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2026 Formule 1 GP van Las Vegas

18 nov 2026 tot 21 nov 2026

| Streets of Las Vegas, US

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Formule 1 GP van Las Vegas

F1 GP van Las Vegas: Volg de kwalificatie vanuit Las Vegas met live timing

Het laatste nieuws over de kwalificatie van de Formule 1 tijdens de Grand Prix van Las Vegas

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Groen licht

23:01

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Q1 is geopend

En beide Cadillacs zijn als eersten de baan op, gevolgd door het Haas-duo, terwijl de strijd om Q2 te halen begint.

Voor Bearman maakt dat echter niet al te veel uit, want hij heeft een flinke stapel gridstraffen voor PU-wissels. Hij kan mogelijk helpen om Camara verder te laten komen.

22:57

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De openingstune zit erop, nog maar een paar minuten tot VT1 begint. Zoals altijd vallen in de eerste 18 minuten de langzaamste zes af.

Verwacht dat de coureurs een paar ronden nodig hebben om hun banden op temperatuur te krijgen, want het is koud en het circuit vraagt heel weinig energie van de banden.

22:52

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Autosport Awards

Voting for this season’s Autosport Awards gives fans the chance to highlight the best across motorsport

22:45

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We hebben nog ongeveer 15 minuten tot Q1 van start gaat. Mercedes vond snelheid in VT3, terwijl Red Bull de beginfase van de eerdere sessie aanvoerde, en Ferrari en McLaren lieten ook flitsen van snelheid zien.

Aan de andere kant leken Cadillac, Aston Martin en Haas snelheid tekort te komen - dus deze drie teams lijken de waarschijnlijke achterblijvers in de eerste fase van de kwalificatie.

22:38

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22:33

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Samenvatting VT3

Formule 1

George Russell van Mercedes voert de laatste vrije training van vrijdag aan bij de Las Vegas Grand Prix van de Formule 1 na een clash met Max Verstappen

22:31

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De kwalificatie in Las Vegas komt eraan!

En we zijn terug voor de laatste sessie van de dag: de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas van dit jaar. Of je nu meekijkt vanuit een Oceanische/Aziatische middag, een Amerikaanse avond, of een Brits hoe-laat-het-ook-is: bedankt dat je erbij bent.

Laten we beginnen met de aanloop naar de kwalificatie, goed?

Lando Norris, McLaren

Photo by: Manuel Eletto

Door: Jake Boxall-Legge

Gepubliceerd: 21 nov 2026, 04:01

Ronde:

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