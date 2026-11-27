Verslag vrije training

Formule 1 GP van Qatar

F1 GP van Qatar: Antonelli leidt Mercedes in FP2 met twee rode vlaggen

Kimi Antonelli en George Russell houden Mercedes bovenaan in de tweede training van de Grand Prix van Qatar in de Formule 1

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 27 nov 2026, 18:24

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Kimi Antonelli heeft de vrijdag van de F1 Grand Prix van Qatar in Doha gedomineerd. Hij was de snelste in de tweede vrije training, die twee keer met een rode vlag werd onderbroken.

De koelere omstandigheden in de avond tijdens VT2 waren relevanter met het oog op de kwalificatie van zaterdag, die rond hetzelfde tijdstip wordt verreden. De baantemperatuur lag ongeveer 10 graden lager dan tijdens de snikhete VT1 in de middag.

Net als eerder op de dag nam Mercedes vanaf het begin de leiding op de tijdenlijst. George Russell kwam vroeg tot 1.23.715, waarna Kimi Antonelli met 1.23.077 sneller was. Bijna het hele veld begon de sessie op mediums.

De lagere baantemperaturen maakten het high-downforce motorcircuit van Lusail echter niet veel makkelijker te bedwingen. Charles Leclerc maakte in de Ferrari een forse spin bij het uitkomen van bocht 7. Leclerc was niet de enige met problemen met de wegligging: Lewis Hamilton meldde dat de achterkant erg instabiel en zeer onstabiel was. Daarover kunnen de twee Ferrari-kopmannen het in elk geval eens zijn.

Het aantal uitstapjes buiten de baan leidde rond halverwege zelfs tot een rode vlag, zodat marshals het grind konden opruimen dat Leclerc en anderen op de racelijn hadden gegooid.

De korte onderbreking vormde voor meer teams een logisch moment om over te stappen op de zachte banden. Alpine-coureur Pierre Gasly kon daar geen feedback over geven: hij schoof in bocht 14 de grindbak in en kwam vast te staan in de uitloopstrook.

Toen de sessie nog één keer werd hervat, stonden er nog 15 minuten op de klok. De wedstrijdleiding besloot de training met 13 minuten te verlengen. Daardoor konden teams verloren tijd inhalen, waarbij de meeste teams kozen voor langere runs op mediums in plaats van een tijd op softs na te jagen.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Daarbij kwamen Hamilton en Max Verstappen elkaar tegen op het rechte stuk. Verstappen passeerde Hamilton terwijl beiden een ronde aan het voorbereiden waren, een manoeuvre waar George Russell zich in Las Vegas zo aan ergerde. Hamilton ging de Nederlander snel weer voorbij en bewoog bij het aanremmen naar hem toe, tot ongenoegen van de Red Bull-coureur. De wedstrijdleiding noteerde het incident wegens "onvoorspelbaar rijden", maar zag geen reden voor verder onderzoek.

Doordat de nadruk op langere runs lag, kwam de vroege richttijd van Antonelli, die Russell voor de eerste rode vlag bijna evenaarde, daarna niet echt meer in gevaar. Een late virtual safety car voor Hamilton hielp ook niet mee, nadat hij met zijn Ferrari een uitval van de power unit leek te hebben.

Net als in VT1 zetten Antonelli en Russell Mercedes bovenaan, met vier tienden marge op de McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. Zij reden vrijdag nog met de oudere vloerspecificatie van McLaren, voordat ze naar verwachting zaterdag overstappen op de nieuwere versie.

Verstappen en Hadjar werden vijfde en zesde voor Red Bull, met Leclerc en Hamilton op de zevende en achtste plaats, op één seconde achterstand. In het patroon van twee aan twee completeerden Liam Lawson en Arvid Lindblad de top-tien voor Racing Bulls.

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- Het Motorsport.com-team

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