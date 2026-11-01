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Formule 1 GP van Mexico

F1 GP van Mexico: Kimi Antonelli pakt wereldtitel, Max Verstappen houdt Lewis Hamilton achter zich voor zege

Kimi Antonelli wordt de jongste wereldkampioen ooit in de Formule 1 tijdens de Mexico City Grand Prix, terwijl Max Verstappen Lewis Hamilton verslaat

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 1 nov 2026, 22:38

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Kimi Antonelli heeft geschiedenis geschreven door tijdens de Grand Prix van Mexico de jongste wereldkampioen ooit in de Formule 1 te worden, terwijl Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari) versloeg en de race won.

Verstappen nam de controle over de race tijdens de enige pitstop van de wedstrijd in ronde 28 van 71, waarmee hij de vroege leider Charles Leclerc voorbijging. Vervolgens hield hij Leclercs teamgenoot Hamilton achter zich om de zege te pakken, terwijl Antonelli zijn eerste F1-titel vierde met een podiumplaats als derde.

Omdat Russell noch Hamilton de race won, deed Antonelli's raceresultaat er niet toe, maar hij onderstreepte zijn volwassen kampioenschapscampagne met een beheerste race waarin hij Leclerc in de tweede helft van de wedstrijd verschalkte.

Bij de start werd polesitter Hamilton door Leclerc aangevallen voor de leiding richting bocht 2 en opnieuw richting bocht 4-5. Leclerc sneed het gras af om zijn teamgenoot te passeren, terwijl Hamilton ook momentum verloor aan de als derde rijdende Verstappen, die profiteerde van het onderlinge duel binnen het team om Hamilton de tweede plaats af te pakken.

"Ik werd van de baan geduwd door mijn eigen teamgenoot", verzuchtte Hamilton, terwijl Verstappen er ook op mikte dat Leclerc de positie zou teruggeven. De Monegask kreeg slechts een tijdstraf van vijf seconden voor het verlaten van de baan en het behalen van voordeel, wat zowel Verstappen als zijn eigen teamgenoot nogal mild vonden: "Hij heeft vrije lucht, hij hoeft niet te managen zoals de rest van ons", merkte Hamilton op.

Op de achtergrond werd de tweede Red Bull van Isack Hadjar van de baan getikt door de slecht gestarte George Russell, die van de tweede naar de zesde plaats was teruggevallen en een tijdstraf van 10 seconden kreeg.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Zoals Hamilton aangaf, sloeg Leclerc al snel een gat van vijf seconden naar de als tweede rijdende Verstappen - de enige koploper die op mediumbanden was gestart in plaats van op softs. Hamilton volgde op nog een paar seconden, voor de twee Mercedes-wagens en de twee McLaren-auto's. Een sterke start van Oscar Piastri bracht hem vanaf een teleurstellende twaalfde startplaats naar de zevende plek, op zeven seconden van de leidende trein.

Leclerc en Verstappen maakten allebei in ronde 28 hun enige pitstop, waarbij Leclerc naar mediums ging en Verstappen overstapte op softs. Geholpen door Leclercs extra oponthoud van vijf seconden kon Verstappen de Ferrari in de pitstraat voorbijgaan en de leiding in de race pakken, zij het op de kwetsbaardere bandencompound.

"We hebben eigenlijk een van jouw magische Mexico-stints nodig", verklaarde Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase, terwijl Hamiltons reactie een ronde later door mediums te halen het leidende trio respectievelijk naar de vierde, vijfde en zesde plaats liet terugvallen.

Dat bezorgde Antonelli een korte periode in vrije lucht aan de leiding, voor Russell en Lando Norris, terwijl Mercedes geen echte strategische opties had om mee te doen om de overwinning - niet dat Antonelli daar ook maar een moment mee gezeten zou hebben terwijl hij op titelkoers lag.

Antonelli was de laatste van dat trio met afwijkende strategie die in ronde 44 de pits indook, ruim voorbij halverwege de race over 71 ronden, wat aantoonde dat Red Bull zich weinig zorgen hoefde te maken over de duurzaamheid van de softband.

Maar precies toen Antonelli was gestopt en de mogelijkheid om een gelukkige safety car te treffen had opgegeven, raakte de Cadillac van Valtteri Bottas de muur in bocht 1 door een defect aan de linkervoorwielophanging, wat niet alleen een safety car maar ook een rode vlag veroorzaakte. Bottas werd voor voorzorgscontroles naar het medisch centrum gebracht en werd zonder verwondingen ontslagen.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing crash

Photo by: Chris Graythen / Getty Images

Na een wachttijd van bijna 40 minuten voor reparaties aan de vangrail werd de race hervat met een normale herstart, met Verstappen aan de leiding voor Leclerc, Hamilton, Antonelli, Norris, Russell en Piastri - allemaal op een set softbanden. Bij de herstart in ronde 47 moest Verstappen verdedigen tegen Hamilton, die geweldig van zijn plek kwam en langs Leclerc naar de tweede plaats stormde.

Terwijl Leclerc zich verremde in bocht 1, weerstond Verstappen Hamiltons aanvallen door de eerste sector van Mexico, de enige echte inhaalmogelijkheid. Maar Hamilton liet niet los en bleef druk zetten op de leidende Red Bull.

Antonelli wilde zijn titelsucces niet buiten het podium in Foro Sol vieren en dook in ronde 48 in bocht 1 langs Leclerc naar de derde plaats. Leclercs problemen hielden aan door een aanhoudende flat spot na zijn blokkerende wiel bij de herstart, waarna hij onder druk kwam te staan van Norris in de strijd om de vierde plaats.

De race kreeg opnieuw een wending toen Arvid Lindblad uitviel vanaf de zevende plaats na een touché met Piastri, wat opnieuw een safety car veroorzaakte.

Die reset gaf Hamilton, die uit Verstappens slipstream was teruggevallen, nog een kans om de zege van zijn oude rivaal af te pakken toen de race in ronde 65 werd hervat.

Maar ondanks dat hij Verstappen ronde na ronde opjaagde, raakten Hamiltons opties op en moest hij genoegen nemen met de tweede plaats, terwijl Verstappen zijn derde Grand Prix-zege van het seizoen pakte, en zijn derde in vier races.

Een geëmotioneerde Antonelli reed als derde over de finish om zijn wereldkampioenschap bij de coureurs te laten bezinken, waarmee hij het leeftijdsrecord van Sebastian Vettel met volle drie jaar verbeterde op 20-jarige leeftijd.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Leclerc hield stand op de vierde plaats, voor Norris, Russell en Piastri. Franco Colapinto werd als best of the rest achtste, met Liam Lawson en Pierre Gasly die de top-tien completeerden.

Naast de uitvalbeurten van Lindblad en Bortoleto verdween Oliver Bearman met schade aan de ophanging nadat hij bij de herstart in bocht 4 was uitgeschakeld door Nico Hulkenberg.

De twee Aston Martins kenden opnieuw een karaktervormende campagne, want Fernando Alonso en Lance Stroll werden na slechts zeven ronden aan de kant gezet met nieuwe problemen met de Honda-krachtbron.

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Uitslag F1 Grand Prix van Mexico

RACE

Alle statistieken

Pos Coureur # Ronden Tijd Interval Km/u Pitstraat Punten Uitgevallen Chassis Motor 1 M. Verstappen Red Bull Racing 3 71

-

2 25 Red Bull Red Bull 2 L. Hamilton Ferrari 44 71

+0.799

0.799

0.799 3 18 Ferrari Ferrari 3 A. Antonelli Mercedes 12 71

+4.006

4.006

3.207 2 15 Mercedes Mercedes Volledige uitslag

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