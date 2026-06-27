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Russell leidt Mercedes 1-2 in hete derde training GP Oostenrijk, Verstappen P6

Mercedes heeft weinig gedaan om zijn favorietenstatus bij de Grand Prix van Oostenrijk in de Formule 1 van zich af te schudden, terwijl Russell zaterdag de derde vrije training aanvoerde

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Bewerkt:
George Russell, Mercedes

Mercedes-coureur George Russell heeft zijn teamgenoot en leider in het Formula 1-kampioenschap Kimi Antonelli een clean sweep van de trainingen voor de Austrian GP ontzegd, waarbij Russell de Italiaan in de laatste training aftroefde terwijl Lewis Hamilton indruk maakte voor Ferrari.

Mercedes leed in Barcelona zijn eerste grand prix-nederlaag van 2026 door Hamilton en Ferrari, terwijl McLaren er op vrijdag uitzag alsof het de sterkste uitdager van de Silver Arrows kon zijn op een hete Red Bull Ring. Maar in de laatste training van zaterdagmiddag voorafgaand aan de kwalificatie liet Mercedes weinig tekenen zien dat zijn voordeel over één ronde verdween, terwijl Russell Antonelli in de laatste minuten van de sessie aftroefde.

Na een trage start van de gebeurtenissen in de drukkende Stiermarkse hitte, met temperaturen die opnieuw gemakkelijk boven de 30C uitkwamen, trapte regerend wereldkampioen Lando Norris de kwalificatiesimulaties af met een poging van 1m07.832s na 15 minuten. Dat was op dat moment ruim de snelste tijd, waarbij Hamilton en Russell allebei vroeg niet aan Norris' richttijd konden komen.

Norris' McLaren-teamgenoot Oscar Piastri deed het beter en zat slechts een halve tiende achter de Brit, totdat kampioenschapsleider Antonelli Mercedes bovenaan zette met een ronde van 1m07.533s. Ferrari's Charles Leclerc verwees Russell kort daarna naar beneden om tweede te worden, slechts 0.155s achter Antonelli's richttijd.

Max Verstappen was vierde geworden in de zwaar geüpgradede Red Bull RB22, wat betekende dat de top vier teams halverwege de sessie allemaal binnen iets meer dan drie tienden zaten, met alleen de tweede Red Bull van Isack Hadjar die ontbrak in die strijd om de top acht.

Russell verbeterde zich tot op 0.017s van Antonelli, wat een korte glimp bood van een spannend onderling Mercedes-duel later, totdat Antonelli terugsloeg met een enorme ronde van 1m07.134s om meer afstand tussen het tweetal te creëren. Eerlijk tegenover Russell: hij meldde "echt slecht remmen op rechte stukken op de vooras" richting bocht 3, wat het gat naar de Italiaanse tiener vergrootte.

Lewis Hamilton was the fastest non-Mercedes driver in the session

Lewis Hamilton was the fastest non-Mercedes driver in the session

Photo by: Eric Le Galliot

Bij het ingaan van de laatste ronde kwalificatiesimulaties in de laatste 15 minuten kon Antonelli zijn toptijd niet verbeteren, waardoor de deur openstond voor Hamilton om de tweede plaats te pakken op slechts 0.077s achterstand, voor een glijdende Russell, Norris en Verstappen. Leclerc ontbrak in die strijd nadat hij de voorwielen blokkeerde in bocht 3, zijn eerste snelle ronde afbrak en daarna niet verbeterde op zijn beschadigde banden.

In de slotminuten van de sessie zette Russell uiteindelijk een 1m17.096s neer om naar de top te gaan, 0.038s voor Antonelli, waarop de Italiaan niet kon reageren en de pitstraat in dook nadat hij tijd had verloren in de eerste twee sectoren.

Hamilton werd derde met een 1m07.211s, iets meer dan een tiende achterstand, waarmee de basis werd gelegd voor een intrigerende kwalificatiesessie. McLaren zag er niet zo sterk uit als op vrijdag, terwijl Piastri en Norris genoegen namen met de vierde en vijfde plaats, net geen drie tienden achterstand, en nipt de als zesde geklasseerde Verstappen achter zich hielden.

Terwijl Hamilton erin slaagde aanzienlijke verbeteringen te boeken nadat Ferrari op vrijdag grip tekortkwam, verging het Leclerc weinig beter, want hij stond zevende, 0.356s achter Russell.

Er was een enorm gat van een halve seconde naar de als achtste geklasseerde Hadjar, die klaagde over een moeilijk te besturen Red Bull terwijl hij herhaaldelijk blokkeerde in bocht 1 en 3.

In de strijd in het middenveld maakte Racing Bulls indruk, met Liam Lawson en Arvid Lindblad die allebei de top 10 haalden. Het duo gaat de kwalificatie in met een kleine voorsprong op Alpine's Pierre Gasly, terwijl Audi er ook uitziet als een kanshebber op punten.

Onderaan de rangorde waren er geen wonderen voor Aston Martin, want Fernando Alonso en Lance Stroll bungelden onderaan de tijdenlijsten, ruim achter Haas, Williams en Cadillac.

VT3

Alle statistieken
 
Pos Coureur # Chassis Motor Ronden Tijd Interval Banden Km/u
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 19

1'07.096

   S 232.109
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 17

+0.038

1'07.134

 0.038 S 231.977
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 22

+0.115

1'07.211

 0.077 S 231.712
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 17

+0.248

1'07.344

 0.133 S 231.254
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 20

+0.264

1'07.360

 0.016 S 231.199
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 16

+0.273

1'07.369

 0.009 S 231.168
7 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 24

+0.356

1'07.452

 0.083 S 230.884
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 27

+0.816

1'07.912

 0.460 S 229.320
9 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 21

+0.935

1'08.031

 0.119 S 228.919
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 24

+1.013

1'08.109

 0.078 S 228.657
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 16

+1.097

1'08.193

 0.084 S 228.375
12 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 22

+1.207

1'08.303

 0.110 S 228.007
13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 22

+1.215

1'08.311

 0.008 S 227.980
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 18

+1.298

1'08.394

 0.083 S 227.704
15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 19

+1.433

1'08.529

 0.135 S 227.255
16 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 15

+1.611

1'08.707

 0.178 S 226.666
17 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 27

+1.747

1'08.843

 0.136 S 226.219
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 25

+1.896

1'08.992

 0.149 S 225.730
19 Mexico S. Pérez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 29

+2.436

1'09.532

 0.540 S 223.977
20 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 24

+2.644

1'09.740

 0.208 S 223.309
21 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 21

+3.325

1'10.421

 0.681 S 221.149
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 19

+3.471

1'10.567

 0.146 S 220.692
Volledige uitslag
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