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Formule 1 GP van Qatar

F1 GP van Qatar: Kimi Antonelli pakt tiende zege van seizoen voor ongelukkige George Russell

Kimi Antonelli pakt 10e zege van het Formule 1-seizoen 2026 tijdens de Grand Prix van Qatar terwijl George Russell schade oploopt

Filip Cleeren

Bewerkt: 29 nov 2026, 17:50

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Aankomend wereldkampioen Kimi Antonelli heeft in Qatar zijn tiende zege van het F1-seizoen gepakt. Hij versloeg zijn geplaagde Mercedes-teamgenoot George Russell, terwijl Max Verstappen de tweede plaats in het kampioenschap veiligstelde.

Antonelli ging de lange tijd leidende Russell voorbij tijdens de laatste ronde pitstops, nadat Russell al vroeg schade aan zijn auto had opgelopen. McLaren-coureur Oscar Piastri pakte de laatste podiumplaats.

Polesitter Russell hield Antonelli bij de start eenvoudig achter zich, terwijl McLaren-coureur Lando Norris vanaf de derde plek slecht wegkwam. De vertrekkend wereldkampioen verloor drie posities, aan Piastri en aan het Red Bull-duo Isack Hadjar en Verstappen.

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Daarachter schoot Arvid Lindblad vanaf de zevende plaats van de baan. Bij zijn terugkeer wist hij op wonderbaarlijke wijze de andere middenvelders te ontwijken, waardoor Lewis Hamilton doorschoof naar de zevende plek. De Brit passeerde daarbij ook teamgenoot Charles Leclerc.

Antonelli zette Russell al snel onder druk. Russell meldde dat hij in de vele snelle secties van Lusail de banden "heel zwaar moest belasten". De wereldkampioen van 2026 probeerde het in de vierde ronde kortstondig in bocht 2 en keek daarna nog eens aan de binnenkant van de rechterbocht 4, voordat Russell de deur geleidelijk dichtdeed en Antonelli tot een uitwijkmanoeuvre dwong.

Dat was duidelijk meer agressie dan Mercedes voor de race had afgesproken. Het team wilde er juist zeker van zijn dat Russell minimaal derde zou eindigen in het kampioenschap.

"Nou, dit is iets anders dan in de bespreking van vanochtend, maar zeg maar hoe je wilt racen", merkte Russell bits op.

"George, genoeg geracet", beet hoofdteam Toto Wolff hem via de Mercedes-radio toe. Hij gaf Antonelli dezelfde boodschap.

George Russell, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Door het onderlinge gevecht konden ze korte tijd geen grotere voorsprong op Piastri opbouwen, maar de dominantie van Mercedes was zo groot dat het duo na de eerste drie ronden al een marge van drie seconden had. Na de radiowisseling bedaarde de spanning en bouwden ze een veiligere buffer op.

Achter Piastri wisselden Hadjar en Verstappen van positie, omdat de Fransman schade aan zijn vleugel had opgelopen. In de ronden daarna bleek de schade bij Hadjar geen snelle smoes om teamorders op te leggen. Verstappen was meteen een seconde per ronde sneller, terwijl de jonge coureur in ronde 11 ook ten prooi viel aan Norris.

Tijdens een korte virtual safety car in ronde 11, nodig om op te ruimen na de wilde excursie van Lindblad naast de baan, benutten de leiders de gele vlaggen voor een minder dure eerste pitstop. Russell en Antonelli gingen naar harde banden. Doordat Mercedes de auto's direct na elkaar binnenhaalde, verloor Antonelli enkele seconden op Russell, maar hij had net genoeg marge om virtueel tweede te blijven voor Piastri.

De Ferrari's besloten buiten te blijven, maar toen de race weer werd vrijgegeven verraste Leclerc Hamilton. De Brit had niet door dat de race weer op groen ging, terwijl hij klaagde over een gebrek aan informatie op zijn dashboard. Leclerc en een woedende Hamilton kwamen als eerste en tweede terecht, vlak voor Russell toen de Mercedes-coureur de pits verliet.

Liam Lawson en Oliver Bearman behoorden tot de middenvelders die buiten bleven. Antonelli en Piastri kwamen in verkeer terecht op de zesde en zevende plaats, terwijl de twee Alpines de als negende rijdende Verstappen tijdelijk van elkaar scheidden.

Door de forse bandenslijtage had Russell meer dan genoeg snelheid om het gebrek aan inhaalmogelijkheden in Doha te compenseren. Hij rekende snel af met Hamilton voor de tweede plaats en pakte in ronde 14 ook Leclerc voor de leiding.

Voor Antonelli gold hetzelfde. Hij passeerde Bearman en Lawson kort na elkaar en schoof op naar de vierde plaats, ongeveer zes seconden achter de Ferrari's en acht seconden achter leider Russell. Piastri en Verstappen volgden de Italiaan naar de vijfde en zesde plek.

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Manuel Eletto

Leclerc werd in ronde 16 binnengehaald voor zijn eerste van twee stops op de dag. Een rampzalige wissel van het rechtervoorwiel kostte hem bijna 10 seconden en deed hem terugvallen naar de tiende plaats.

Vooraan kreeg Russell problemen met zijn snelheid door vermoedelijke aerodynamische schade. De slinkende voorsprong op Antonelli was halverwege de race verdwenen. Mercedes herinnerde Antonelli er nog eens aan om het "netjes te houden".

De als derde rijdende Piastri kon geen van beide Mercedessen volgen en zakte snel meer dan 10 seconden terug, maar bleef wel voor Verstappen en Norris. Daarmee bevestigden de Silver Arrows hun dominantie uit de kwalificatie. Hamilton volgde nog eens 12 seconden achter Norris, met de gehavende Red Bull van Hadjar tussen de twee Ferrari's.

Omdat Pirelli een verplichte maximale stintlengte van 27 ronden had ingesteld om het risico op lekke banden te beperken, opende het tweede pitwindow aan het einde van ronde 30 van 57. Russell drong er bij het team op aan hem binnen te halen om de schade aan zijn auto te verhelpen, maar kwam later terug op die strategie omdat hij zich comfortabel voelde om zijn teamgenoot op de baan achter zich te houden.

Antonelli zette inderdaad minder druk dan in de openingsronden, maar dat kwam ook doordat Mercedes hem liet weten dat Russell bij zijn laatste pitstop drie seconden extra nodig zou hebben om aerodynamisch brokstukken te verwijderen. De Italiaan hoefde dus alleen maar af te wachten.

Russell stopte in ronde 35. Antonelli reageerde een ronde later en kwam met een virtuele voorsprong van acht seconden op Russell weer de baan op.

Norris kreeg kortstondig de leiding in handen, maar maakte in ronde 39 zijn tweede stop. Hij kwam als vijfde terug, achter leider Antonelli, Russell, Piastri en Verstappen.

Omdat de schade bij Russell groter bleek dan gedacht, liep Antonelli comfortabel verder uit. "Laat maar weten of jullie willen dat ik hem aan het eind voorbij laat", bood Antonelli aan toen Russell al 16 seconden achter lag. Mercedes waardeerde de gedachte, maar praktisch of wenselijk was het niet. Zo pakte Antonelli zijn tiende overwinningsbeker van het seizoen 2026, met een enorme voorsprong van 31 seconden op Russell.

Op zijn snellere mediums hield Piastri Verstappen achter zich voor de laatste podiumplaats, maar de Nederlander deed genoeg om met nog één ronde te gaan de tweede plaats in het kampioenschap veilig te stellen.

Norris werd vijfde met een grote voorsprong op de twee Ferrari's. Hamilton en Leclerc kwamen als zesde en zevende over de streep. Leclerc was in de slotfase sneller, maar kreeg opdracht zijn positie te behouden. Dat was waarschijnlijk een gebaar richting Hamilton vanwege zijn dashboardproblemen, al zullen cynici het ook zien als een gevolg van Leclercs kostbare contact met Hamilton in Las Vegas, dat Ferrari deed wankelen.

Na een lange avond in een beschadigde Red Bull strompelde Hadjar als achtste over de finish. Lawson en Audi-coureur Gabriel Bortoleto pakten de laatste punten met de negende en tiende plaats.

Lindblad viel vroeg uit door vloerschade die hij had opgelopen bij zijn escapade in de openingsronde. Ook het Aston Martin-duo Lance Stroll en Fernando Alonso haalde de finish niet na uitvalbeurten halverwege de race.

RACE

Alle statistieken

Pos Coureur # Ronden Tijd Interval Km/u Pitstraat Punten Uitgevallen Chassis Motor 1

A. Antonelli Mercedes

12 57

-

2 25 Mercedes Mercedes 2

G. Russell Mercedes

63 57

+31.476

31.476

31.476 2 18 Mercedes Mercedes 3

O. Piastri McLaren

81 57

+33.017

33.017

1.541 2 15 McLaren Mercedes Volledige uitslag

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