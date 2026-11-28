Kwalificatieverslag

Formule 1 GP van Qatar

F1 GP van Qatar: George Russell pakt pole voor Kimi Antonelli, Max Verstappen zesde

George Russell pakt zesde pole van 2026 terwijl Mercedes de kwalificatie domineert tijdens de Grand Prix van Qatar in de Formule 1

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 28 nov 2026, 19:18

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George Russell heeft overtuigend poleposition veroverd voor de Grand Prix van Qatar in de Formule 1. Hij versloeg teamgenoot Kimi Antonelli, terwijl Mercedes in Doha de concurrentie de baas was.

Op het veeleisende Lusail, waar veel downforce nodig is, bleek Mercedes het hele weekend in elke sessie een stap voor te liggen op de rest. De Silver Arrows benutten hun voordeel in de bochten en bezetten de volledige eerste startrij.

Russell stond na de eerste van twee runs in de beslissende Q3-shootout bovenaan, voor Antonelli, met een ronde van 1.21.695. Daarmee was hij bijna twee tienden sneller dan zijn wereldkampioen-teamgenoot en ruim sneller dan de concurrentie.

Antonelli vroeg zich af waarom hij als eerste in de rij stond voor de laatste runs. De Italiaanse tiener vond bij zijn tweede poging nauwelijks verbetering en moest genoegen nemen met de tweede plaats. Russell kwam bijna aan zijn tijd uit de eerste run, maar hoefde zich niet meer te verbeteren om de zesde pole van een karaktervormend seizoen veilig te stellen.

Lando Norris vond in zijn tweede ronde een tiende en pakte namens McLaren de derde plaats, voor teamgenoot Oscar Piastri. Isack Hadjar kwalificeerde zich als vijfde en bleef daarmee zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen voor.

Ferrari kende in Doha opnieuw een dramatisch weekend, nadat het in de trainingen al worstelde met grip en snelheid. Charles Leclerc kwam niet verder dan de zevende startplaats, op een schokkende 1.260 seconde van pole. Racing Bulls-rookie Arvid Lindblad versloeg de tweede Ferrari van Lewis Hamilton in de strijd om plek acht, terwijl Liam Lawson de top tien completeerde.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Red Bull, en niet McLaren, leek in Q2 nog enigszins in de buurt van Mercedes te zitten. Hadjar noteerde 1.22.344 en bleef daarmee minder dan drie tienden achter op snelste man Russell, die met 1.22.079 Antonelli de baas was.

Achter die twee teams en McLaren had Ferrari het opnieuw lastig. Leclerc gaf een volle seconde toe, terwijl de Scuderia leek te moeten vechten met Racing Bulls.

Toch was de marge voor beide teams groot genoeg om Q3 te halen. De strijd om de top tien ging tussen Haas, Alpine en Audi, maar uiteindelijk had geen van die drie teams genoeg over om de als tiende geklasseerde Lawson nog te bedreigen.

Oliver Bearman kwam het dichtst in de buurt en miste de cut met 0.240 seconde. Pierre Gasly herstelde zich van de verloren baantijd in VT2 en pakte de twaalfde startplaats, gevolgd door Gabriel Bortoleto en teamgenoot Franco Colapinto. Haas-rookie Rafael Camara en veteraan Nico Hülkenberg starten zondag vanaf de achtste startrij.

Mercedes en Red Bull waren de enige twee teams die in Q1 slechts één getimede ronde reden. Russell voerde met 1.22.557 de lijst aan, voor Antonelli en Verstappen. De andere koplopers zetten nog een tweede tijd neer op gebruikte banden, al spaarden ook zij belangrijke sets softs voor later.

Na de eerste runs stonden Carlos Sainz en Alex Albon aan de verkeerde kant van de streep. De Williams-coureurs bleven na hun tweede poging op die posities staan. Dat was een opluchting voor Colapinto, die in Q1 met een tiende van een seconde ontsnapte op P16. Haas-rookie Camara ging intussen ook door als veertiende, maar moest daarvoor een tweede set softs inzetten.

Fernando Alonso en Lance Stroll werden negentiende en twintigste voor het worstelende Aston Martin, terwijl het Cadillac-duo Valtteri Bottas en Sergio Pérez de startopstelling voor zondag completeert.

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F1 GP van Qatar - Uitslag kwalificatie

cq

Alle statistieken

Pos Coureur # Chassis Motor Ronden Tijd Interval Banden Km/u 1

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 12

1'21.695

S 238.795 2

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 15

+0.128

1'21.823

0.128 S 238.421 3

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 15

+0.480

1'22.175

0.352 S 237.400 Volledige uitslag

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