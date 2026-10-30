Verslag vrije training

Formule 1 GP van Mexico

F1 GP van Mexico: Charles Leclerc troeft McLaren en Mercedes af in VT2

Drie verschillende teams waren vertegenwoordigd in de top drie van VT2 in Mexico-Stad

Ed Hardy

Gepubliceerd: 30 okt 2026, 23:16

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Charles Leclerc kende een perfecte vrijdag tijdens de Grand Prix van Mexico door de tweede Formule 1-training als snelste af te sluiten, ondanks het uitvallen van Ferrari-teamgenoot Lewis Hamilton.

De Monegask was met 1.18,128 de snelste in VT1, voordat hij die tijd in VT2 op het Autodromo Hermanos Rodriguez aanscherpte tot 1.17,827 en Lando Norris (McLaren) in de tweede tijd net voorbleef.

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Norris was een van de 10 coureurs die hun auto in de openings training hadden afgestaan aan een ‘rookie’, maar voor VT2 was de deelnemerslijst weer normaal. Het was dan ook geen verrassing dat veel coureurs vroeg naar buiten gingen voor de tweede sessie van een uur.

Alle drie de bandencompounds werden vroeg in de sessie gebruikt en Hamilton, onderweg op mediums, bepaalde aanvankelijk het tempo met 1.18,741, 0,498 seconde sneller dan Piastri op de tweede plek, die op harde banden reed in zijn McLaren.

Maar net als in VT1 maakte baanevolutie een aanzienlijk verschil op het circuit met weinig grip, waarna Leclerc de richttijd van zijn teamgenoot al snel met 0,484 seconde aanscherpte tot 1.18,257.

Dat gebeurde op mediumbanden, terwijl Max Verstappen in de beginfase op softs de snelste was van de coureurs op die compound. De als zesde geklasseerde Verstappen reed 1.19,312 voordat hij bijdroeg aan de rode vlag in de vijftiende minuut.

De Red Bull-coureur koos ervoor om in de stadionsectie wiel aan wiel te gaan met Liam Lawson van Racing Bulls, en het nogal buitensporige incident zorgde ervoor dat er brokstukken op de baan terechtkwamen.

De sessie werd daardoor vijf minuten stilgelegd, waarna de baan weer werd vrijgegeven en Kimi Antonelli op mediums zich al snel tussen de Ferrari’s nestelde met 1.18,559, 0,302 seconde achter Leclerc.

Maar de Monegask leek daarna zijn voorsprong op softs te gaan vergroten door paars te rijden in de eerste twee sectoren, maar ging wijd in de stadionsectie en brak zijn ronde af.

Dat kostte hem de leiding, want regerend wereldkampioen Norris, inmiddels ook op softs, ging na 25 minuten naar de eerste plek met 1.18,161, vlak voordat Leclerc blokkeerde voor bocht 1 en opnieuw een ronde afbrak.

Lando Norris, McLaren

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Piastri splitste vervolgens het Ferrari-duo met 1.18,896 op softs, precies op het moment dat Hamilton vermogen begon te verliezen op het rechte stuk van start-finish, voordat hij na 28 minuten stilviel bij de uitgang van bocht 3.

De zevenvoudig wereldkampioen veroorzaakte kortstondig een VSC, waarna de rondetijden in de tweede helft op softs verder kelderden en Leclerc de richttijd met 0,195 seconde aanscherpte tot 1.17,966.

Leclerc verbeterde zich in zijn volgende ronde opnieuw, met 1.17,827, wat 0,103 seconde sneller was dan de als tweede geklasseerde Norris, die zijn MCL40 voor VT1 had afgestaan aan Leonardo Fornaroli.

Maar met nog 20 minuten te gaan betekende dat het einde van de ronden op softs, aangezien de coureurs aan hun runs met veel brandstof begonnen, al gebeurde dat tot grote ergernis van vertrekkend Haas-coureur Esteban Ocon.

De Fransman zei tegen race-engineer Laura Mueller “doe me dat niet aan” toen zij voorstelde om over te stappen op mediumrubber, een wissel die uiteindelijk toch plaatsvond.

Hoe dan ook zorgden de late runs met veel brandstof ervoor dat Leclerc de maatstaf bleef, voor de 1.17,930 van Norris, waarmee de 26-jarige slechts 0,003 seconde voorbleef op de als derde geklasseerde George Russell.

Zijn Mercedes-teamgenoot Antonelli eindigde daar één plek achter met 1.18,044, voor Verstappen (1.18,138) op de vijfde plek en de als zesde geklasseerde Isack Hadjar (1.18,237) in de zuster-Red Bull.

Racing Bulls pakte de zevende plek via rookie Arvid Lindblad (1.18,389), terwijl Pierre Gasly (Alpine) (1.18,407), Lawson (1.18,455) en Piastri (1.18,469) respectievelijk de top tien completeerden.

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- Het Motorsport.com-team

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