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Formule 1 GP van Las Vegas

F1 GP van Las Vegas: Volg de derde vrije training vanuit Las Vegas met live timing

Updates van minuut tot minuut over de derde vrije training van de Formule 1 voor de Grand Prix van Las Vegas

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20:34

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"Heb je de replay van Verstappen gezien?" vraagt Russell. "Ja, we zagen dat hij voor je langs sneed," antwoordt Marcus Dudley.

"Allemaal leuk en aardig, hè?" reageert de coureur.

20:33

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Ja, het leek erop dat Verstappen Russell in dat eerdere gevecht passeerde, liftte en naar binnen sneed, en Russell liet dat niet zomaar gebeuren.

Bearman had een flinke schuiver in bocht 1, toen de achterkant bij het remmen uitbrak. Een enerverende sessie, dit.

Zwart-wit geblokte vlag

20:32

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Russell rijdt een 1m34.306s en vergroot zijn voorsprong bovenaan, terwijl Norris zich ook licht verbetert en tweede blijft - zij het op 0.7s van Russells tempo.

Hadjar klimt naar P10, terwijl Antonelli opnieuw naar de tweede plek gaat.

Verstappen verliest tijd in de laatste sector, en Russell verbetert zich opnieuw naar een 1m34.041s - dat is een gat van 0.911s naar Antonelli.

20:28

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Gasly splitst het Racing Bulls-duo en gaat naar P5.

Russell en Verstappen raken elkaar in bocht 14; Verstappen passeerde Russell, Russell probeerde terug te komen, maar Verstappen wilde niet wijken. Dat is genoteerd door de stewards.

20:25

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Opnieuw een lock-up voor Hamilton in bocht 14. Antonelli klimt naar de derde plek, op 0,326s van de snelste tijd.

Norris haalt een set softs op en verbetert, maar blijft tweede snelste. Lindblad klimt naar de vijfde plek, een halve tiende achter Lawson.

Colapinto klimt naar de negende plek na het ontwijken van een slingerende Haas.

20:23

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Lawson klimt naar de derde plek met zijn laatste ronde op softs, 0.597s achter de eerdere tijd van Russell.

Bearman was bezig aan een ronde, maar kwam terecht in een groep auto's die slingerend over het achterste rechte stuk reden. Toch wint de Haas-coureur een plek met zijn laatste ronde, terwijl Gasly naar P5 gaat.

20:18

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Norris krijgt uiteindelijk een ronde op de mediums voor elkaar en gaat naar de tweede plaats, op 0.313s van de richttijd van Russell.

De rijders die kwalificatiesimulaties doen, schakelen nu waarschijnlijk over naar hun long runs, en andersom terwijl anderen weer naar softs gaan.

Leclerc rijdt nu weer op de softs en begint aan een ronde op een grotendeels vrije baan.

20:14

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Russell heeft zijn eigen moment in bocht 5 en veroorzaakt kort geel. Sainz gaat ook wijd in bocht 14, Leclerc schiet er in dezelfde bocht ook af en volgt de Williams de uitloopstrook in. Hamilton doet enkele momenten later hetzelfde.

"Instant karma, geweldig," zegt Norris over Verstappen, nadat de Nederlander hem enkele seconden voor de lock-up had ingehaald.

20:11

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Antonelli klimt naar de tweede plaats, dus beide Mercedessen staan bovenaan. Verstappen blokkeert vervolgens vlak voor Norris in bocht 14.

Verkeersparadijs, zoals Yuki Tsunoda zou zeggen.

20:10

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Russell vindt meer tijd en noteert een 1m34.805s, maar verliest opnieuw tijd in het laatste deel van de ronde wanneer hij Colapinto midden op de baan tegenkomt op weg naar bocht 14.

Norris komt in bocht 7 klem te zitten en wijkt uit naar de uitloopstrook wanneer hij een Haas voor zich ziet. De volgende ronde treft hij Verstappen op dezelfde plek in de weg.

20:08

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Hadjar stond op het punt een ronde af te maken, maar Albon slingerde voor hem door de laatste bocht en de Red Bull-coureur moest van het gas om hem te ontwijken. "Hij zou daar een straf voor moeten krijgen," vindt Hadjar.

Dat is genoteerd door de wedstrijdleiding.

20:07

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Lawson en Lindblad verbeteren in hun tweede ronde, terwijl Leclerc op de medium band naar de tweede plek springt. Antonelli noteert de vierde tijd, op 0,8s van Russell.

Verstappen had ook een moment in bocht 5 en meldde dat de motor niet het juiste niveau aan remwerking op de achteras leverde. Hij had ook een moment in bocht 12.

Hamilton zet een ronde neer op de mediums, al is dat voorlopig slechts P11.

20:05

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Het is een 1m35.124s voor Russell, die iets van Mercedes' potentieel laat zien en de snelste tijd neerzet. Hij verloor echter wat tijd in de laatste sector.

Camara schiet iets te ver door in bocht 5, terwijl Hamilton een blokkerend wiel heeft in bocht 1.

20:03

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Zesde voor Lawson op een run op softs, terwijl Gasly's openingssectoren er niet geweldig uitzien, dus dit wordt waarschijnlijk een langere run.

Verstappen laat wat werk aan de afstelling van zijn auto doen, mogelijk om naar de besturing van de auto te kijken.

20:01

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We hebben nog een paar extra rijders op softs, al staan de McLarens, Ferrari's en Haases op mediums voor wat langere runs.

Lindblad klimt naar de zevende plek, terwijl Gasly aan een ronde begint. Sainz schuift daarna op naar de derde plek.

19:57

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Lindblad is weer buiten na een snelle wissel, met nieuwe softs. Bottas heeft hetzelfde gedaan.

We krijgen een herhaling van Albon die met te veel snelheid bocht 14 in gaat. Hij probeert in te sturen, maar haakt net op tijd af.

19:53

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Hadjar blokkeert bij bocht 14, maar weet de auto op de een of andere manier precies door het gaatje door de bocht te krijgen. Hij verbetert zich weer naar de tweede plek, op 0,512s van Verstappen, maar je ziet waar hij die tijd heeft verloren.

19:52

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Norris schuift weer op naar de tweede plek, op 0,7s van Verstappen - de kortere overbrengingsverhoudingen van McLaren helpen niet heel veel in die lange acceleratiezone langs de strip.

Een paar zijn nu na deze eerste ronden naar binnen geweest, met wat kleine aanpassingen aan de afstelling om extra tijd te vinden.

19:50

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Hadjar wisselt van voorvleugel, terwijl Red Bull nu wat testwerk doet met de nieuwe vleugel - met een lagere diveplane op de endplate. Het team kreeg gisteren niet echt de kans om die te testen.

Gasly klimt naar de derde plek, al staat hij 0,9s achter Verstappen. Sainz blokkeert bij bocht 14.

19:47

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Camara had een momentje in bocht 7, kreeg de auto niet goed ingedraaid en moest daardoor de bocht afbreken.

Het is een 1m35.675s voor Verstappen, terwijl Red Bull hier zijn vroege snelheid blijft tonen. Het lijkt de banden hier goed aan de praat te krijgen.

Stopwatch

19:45

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Verstappen verbetert naar 1m36.147s, dus hij vindt daar nog flink wat tijd.

Piastri klimt terug naar de vierde plek, en Hadjar gaat voorbij Norris naar de tweede plek. Russell op mediums staat vijfde.

19:42

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Het moment van onvoorspelbaar rijgedrag tussen Verstappen en Colapinto wordt na de sessie onderzocht.

Hadjar rijdt een goede eerste paar sectoren, maar komt 0,498s tekort op zijn teamgenoot.

Norris verbetert licht, maar hij komt nog altijd 0,4s tekort op de snelste tijd.

Stopwatch

19:41

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"Dit stuurhuis klopt gewoon niet", zegt Verstappen, terwijl hij 0,442s sneller is dan Norris en naar de snelste tijd gaat. Ja Max, klinkt verschrikkelijk.

Dat is een 1m36.812s voor de viervoudig kampioen, al vindt Hadjar tijd ten opzichte van zijn teamgenoot.

19:38

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Hamilton blokkeerde bij bocht 14 en schoot rechtdoor aan het einde van het rechte stuk.

Norris zet nog een poging aan, pakt een slipstream achter een Cadillac en noteert een 1.37,254. Deze tijden kelderen als een Slinky van de trap.

19:37

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Hadjar noteert een 1m39.032s en gaat naar de snelste tijd, terwijl Piastri terugvalt naar de vierde plaats. Alonso gaat vervolgens naar P5. Goede ronde, aangezien de Aston Martin moeite heeft op het rechte stuk achterop.

Verstappen is genoteerd voor erratisch rijden terwijl hij en Colapinto slingerden op het rechte stuk achterop.

Stopwatch

19:36

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Inderdaad, Verstappen opent met een 1m45.062s, maar leek wat gas terug te nemen. Leclerc noteert een 1m42.765s, die door Gasly met een halve seconde wordt verbeterd.

Sainz zet een 1m42.165s neer, die wordt verbeterd door Norris' 1m39.224s, terwijl de McLaren meteen vanuit de pits voor een snelle ronde ging.

Russell gaat op de medium naar de tweede plek, op 1.6s, terwijl Verstappen zich verbetert naar een 1m39.811s. Gasly gaat daar vervolgens onderdoor, splitst de top twee en komt tot op 0.024s van Norris.

19:33

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De meesten beginnen de sessie op softs, met hier en daar mediums. Verstappen meldt dat de auto "meteen scherp" aanvoelt, dus de voorkant is wat puntig.

Hij zat even achter Colapinto, maar pakt de Alpine-coureur weer terug terwijl hij aan een ronde begint.

Groene vlag

19:30

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Zoals verwacht gaat het veld vrijwel unaniem de pitlane in en maakt het zich klaar voor de sessie. Bij de start van de sessie is Max Verstappen als eerste ter plekke, gevolgd door Colapinto, Hulkenberg, Leclerc, Bearman en Lindblad. En daarna de rest.

19:27

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Zonder regen hebben de teams veel af te werken: long runs, kwalificatievoorbereiding en kijken hoe de banden op temperatuur komen en wanneer graining begint op te treden.

Verwacht dus volop actie in dit volgende uur.

Zo

19:24

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Qua weer zitten we hier goed - 14C luchttemperatuur, 18C baantemperatuur, slechts 5% kans op regen voor deze sessie.

19:12

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Autosport Awards

Voting for this season’s Autosport Awards gives fans the chance to highlight the best across motorsport

19:06

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F1-motorformule voor 2030 vastgesteld

De FIA heeft de terugkeer van V8's voorzien voor 2030: 2,1-liter motoren, behoud van de turbo en minder hybridisatie met een 200kW-motor - waarvan 100kW normaal wordt gebruikt en de andere 100kW wordt ingezet als push-to-pass-functie.

Formule 1

De FIA zegt dat er unanieme steun is voor een 2,1-liter V8 met turbo en verminderd hybridevermogen, hoewel de reglementen nog formele goedkeuring vereisen

18:57

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Lees ook:

18:56

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Samenvatting VT2

Formule 1

Zowel de regenbanden als de intermediates werden gebruikt op het gladde stratencircuit van Vegas tijdens de tweede vrije training

18:55

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VT3 in Las Vegas - zo meteen!

Hallo weer! Nog zo'n 30 minuten tot VT3 in Las Vegas van start gaat - en hopelijk krijgen we wat meer inzicht dan in de sessies van gisteren.

We gaan beginnen, toch?

Pierre Gasly, Alpine

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Door: Jake Boxall-Legge

Gepubliceerd: 21 nov 2026, 01:34

Ronde:

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