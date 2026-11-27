Verslag vrije training

Formule 1 GP van Qatar

F1 GP van Qatar: Kimi Antonelli leidt Mercedes 1-2 in lastige VT1

Kimi Antonelli verslaat George Russell in de eerste vrije training van de Grand Prix van Qatar in de Formule 1

Filip Cleeren

Bewerkt: 27 nov 2026, 14:43

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Kimi Antonelli, de wereldkampioen Formule 1 van 2026, heeft overtuigend de snelste tijd gereden in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Qatar. Hij hield Mercedes-teamgenoot George Russell achter zich, terwijl de coureurs worstelden met het lastige Lusail International Circuit.

Een week na de razendsnelle race door de straten van Las Vegas kregen coureurs en teams een totaal andere uitdaging voorgeschoteld op het motorcircuit van Lusail, waar met veel downforce wordt gereden.

In de beginfase van het eerste trainingsuur op de vloeiende bochten van het circuit bij Doha gebruikten de teams zowel de medium als de harde banden van Pirelli om een beeld te krijgen van de omstandigheden en data te verzamelen.

De wereldkampioen van dit jaar, Kimi Antonelli, voerde de tijdenlijst van begin tot eind aan. Hij zette vroeg op mediums een richttijd van 1.24.057 neer en snoepte daar in zijn volgende runs steeds iets vanaf. Na ongeveer een derde van de sessie kwam hij tot 1.23.217, waarmee hij Mercedes-teamgenoot George Russell zeven tienden voor bleef.

Het Mercedes-duo stond voor de auto's van Red Bull, McLaren en Ferrari, die twee aan twee op de tijdenlijst stonden, totdat teams halverwege de sessie overstapten op de zachte band.

Ondanks de inzet van de zachtere en snellere banden bleek de vroege richttijd van Antonelli lastig te kloppen. Russell, die experimenteerde met verschillende vleugelconfiguraties, kwam een halve seconde tekort. Antonelli zelf kwam ook niet meer aan zijn ronde op mediums, doordat het asfalt in Lusail steeds meer bezaaid raakte met grind na de vele uitstapjes buiten de baan.

In de Red Bull reed Isack Hadjar de derde tijd, op 0.661 seconde. Daarachter volgde een wat nerveus ogend McLaren-duo met Lando Norris en Oscar Piastri, die allebei acht tienden toegaven, en winnaar van Las Vegas, Max Verstappen.

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Ferrari was na een kleurloze sessie het vierde team. Charles Leclerc en Lewis Hamilton eindigden op meer dan 1,2 seconden van Antonelli, nadat ze kampten met zware slijtage van de voorbanden.

Racing Bulls-rookie Arvid Lindblad voerde het middenveld aan in de VCARB 03, terwijl Alpine-coureur Pierre Gasly de top tien completeerde.

F1 Qatar GP FP1 Results

Alle statistieken

Pos Coureur # Chassis Motor Ronden Tijd Interval Banden Km/u 1

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 31

1'23.217

M 234.428 2

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 29

+0.507

1'23.724

0.507 S 233.008 3

I. Hadjar Red Bull Racing

6 Red Bull Red Bull 25

+0.661

1'23.878

0.154 S 232.580 4

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 26

+0.850

1'24.067

0.189 S 232.057 5

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 30

+0.860

1'24.077

0.010 S 232.030 6

M. Verstappen Red Bull Racing

3 Red Bull Red Bull 26

+0.916

1'24.133

0.056 S 231.875 7

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 30

+1.256

1'24.473

0.340 S 230.942 8

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari 27

+1.358

1'24.575

0.102 S 230.663 9

A. Lindblad Racing Bulls

41 RB Red Bull 27

+1.384

1'24.601

0.026 S 230.593 10

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 28

+1.657

1'24.874

0.273 S 229.851 11

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi 25

+1.836

1'25.053

0.179 S 229.367 12

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 28

+2.192

1'25.409

0.356 S 228.411 13

N. Hülkenberg Audi

27 Audi Audi 29

+2.220

1'25.437

0.028 S 228.336 14

L. Lawson Racing Bulls

30 RB Red Bull 27

+2.376

1'25.593

0.156 S 227.920 15

R. Camara Haas F1 Team

51 Haas Ferrari 26

+2.468

1'25.685

0.092 S 227.675 16

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes 26

+2.475

1'25.692

0.007 S 227.657 17

O. Bearman Haas F1 Team

87 Haas Ferrari 26

+2.549

1'25.766

0.074 S 227.460 18

C. Sainz Williams

55 Williams Mercedes 27

+2.775

1'25.992

0.226 S 226.862 19

J. Crawford Aston Martin Racing

34 Aston Martin Honda 25

+3.089

1'26.306

0.314 S 226.037 20

L. Stroll Aston Martin Racing

18 Aston Martin Honda 21

+3.199

1'26.416

0.110 S 225.749 21

S. Pérez Cadillac-Ferrari

11 Cadillac Ferrari 25

+3.469

1'26.686

0.270 S 225.046 22

V. Bottas Cadillac-Ferrari

77 Cadillac Ferrari 27

+3.692

1'26.909

0.223 S 224.469 Volledige uitslag

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