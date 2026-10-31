Kwalificatieverslag

Formule 1 GP van Mexico

F1 GP van Mexico: Lewis Hamilton pakt pole voor George Russell en Charles Leclerc

Lewis Hamilton pakt pole met 0.009s voorsprong op George Russell bij de Mexico City Grand Prix van de Formule 1

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 31 okt 2026, 22:22

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Lewis Hamilton heeft Ferrari de eerste pole position van de Formule 1-campagne van 2026 bezorgd door George Russell te verslaan in een spannende kwalificatiestrijd voor de Grand Prix van Mexico.

Russell had met zijn laatste run op het Autodromo Hermanos Rodriguez de voorlopige pole position afgepakt van Charles Leclerc, maar Hamilton antwoordde met een marginaal snellere eerste sector en pakte de pole met een miniem verschil van 0,009 seconde.

Hamilton bezorgde de Scuderia daarmee de eerste pole position van de campagne en zijn eigen eerste pole voor Ferrari, terwijl Leclerc in zijn laatste ronde slechts een kleine verbetering vond en 0,119 seconde moest toegeven op zijn Ferrari-teamgenoot.

Max Verstappen werd vierde, net geen twee tienden achter, maar start zondag als vijfde. De Nederlander nam een gridstraf van één plaats mee de kwalificatie in voor een incident op de baan met Liam Lawson tijdens de training op vrijdag.

Na een matte sessie werd kampioenschapsleider Kimi Antonelli vijfde, waarbij de top-vijf door slechts twee tienden werd gescheiden. In de persoon van wereldkampioen Lando Norris leek ook McLaren een bedreiging voor de pole position, maar Norris kreeg zijn eerste snelle ronde niet goed voor elkaar en brak daarna zijn tweede af.

Een woedende Isack Hadjar werd zevende voor Red Bull na een uitstapje in de langzame bocht 13, de achilleshiel van Red Bull dit weekend. Lawson werd achtste, maar zakt naar de negende plaats vanwege zijn aandeel in het trainingsincident met Verstappen. Daardoor schoof zijn Racing Bulls-teamgenoot Arvid Lindblad op naar de achtste plaats, terwijl Lawson vanaf de vijfde rij start naast Pierre Gasly van Alpine.

George Russell, Mercedes

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

In Q2 kwamen Hamilton en Piastri onder enige druk te staan toen ze hun eerste snelle ronden afbraken en een foutloze tweede poging nodig hadden om door te gaan naar Q3.

Hamilton verzekerde zich met de vierde plaats in Q2 van een plek in de strijd om de top-tien, maar Piastri kon dat voorbeeld niet volgen. De Australiër kende een dramatische tweede sector, waarin hij door een gebrek aan grip aan de achterkant bijna een halve seconde verloor in de Esses, waardoor hij als dertiende werd uitgeschakeld – negen tienden achter de toonaangevende teamgenoot Norris.

Gasly haalde de cut nipt als tiende, ten koste van Nico Hulkenberg van Audi. In de tweede Alpine wist Franco Colapinto Piastri voor te blijven en de twaalfde plaats te pakken, terwijl Gabriel Bortoleto als veertiende werd uitgeschakeld.

Haas-coureur Oliver Bearman kreeg geen foutloze ronde aan elkaar, raakte zijn tweede snelle ronde kwijt door track limits en werd als vijftiende uitgeschakeld, met Carlos Sainz als enige Williams in Q2 nadat hij de vijftiende tijd had gereden.

Het Q1-segment werd met nog 11 minuten op de klok stilgelegd met een rode vlag vanwege de gestrande Aston Martin van Fernando Alonso, nadat de Spanjaard in het Foro Sol-stadion tot stilstand was gekomen met een probleem met de power unit.

Het was een pijnlijke uitschakeling voor de tweevoudig F1-wereldkampioen op wat een van de meest competitieve circuits van het team leek te worden, waarbij Alonso’s enige snelle ronde bijna goed genoeg was voor Q2.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Terwijl Hamilton de toon zette met 1.17,341, hield Alonso’s tijd geen stand. De Aston Martin-coureur belandde in de gevarenzone samen met Williams-coureur Alex Albon, die een tiende langzamer was dan zijn teamgenoot Sainz, die de cut wel haalde.

Ryo Hirakawa werd negentiende bij zijn Grand Prix-debuut. De 32-jarige Toyota WEC-coureur viel bij Haas in voor de aan de kant gezette Esteban Ocon. Ocon werd door het team gepasseerd zonder verdere publieke uitleg, al wordt aangenomen dat de spanningen tussen de coureur en zijn team een breekpunt hebben bereikt. Ocon is voor 2027 al vervangen door Ferrari-junior Rafa Camara.

Lance Stroll werd twintigste in de tweede Aston Martin, gevolgd door het Cadillac-duo Sergio Perez en Valtteri Bottas. Bottas zou sowieso al als laatste starten vanwege een gridstraf voor het nemen van een vijfde Ferrari-power unit.

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cq

Alle statistieken

Pos Coureur # Chassis Motor Ronden Tijd Interval Banden Km/u 1 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 20

1'16.514

S 202.504 2 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 22

+0.009

1'16.523

0.009 S 202.480 3 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 24

+0.119

1'16.633

0.110 S 202.189 Volledige uitslag

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