorbij aan Hamilton terwijl de Brit vanaf P2 pit, en voor hem geen problemen met de timing van zijn pitstop. Hij zou voor Hadjar naar buiten moeten komen... en dat doet hij!

Lawson en Albon maken hun stops, terwijl Hadjar te maken kreeg met Alonso, die nog moest pitten.

Ronde: 15 11:27

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Russell gaat nu snoeihard voor Leclerc uit, die vanaf de tweede plek naar binnen komt. Hamilton blijft buiten, terwijl Leclerc een ongelooflijk trage stop krijgt door een langzame bandenwissel rechtsachter. 12s stop daar.

Verstappen heeft tijd gewonnen onder de VSC en zit binnen overtake-afstand van Piastri.

Ronde: 14 11:25

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Russell gaat voorbij aan Leclerc en pakt de leiding terug. Antonelli verloor bij de pitstops onder de VSC ongeveer negen seconden op zijn teamgenoot.

Dat verklaart waarom Leclerc voor Hamilton ligt: de Monegask ging voorbij toen de VSC eindigde, terwijl Hamilton traag was.

Groene vlag

Ronde: 13 11:23

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Het lijkt erop dat Ferrari van plan was te stoppen, maar een computerprobleem verhinderde dat. Russell gaat nu voorbij aan Hamilton, met Leclerc als volgende.

De VSC was inderdaad vanwege het piepschuimafval op de baan, dat nu is opgeruimd. Beide Mercedessen, beide McLarens en beide Red Bulls zijn gestopt.

Lindblad krijgt de oproep om op te geven.

Virtual Safety Car

Ronde: 12 11:22

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Pech voor degenen die vroeg stopten? Misschien niet, want behoorlijk wat coureurs hebben de VSC niet gebruikt om te stoppen - beide Ferrari's bleven buiten, net als Lawson, Bearman, Colapinto, Gasly, Alonso, Lindblad, Albon en Perez.

Russell kreeg een flinke steun in de rug doordat Antonelli tijd verloor bij het double-stacken.

Ronde: 11 11:20

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Norris gaat buitenom Hadjar in bocht 1, waarmee hij terugkomt op de vijfde plaats.

Hulkenberg stopt vanaf P13, wat verschrikkelijk slecht getimed is omdat we een VSC krijgen - en de twee Mercedessen maken hun eerste stop.

Ronde: 10 11:19

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Russell blijft 0,8s voor Antonelli, die meer dan 6s voor Piastri ligt.

Bortoleto, Bottas en Stroll hebben hun eerste pitstops van de race gemaakt. Harde banden voor Bortoleto en Bottas, en mediums voor Stroll.

Ronde: 9 11:17

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We hebben een replay van de start, en Lindblad leek bij bocht 2 door Lawson te worden klemgezet. Niet erg collegiaal daar.

Norris had gewoon een slechte start, vandaar zijn terugval van derde naar zesde.

Ronde: 8 11:16

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Norris valt Hadjar nu aan nadat de Red Bulls van positie wisselden, terwijl de Fransman kampt met een klein beetje schade. Hamilton en Leclerc willen zich hier ook mee bemoeien.

Piastri ligt al 2,8s voor op Verstappen en houdt dit gat voorlopig vast.

Ronde: 7 11:14

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Bearman heeft het gat naar Bortoleto op P10 weten te vergroten, terwijl Gasly in de openingsronden achter teamgenoot Colapinto is teruggevallen. Hulkenberg en Sainz liggen 14e en 15e, maar Sainz wordt onderzocht voor een valse start. Camara zit in de slipstream van de Williams-coureur.

Ronde: 6 11:13

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Het veld ligt hier wat uit elkaar, behalve vooraan. Piastri heeft een seconde voorsprong op Hadjar, die te horen krijgt dat hij Verstappen voorbij moet laten, terwijl Norris net binnen bereik van de Red Bulls blijft.

Hamilton ligt 1,2s achter Norris, met Leclerc nog eens 1,1s daarachter, en Lawson en Bearman liggen een eind achter de Ferrari's.

Hadjar heeft schade aan de voorvleugel...alweer, daarom laat hij Verstappen erlangs.

Ronde: 5 11:11

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Dus niet echt een "Multi 21", maar een "vecht in deze fase alsjeblieft niet met elkaar" van Mercedes terwijl ze hier de racestints managen.

Piastri ligt 3,6s achter Russell, en Mercedes wil dat gat uitbouwen.

Ronde: 4 11:10

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Antonelli kijkt even in bocht 1, maar Russell houdt stand. Maar Russell gaat wat wijd in die openingsbocht, waardoor Antonelli een run krijgt en in bocht 4 een poging kan wagen - maar hij schiet rechtdoor terwijl Russell verdedigt!

Mercedes zal dat met samengeknepen billen hebben bekeken. "Beetje anders dan de ochtendbriefing, maar zeg maar hoe je wilt racen," zegt Russell. Beide auto's hebben de instructie gekregen om gas terug te nemen.

Ronde: 3 11:08

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Russells voorsprong is nu opgeslokt door Antonelli, want de Italiaan zit in het spoor van zijn teamgenoot. "Ik leun heel zwaar op de linksvoor", zegt Russell, mogelijk met de vraag om Antonelli wat in te tomen.

Het moment tussen Lindblad en Lawson wordt onderzocht.

Ronde: 2 11:07

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Russell houdt stand, terwijl Hadjar zijn team vraagt te controleren op schade aan de vloer. Veel piepschuim op de baan bij de openingsbochten.

Norris ligt onder vuur van Hamilton, die bij de start voorbijging aan Leclerc. We moeten het incident met Lindblad nog eens zien, maar het lijkt erop dat het Racing Bulls-duo contact maakte toen Leclerc de Kiwi kneep.

Lichten uit

11:05

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De GP van Qatar is begonnen!

Goede start van beide Mercedessen, Russell blijft voor Antonelli. Norris komt wat slecht weg en wordt opgeslokt door de Red Bulls.

Lindblad schiet van de baan, maar weet op de een of andere manier het veld te ontwijken en beschadigt alleen een markeringsbord.

Hadjar verdedigt de vierde plaats ten opzichte van Verstappen, terwijl Norris zesde ligt.

11:03

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Russell leidt het veld naar de grid - kan hij Antonelli achter zich houden richting bocht 1?

We gaan het zien...

Groene vlag

11:01

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Tijd voor de formatieronde - laatste kans voor de coureurs om wat warmte in de banden te krijgen en genoeg batterij voor de openingsronde te verzamelen.

Ferrari had op de grid een klein probleem met de auto van Leclerc, maar dat lijkt te zijn opgelost.

10:56

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Bandenkeuzes

Harde band: Colapinto, Perez

Medium band: de rest!

10:54

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Weerupdate

Het is 25C luchttemperatuur en 29C baantemperatuur - dus niet extreem warm. Geen verrassing: er wordt geen regen verwacht.

10:51

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Nog 10 minuten!

Zet de waterkoker aan en ga er goed voor zitten - de GP van Qatar komt er heel snel aan!

10:51

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Bocht 1: Russell vs Antonelli

Het is een duel tussen de Mercedes-coureurs richting bocht 1, want George Russell wil zijn recente vorm ombuigen - en Kimi Antonelli jaagt op zijn eerste F1-zege sinds hij kampioen werd.

Russell pakte pole voor zijn teamgenoot, die licht geïrriteerd was dat hij als eerste van de groep de pitlane uit werd gestuurd. "Ik heb er vandaag echt van genoten", zei Russell. "Dit hele weekend voelt het gewoon alsof onze auto op een ander niveau zit, en dat is ongelooflijk om te zien. Het is de eerste keer sinds we dit nieuwe pakket hebben meegenomen dat ik denk dat we het echt in de juiste window hebben gekregen.

"Ik denk dat we heel competitief zijn in de snelle bochten, en natuurlijk heeft dit circuit er daar heel veel van. Dus ja, het was echt geweldig. Kimi was heel snel, weet je, hij stond de hele tijd bovenaan in de sessies ervoor. Ik wist dat ik in de kwalificatie een paar goede ronden moest rijden als ik pole wilde pakken, maar ik had er een goed gevoel over."

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

10:46

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Piastri: Qatar tot nu toe ‘normaler’

Oscar Piastri denkt dat zijn vorm in Qatar tot nu toe ‘iets ontspannener’ is geweest, nu hij zich wat comfortabeler voelt achter het stuur van zijn McLaren MCL40.

De Australiër had dit jaar moeite om zich aan de auto aan te passen, maar eindigde in Las Vegas op het podium en zit nu op Lusail heel dicht bij teamgenoot Lando Norris - een circuit waar Piastri doorgaans uitblinkt.

‘Ik denk dat het dit weekend in elke sessie ongeveer een halve tiende tussen ons was. Dat was goed, omdat het close was en omdat we weer terug waren in het normale window van dingen finetunen. Ik weet al waar ik in die laatste ronde de tijd verloor, dus de rest van de ronde was goed.

‘Maar qua algemeen gevoel van het weekend is het weer normaal geweest. De snelheid was er; ik hoefde dingen niet opnieuw uit te vinden, en het was gewoon fijn om weer terug te gaan naar het finetunen van kleine dingen, wetend dat als ik mijn werk goed doe, het genoeg is.

‘Als je het resultaat er even buiten laat, was het natuurlijk gewoon iets ontspannender. Weten dat meer doen... het is waarschijnlijk het resultaat van een deel van het werk dat we gedurende het jaar hebben gedaan. Ik kan bijvoorbeeld niet precies rijden zoals vorig jaar, maar het wordt zeker natuurlijker.

‘Ik zat in de window waarin ik gewoon wist wat ik van de auto wilde en nodig had, in plaats van te proberen alles bij elkaar te puzzelen: wat moet ik doen om de auto te helpen? Wat heeft de auto nodig? En dan proberen om constant twee bewegende doelen bij elkaar te brengen. Het stond iets meer vast, met alleen hier en daar kleine tweaks. Dus dat was een fijne verandering.’

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

10:42

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Leclerc verwacht niet dat Ferrari indruk maakt

Misschien juist het tegenovergestelde van Mercedes: Ferrari moest dealen met een lastige kwalificatie, want Charles Leclerc gaf meer dan een seconde toe op beide Mercedes-coureurs.

"Er is één ding dat hier vrij uniek en anders is: de eigenschappen van het asfalt, dat extreem glad is, en wij hebben de neiging om meer moeite te hebben op glad asfalt", beredeneerde de Monegask. "Dit is veel gladder dan alles op de kalender, en het springt er voor ons duidelijk uit. We hebben heel verschillende dingen op de auto geprobeerd, maar er is gewoon iets dat niet werkt.

"Ik denk niet dat [het een gevecht om te overleven wordt], want de 27 ronden zouden genoeg voor ons moeten zijn, maar we zullen zien. Ik wil niet te vroeg praten.

"Natuurlijk is het een heel veeleisend circuit voor de banden, misschien iets minder voor ons omdat we langzaam zijn in de bochten. Maar toch denk ik niet dat het morgen een heel sterke dag voor ons wordt."

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Ronald Vording

10:36

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Verstappen over de dominantie van Mercedes tot nu toe in Qatar

Max Verstappen vindt dat Red Bull qua performance simpelweg niet kan tippen aan Mercedes op Lusail, nadat hij zich als zesde kwalificeerde voor de Grand Prix van Qatar.

Volgens Verstappen is de verklaring tweeledig: Red Bull komt nog altijd tekort in hogesnelheidsbochten, terwijl het volledige effect van Mercedes' upgrade uit Maleisië pas nu zichtbaar wordt op het circuit van Qatar.

Dat laatste was ook de conclusie die polesitter George Russell direct daarna trok, waarbij hij erop wees dat dit feitelijk het eerste circuit met overwegend hogesnelheidsbochten is sinds Mercedes zijn uitgebreide upgradepakket voor de W17 introduceerde.

Formule 1

Volgens Max Verstappen laat het Lusail International Circuit precies zien waar Red Bull nog aan moet werken voor 2027. Hij is vooral onder de indruk van wat Mercedes in de derde sector kan.

10:28

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Limiet van 27 ronden voor banden

Het is belangrijk om te onthouden dat elke bandenset een limiet van 27 ronden heeft en dat, met 57 ronden op de teller, dit garandeert dat we minstens een tweestopper krijgen.

Veel mensen verwachten echter veel degradatie tijdens de Grand Prix - wat de race voor sommigen in driestopgebied kan brengen.

Hoe dan ook, verwacht dat de mediums en hards vandaag de meest gebruikte compounds zijn. Iedereen die in Q1 of Q2 uitviel, heeft ook een nieuwe set softs, terwijl de Q3-deelnemers drie gebruikte sets softs beschikbaar hebben, maar met nog slechts 24 ronden erop.

Rafael Camara, Haas F1 Team

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

10:20

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10:14

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Watch: The Problem with Strategy at Lusail | Qatar Grand Prix 2026

10:09

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2026 Qatar GP grid

All Stats

Cla Driver # Chassis Engine Time Tyres km/h 1

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes

1'21.695

238.795 2

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes

+0.128

1'21.823

238.421 3

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes

+0.480

1'22.175

237.400 4

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes

+0.550

1'22.245

237.198 5

I. Hadjar Red Bull Racing

6 Red Bull Red Bull

+0.596

1'22.291

237.066 6

M. Verstappen Red Bull Racing

3 Red Bull Red Bull

+0.637

1'22.332

236.947 7

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari

+1.260

1'22.955

235.168 8

A. Lindblad Racing Bulls

41 RB Red Bull

+1.337

1'23.032

234.950 9

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari

+1.413

1'23.108

234.735 10

L. Lawson Racing Bulls

30 RB Red Bull

+1.439

1'23.134

234.662 11

O. Bearman Haas F1 Team

87 Haas Ferrari

+1.672

1'23.367

234.006 12

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes

+1.873

1'23.568

233.443 13

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi

+1.959

1'23.654

233.203 14

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes

+1.964

1'23.659

233.189 15

N. Hulkenberg Audi

27 Audi Audi

+2.204

1'23.899

232.522 16

C. Sainz Williams

55 Williams Mercedes

+2.675

1'24.370

231.224 17

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes

+2.857

1'24.552

230.726 18

R. Camara Haas F1 Team

51 Haas Ferrari

+2.168

1'23.863

232.622 19

F. Alonso Aston Martin Racing

14 Aston Martin Honda

+3.015

1'24.710

230.296 20

L. Stroll Aston Martin Racing

18 Aston Martin Honda

+3.555

1'25.250

228.837 21

V. Bottas Cadillac F1 Team

77 Cadillac Ferrari

+3.668

1'25.363

228.534 22

S. Perez Cadillac F1 Team

11 Cadillac Ferrari

+4.104

1'25.799

227.373 View full results

10:04

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Formule 1

George Russell pakt zesde pole van 2026 terwijl Mercedes de kwalificatie domineert tijdens de Grand Prix van Qatar in de Formule 1

Samenvatting kwalificatie

10:02

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GP van Qatar - zo meteen!

Hallo allemaal, en welkom terug bij onze live verslaggeving van de Grand Prix van Qatar! Over ongeveer een uur gaat de race van start op het Lusail-circuit - en met strategie naar verwachting als sleutelonderdeel van de race, kan het een interessant spektakel worden!

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Door: Jake Boxall-Legge

Gepubliceerd: 29 nov 2026, 16:35

Ronde:

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