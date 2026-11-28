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2026 Formule 1 GP van Qatar
26 nov 2026 tot 29 nov 2026
| Losail International Circuit, QA
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Formule 1 GP van Qatar
F1 GP van Qatar: Volg de kwalificatie met live-timing
Volg de kwalificaties vanaf het Lusail International Circuit voor de Grand Prix van Qatar in de Formule 1
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13:17
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De coureurs gaan nu naar buiten voor hun laatste ronde. De top vier, plus beide Ferrari's, hebben ervoor gekozen binnen te blijven. De aandacht gaat naar Bortoleto op P10 en daarachter, voor degenen die mogelijk risico lopen.
13:13
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Nog vijf minuten te gaan en het lijkt erop dat de rijders vooraan klaar zijn voor deze sessie. Russell, met een 1m22.557s, is uit zijn auto.
13:11
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Hoezeer we het ook kunnen hebben over Mercedes dat weer 1-2 staat enzovoort, deze sessie draait duidelijk meer om de coureurs onderaan. Maar er zijn momenteel geen verrassingen rond degenen in de dropzone.
Het lijkt erop dat Williams, Cadillac, Aston Martin, Rafa Camara en mogelijk Alpine het daar onderin met elkaar gaan uitvechten.
Stopwatch
13:07
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Verstappen heeft dat aangescherpt naar 1m22.833s, dus verwacht dat constante baanevolutie het thema van deze kwalificatiesessie wordt.
Stopwatch
13:04
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De start van VT3 was rustig, maar in Q1 bestaat zoiets niet! Een stortvloed aan vroege rondetijden in de 1m23s- tot 1m26s-range.
Groen licht
13:00
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Q1 is begonnen!
12:58
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Zoals verwacht is het vanavond heet en droog in Qatar:
Baantemperatuur - 22C
Luchttemperatuur - 26C
Luchtvochtigheid - 66%
12:51
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F1 is niet de enige raceactie dit weekend:
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12:49
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Het zou een verrassing zijn als Antonelli vanavond geen pole pakt. En als hij dat wel doet, betekent dat dat niemand het aantal poles dat hij in 2026 heeft behaald nog kan evenaren!
Antonelli - 7
Russell - 5
Norris - 4
Verstappen - 3
Gasly - 1
Hamilton - 1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
12:41
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12:40
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Q1 begint op het hele uur en het is vrij duidelijk wie de favoriet voor pole is: Mercedes. De Silver Arrows voerden alle drie de trainingen aan met een 1-2, waarbij wereldkampioen Kimi Antonelli telkens de snelste was.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
12:38
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Hallo! Welkom bij het liveverslag van de kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar.
Door: Ed Hardy
Gepubliceerd: 28 nov 2026, 18:17
Ronde:
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