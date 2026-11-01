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F1 GP van Mexico: Volg de race in Mexico-Stad met live-timing

Minuut-voor-minuut verslag van de Grand Prix van Mexico-Stad in de Formule 1

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Deze liveblog is automatisch vertaald vanuit een andere editie. Er kunnen vertaalfouten in voorkomen. Lees in de oorspronkelijke taal.

Ronde: 25 15:39

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Bearman heeft zich echt naar de staart van Hulkenberg gesneden en zit nog maar een halve seconde achter de Audi. Hulkenberg rijdt op mediums, maar Bearman is op softs sneller.

Ronde: 23 15:36

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Verstappen houdt daar nu een gat van 4,9s naar Leclerc vast, en maakt het de huidige leider bepaald niet makkelijk.

"De stewards geven Charles deze zege eigenlijk cadeau - dat hebben we afgesproken in de rijdersbriefing," zegt Hamilton, vermoedelijk omdat hij had verwacht dat zijn teamgenoot de straf van 10 seconden zou krijgen.

Ronde: 22 15:35

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"Ik wil een eerlijke inschatting - in vrije lucht, hoeveel sneller?" vraagt Will Joseph aan Lando Norris. De coureur zegt dat het lastig is er een getal op te plakken, maar hij is het ermee eens dat hij sneller zou zijn.

Hij zit nog altijd achter Russell, die op zijn beurt een tijdstraf van 10 seconden heeft.

Ronde: 21 15:34

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Leclerc heeft de marge van vijf seconden op Verstappen gevonden, maar hij heeft nog iets meer nodig om hem echt af te dekken. Het gaat niet alleen om de marge zelf, maar ook om het afdekken van een in-lap in vrije lucht, de kans dat een pitstop misgaat en de wissel tussen straf en bandenwissel.

Hamilton zit ondertussen 2,2s achter Verstappen.

Ronde: 20 15:32

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Tot nu toe heeft niemand uit de top 10 een pit stop gemaakt, en Norris blijft Russell flink onder druk zetten - maar de topsnelheid van de McLaren zit hem in de weg.

Leclerc bouwt die voorsprong op Verstappen langzaam uit, en hij ligt nu 4,8s achter.

Ronde: 19 15:31

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Bearman duikt voorbij Bortoleto en klimt naar P11, hij vindt een weg langs hem in bocht 1. Hulkenberg is de volgende, maar ligt 2,2s voor.

Albon maakt een pit stop en komt op de softs terug op de baan als 20e.

Ronde: 18 15:30

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Norris laat Russell deze keer iets lopen. Hij zit nog altijd rond de seconde, maar hoopt wat koelere lucht door zijn auto te krijgen.

Gasly komt uit de pits met ongeveer 2,5s voorsprong op Lawson, dus je mag ervan uitgaan dat Lawson iedereen vanaf ronde 13 naar beneden undercut.

Ronde: 17 15:28

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Leclerc heeft nu 4,2s voorsprong op Verstappen. Hij heeft hier waarschijnlijk zo'n zes of zeven seconden nodig, want er is altijd tijdverlies tussen het uitzitten van de straf en de daadwerkelijke pitservice zodra hij binnenkomt.

Gasly stopt vanaf P13.

Ronde: 16 15:27

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Lawson maakte een paar ronden geleden een vroege stop vanaf de medium band, vermoedelijk om een undercut te plaatsen op Hirakawa, het Williams-duo en mogelijk ook Perez.

Bearman zit nog altijd op de staart van Bortoleto, maar Hulkenberg heeft zijn tiende plek verstevigd door een seconde los te komen van zijn teamgenoot.

Ronde: 15 15:25

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Hamilton, nadat hij te horen krijgt over Leclercs straf: "Het probleem is dat hij vrije lucht heeft en niet hoeft te managen zoals de rest van ons. Hij moet de plek gewoon teruggeven."

Het probleem is dat er een Red Bull tussen hen in zit...

Norris zit op dit moment nog steeds op de staart van Russell en krijgt te horen dat hij druk moet blijven zetten.

Ronde: 14 15:24

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Leclerc heeft nu 3,5s voorsprong op Verstappen, dus hij moet nog wat extra tijd vinden voordat hij stopt om ervoor te zorgen dat hij vóór de Red Bull uit de pits komt.

Russell heeft Norris nu vlak achter zich - na een matige start vinden de McLarens nu goed tempo daarbuiten.

"Leclerc heeft een tijdstraf van vijf seconden gekregen," vertelt Gianpiero Lambiase aan Max Verstappen. "Nou, hij ligt al vijf seconden voor Hamilton."

"Ha, ik dacht dat alle nieuwe straffen 10 waren?" antwoordt Verstappen.

Straf

15:22

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Charles Leclerc krijgt een tijdstraf van vijf seconden voor het verlaten van de baan en het behalen van voordeel, na dat incident in de eerste ronde met Hamilton in bocht 4.

Russell krijgt een tijdstraf van 10 seconden voor het veroorzaken van de aanrijding met Hadjar.

Ronde: 12 15:21

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Piastri duikt voorbij Lindblad en klimt naar de zevende plaats, een sterk herstel na zijn roemloze exit in Q2 gisteren.

Hulkenberg heeft een treintje achter zich: Bortoleto, Bearman en Gasly zitten allemaal in overtake-mode in een conga achter hem.

Ronde: 11 15:20

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Het contact tussen Russell en Hadjar wordt nu onderzocht.

Antonelli lijkt iets gas terug te nemen achter Hamilton, vermoedelijk om zijn temperaturen te helpen.

Ronde: 10 15:18

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Antonelli blijft druk zetten op Hamilton, terwijl Leclerc aan het begin van deze ronde een voorsprong van 2,5s op Verstappen heeft opgebouwd.

Hamilton ligt 1,8s achter Verstappen en houdt vermoedelijk de temperaturen onder controle, want de ijlere lucht maakt dat lastig.

Antonelli komt op het rechte stuk van start-finish uit de slipstream van Hamilton om de auto te helpen koelen.

Ronde: 9 15:16

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Leclerc heeft een voorsprong van twee seconden op Verstappen, die ook iets is uitgelopen op Hamilton. Antonelli zit binnen een seconde van de Ferrari-coureur.

Piastri is Colapinto nu voorbij, terwijl Norris Lindblad heeft gepasseerd voor de zesde plek.

Hadjar is onder die VSC gestopt voor de mediumband.

Groene vlag

15:15

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Herhaling van de start: Verstappen trok Antonelli naar de buitenkant, duikt tussen hen in richting bocht 1 om naar P3 te gaan.

Beide Ferrari's gingen inderdaad van de baan in bocht 4, en Russell tikte Hadjar inderdaad aan terwijl de Fransman buitenom voor hem zat.

De VSC is intussen opgeheven.

Ronde: 7 15:14

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Dus, tijd voor een VSC - is er genoeg tijd voor iemand om een gok te wagen? Het is vast te vroeg voor iedereen op mediums, en de leiders rijden door, dus zij vinden het duidelijk ook te vroeg voor de coureurs op softs.

Stroll wordt naar de uitloopstrook gerold.

Ronde: 6 15:12

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Alonso is gevraagd om op te geven. Dramatisch weekend voor hem, kwam in de kwalificatie nauwelijks aan rijden toe en heeft nu maar vijf ronden afgelegd.

Stroll heeft hetzelfde te horen gekregen. Nu al een dubbele DNF voor Aston Martin, terwijl Stroll stilvalt in bocht 5.

Nog een door Stroll veroorzaakte VSC!

Ronde: 5 15:11

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Norris zet een aanval in op Colapinto in bocht 1 en klimt terug naar de zevende plaats. Russell is ook genoteerd, vermoedelijk omdat hij die spin van Hadjar veroorzaakte.

Hirakawa en Lawson zijn voorbij Bottas en hebben nu het Williams-duo voor zich - de Cadillacs kwamen erg goed weg,

Ronde: 4 15:09

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Het incident tussen het Ferrari-duo wordt nu onderzocht. Ondertussen beginnen Verstappen en Hamilton Leclerc opnieuw te naderen.

Antonelli houdt zich voorlopig nog even gedeisd, met Russell op 1,4s achter hem, met Lindblad, Colapinto, Norris, Piastri en Hulkenberg in de top 10. Zowel Hadjar als Gasly verloor terrein bij de start.

Ook een sterke start van Bortoleto, van P18 op de grid naar P11.

Ronde: 3 15:08

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Het moment tussen Leclerc en Hamilton is genoteerd, beiden lijken naast de baan te zijn gegaan.

Ondertussen hebben de McLarens nu Colapinto en Lindblad om mee af te rekenen - en Norris probeert de slipstream richting bocht 1 te pakken.

Ronde: 2 15:07

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Hadjar spinde wel in die eerste ronde en is teruggevallen naar de laatste plaats.

Verstappen is dit keer iets teruggevallen ten opzichte van Leclerc, en Hamilton zal de tweede plaats zo snel mogelijk willen terugpakken om mogelijk te profiteren van eventuele terugval bij Leclerc.

Lindblad en Colapinto hebben een geweldige start gemaakt en liggen zesde en zevende.

Lichten uit

15:06

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De GP van Mexico-Stad 2026 is van start!

Hamilton komt goed weg, houdt zijn lijn en behoudt de leiding richting de eerste bocht! Maar Leclerc krijgt een run, probeert een actie in bocht 4 en gaat naast de baan, maar komt wel als leider weg!

Verstappen gaat vervolgens langs Hamilton en klimt naar de tweede plaats - Leclerc leidt echter.

Antonelli kwam vervolgens goed door de eerste bocht en ging voorbij aan Russell - en nu jaagt hij op Hamilton.

15:03

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Hamilton en Russell stellen zich op op de grid, gevolgd door Leclerc, Antonelli, Verstappen en Norris terwijl de achterblijvers door het stadiondeel rijden.

Groene vlag

15:00

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Formatieronde begint

Geen lange ronde, dus het wordt een snelle - en ook niet veel kansen voor coureurs om hun banden op temperatuur te krijgen.

Kleine lock-up voor Hamilton in de eerste bocht.

14:58

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Racebanden

Softs: Hamilton, Russell, Leclerc, Hadjar, Gasly, Piastri, Bearman, Sainz, Albon, Alonso, Stroll, Perez, Bottas. **Mediums:**Antonelli, Verstappen, Norris, Lindblad, Hulkenberg, Colapinto, Hirakawa, Bortoleto, Lawson.

Lawson start vanuit de pitlane.

14:56

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Ryo Hirakawa heeft vandaag de F1-intro gehaald, dus dat is al iets. Maar vandaag kan Kimi Antonelli zijn claim leggen om de laatste coureur in de intro van volgend jaar te worden - oh, en natuurlijk de titel winnen.

Tijd voor wat bandenpraat.

14:50

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Nog 10 minuten tot lights out in Mexico, en er liggen veel ronden te wachten - 71 in totaal hier. En het is een lange aanloop naar de eerste bocht, dus er kunnen veel positiewisselingen komen.

Dit kan leuk worden.

14:37

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Hirakawa's F1-debuut

We hebben dit weekend één nieuwe coureur - Ryo Hirakawa rijdt voor Haas en vervangt Esteban Ocon dit weekend. Ocon werd aan de kant gezet na een vermoedelijk meningsverschil tussen hem en zijn team, en daarom kreeg Hirakawa gisterochtend de kans.

De Japanse coureur kwalificeerde zich als 19e, maar dacht dat hij zonder verkeer in zijn laatste ronde "makkelijk" Q2 had kunnen halen. Hij schuift op naar de 17e plek na de diskwalificatie van Lawson en de gridstraf van vijf plaatsen voor Bortoleto vanwege een wissel van een power unit-component.

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

14:26

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Starting grid

All Stats

Cla Driver # Chassis Engine Time Tyres km/h 1 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

1'16.514

202.504 2 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.009

1'16.523

202.480 3 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.119

1'16.633

202.189 4 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

+0.193

1'16.707

201.994 5 M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull

+0.178

1'16.692

202.034 6 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

+0.310

1'16.824

201.686 7 I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull

+0.386

1'16.900

201.487 8 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull

+0.603

1'17.117

200.920 9 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+0.639

1'17.153

200.826 10 N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+0.792

1'17.306

200.429 11 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+1.126

1'17.640

199.567 12 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+1.132

1'17.646

199.551 13 O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari

+1.569

1'18.083

198.434 14 C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes

+2.371

1'18.885

196.417 15 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+2.116

1'18.630

197.054 16 F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda

+2.394

1'18.908

196.360 17 R. Hirakawa Haas F1 Team 50 Haas Ferrari

+2.444

1'18.958

196.235 18 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+1.166

1'17.680

199.464 19 L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda

+2.558

1'19.072

195.953 20 S. Perez Cadillac F1 Team 11 Cadillac Ferrari

+2.591

1'19.105

195.871 21 V. Bottas Cadillac F1 Team 77 Cadillac Ferrari

+3.338

1'19.852

194.038 22 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull

+0.515

1'17.029

201.150 View full results

14:21

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Wat heeft Antonelli nodig om de titel te winnen?

Heel simpel: Antonelli heeft óf twee punten nodig als George Russell wint, één punt als Lewis Hamilton wint, óf dat geen van beiden wint in Mexico.

Een negende plaats is dus het minimum dat hij vanmiddag wil halen, aangezien onze eerste startrij vandaag bestaat uit Hamilton en Russell.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

14:08

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Lees ook:

14:03

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Kwalificatie-overzicht

Antonelli heeft bij de start een paar auto's voor zich waar hij langs moet zien te komen: één daarvan is zijn teamgenoot, de andere twee zijn Ferrari's. Lewis Hamilton pakte zijn 105e F1-pole, zijn eerste voor Ferrari en zijn eerste sinds 2023, met 0,009 seconde voorsprong op George Russell.

Charles Leclerc werd derde voor Max Verstappen - maar de Red Bull-coureur kreeg een gridstraf voor zijn clash met Liam Lawson in VT2. Lawson kreeg ook een straf, maar die bleek irrelevant toen hij werd gediskwalificeerd wegens een technische overtreding.

Formule 1

Lewis Hamilton pakt pole met 0.009s voorsprong op George Russell bij de Mexico City Grand Prix van de Formule 1

14:01

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Een Mexicaanse wave

Hallo allemaal, en welkom bij onze live verslaggeving van de Grand Prix van Mexico-Stad in, eh, Mexico-Stad!

De tribunes in het Foro Sol zitten vol, de coureurs staan te popelen - en vandaag kan de dag zijn waarop Kimi Antonelli zijn naam in de folklore schrijft. Maar eerst moeten er 71 ronden worden afgewerkt, en dat worden waarschijnlijk de minst plezierige raceronden die hij ooit heeft gereden.

Laten we beginnen, zullen we?

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Door: Jake Boxall-Legge

Gepubliceerd: 1 nov 2026, 20:39

Ronde:

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