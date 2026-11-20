Verslag vrije training

Formule 1 GP van Las Vegas

F1 GP van Las Vegas: Russell snelste in lastige VT2, Verstappen blijft achter

Zowel de regenbanden als de intermediates werden gebruikt op het gladde stratencircuit van Vegas tijdens de tweede vrije training

Ed Hardy

Gepubliceerd: 20 nov 2026, 05:54

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George Russell heeft Pierre Gasly nipt afgetroefd en de snelste tijd gereden in de tweede training voor de Formule 1 Grand Prix van Las Vegas, dankzij een ultieme poging in gladde omstandigheden.

De Mercedes-coureur noteerde een 1.47.272 terwijl de zwart-wit geblokte vlag viel. Daarmee was hij 0.071 seconde sneller dan Gasly, die profiteerde van de beter wordende baan en verrassend tweede werd voor Alpine.

Het was de eerste relatief betekenisvolle sessie van het weekend, nadat door regen in VT1 geen officiële rondetijden waren gereden. Ook in VT2 kregen de coureurs het in de koude omstandigheden in Nevada lastig, met temperaturen die daalden tot 11 graden Celsius.

Er waren dus nog altijd complicaties, vooral door de vochtige baan. De coureurs gingen vroeg naar buiten op regenbanden, maar Oscar Piastri vroeg al snel om intermediates, ondanks dat McLaren aandrong op de blauw gemarkeerde band. Aanvankelijk bleek dat de juiste keuze.

Piastri reed in zijn eerste ronde een 2.02.786, 3.256 seconden langzamer dan teamgenoot Lando Norris (1.59.530), die in de eerste minuten de toon zette. Charles Leclerc van Ferrari nestelde zich tussen beiden met een 2.02.482.

Die rondetijden waren echter maar tijdelijk, want de baan werd in Vegas snel beter. Leclerc en Piastri kwamen in de minuten erna ook bovenaan te staan, terwijl ze met de gladde omstandigheden vochten.

Max Verstappen schoot rechtdoor in bocht 7, Nico Hülkenberg deed hetzelfde in bocht 12 en kwam bij het uitkomen bijna in aanraking met Leclerc. Norris ging in de eerste twintig minuten buiten de baan in bocht 14.

Aan het eind van die fase stond Leclerc bovenaan met een 1.54.895, 0.538 seconde sneller dan teamgenoot Lewis Hamilton. Piastri (+0.574), Isack Hadjar van Red Bull (+0.881) en Norris (+0.947) maakten de top-vijf compleet.

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Manuel Eletto

Daarna was het tijd voor intermediates. Norris ging in zijn eerste run op die band naar de snelste tijd met een 1.54.615 en was in de ronde erna nog eens twee seconden sneller met een 1.52.432.

De kampioen van 2025 had die tijd halverwege de sessie teruggebracht tot 1.50.930, maar werd kort daarna verslagen door Leclerc en Hamilton, die respectievelijk 1.49.166 en 1.49.262 reden.

Die tijden kwamen tot stand terwijl de sessie de laatste twintig minuten inging, precies op het moment dat Leclerc om slicks vroeg. Ferrari wees dat af, omdat de tweede helft van de ronde nog altijd te nat en te glad bleek.

Rafael Camara en Gabriel Bortoleto schoten bijvoorbeeld allebei rechtdoor in bocht 12, maar de baan bleef wel sneller worden. Leclerc verbeterde zich opnieuw naar 1.47.605, 0.802 seconde sneller dan de als tweede geklasseerde Hadjar.

Een korte rode vlag dreigde de sessie met nog tien minuten te gaan voortijdig te beëindigen. Er lag een stuk plastic op de baan waar Lance Stroll overheen reed, waarna de pitstraat voor de laatste vijf minuten weer werd geopend.

Er was nog discussie over de vraag of de coureurs op intermediates moesten blijven. Mercedes legde die vraag indirect voor aan Russell, die grappend antwoordde: “als jullie naar slicks vragen: echt niet!”

Het bleef dus bij de groen gemarkeerde band. De problemen bij Red Bull bepaalden aanvankelijk het gesprek, want Verstappen meldde vermogensproblemen en kwam moeizaam tot een 1.50.141, zijn enige rondetijd in VT2.

Hadjar had ondertussen de snelste sectortijden in de eerste twee sectoren gereden, maar werd in de laatste vier bochten tot zijn frustratie opgehouden door Oliver Bearman. “Wat hij net deed is bizar”, klaagde hij.

Toch wisten enkele coureurs zich nog te verbeteren. Russell schoot naar de eerste plek met zijn 1.47.272, terwijl Gasly bij de zwart-wit geblokte vlag naar de tweede plaats klom met een 1.47.343.

Daardoor zakte Leclerc met zijn 1.47.605 naar de derde plek, voor de als vierde geëindigde Hadjar. Piastri completeerde de top-vijf en gaf 1.181 seconde toe op Russell, van wie voormalig teamgenoot Hamilton zesde werd.

Norris (+1.565), kampioen van 2026 Kimi Antonelli (+1.771), Franco Colapinto (+1.957) en Fernando Alonso (+1.959) maakten de top-tien vol. Verstappen kwam niet verder dan de dertiende plek.

VT2

Alle statistieken

Pos Coureur # Chassis Motor Ronden Tijd Interval Banden Km/u 1

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 23

1'47.272

I 208.102 2

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 16

+0.071

1'47.343

0.071 I 207.965 3

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 28

+0.333

1'47.605

0.262 I 207.458 4

I. Hadjar Red Bull Racing

6 Red Bull Red Bull 20

+1.135

1'48.407

0.802 I 205.923 5

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 24

+1.181

1'48.453

0.046 I 205.836 6

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari 26

+1.211

1'48.483

0.030 I 205.779 7

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 22

+1.565

1'48.837

0.354 I 205.110 8

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 23

+1.771

1'49.043

0.206 I 204.722 9

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 15

+1.957

1'49.229

0.186 I 204.374 10

F. Alonso Aston Martin Racing

14 Aston Martin Honda 21

+1.959

1'49.231

0.002 I 204.370 11

L. Stroll Aston Martin Racing

18 Aston Martin Honda 23

+2.510

1'49.782

0.551 I 203.344 12

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes 23

+2.557

1'49.829

0.047 I 203.257 13

M. Verstappen Red Bull Racing

3 Red Bull Red Bull 9

+2.869

1'50.141

0.312 I 202.682 14

S. Pérez Cadillac-Ferrari

11 Cadillac Ferrari 17

+3.159

1'50.431

0.290 I 202.149 15

O. Bearman Haas F1 Team

87 Haas Ferrari 22

+3.427

1'50.699

0.268 I 201.660 16

L. Lawson Racing Bulls

30 RB Red Bull 12

+3.737

1'51.009

0.310 I 201.097 17

A. Lindblad Racing Bulls

41 RB Red Bull 13

+3.876

1'51.148

0.139 I 200.845 18

C. Sainz Williams

55 Williams Mercedes 11

+4.299

1'51.571

0.423 I 200.084 19

N. Hülkenberg Audi

27 Audi Audi 16

+4.535

1'51.807

0.236 I 199.661 20

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi 15

+5.053

1'52.325

0.518 I 198.741 21

V. Bottas Cadillac-Ferrari

77 Cadillac Ferrari 14

+5.522

1'52.794

0.469 I 197.914 22

R. Camara Haas F1 Team

51 Haas Ferrari 20

+6.317

1'53.589

0.795 I 196.529 Volledige uitslag

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- Het Motorsport.com-team

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