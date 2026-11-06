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2026 Formule 1 GP van Brazilië
5 nov 2026 tot 8 nov 2026
| Autódromo José Carlos Pace - Interlagos, BR
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Formule 1 GP van Brazilië
F1 GP van Brazilië: Volg FP2 op Interlagos met live-timing
Nieuws over de tweede vrije training van de Formule 1 Grand Prix van Brazilië
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14:12
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Bocht 1 werd vorig jaar natuurlijk rommelig. Hier is het moment van Gabriel Bortoleto in de sprint...
Photo by: Getty Images
14:10
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Hamilton blokkeert zijn linksvoor in bocht 1. Veel auto’s raken daar van slag door een hobbel in de remzone.
14:09
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Max Verstappen voltooit een pushlap op mediums, maar ondanks dat het een persoonlijke beste tijd is, komt hij 0,251s tekort op Antonelli's snelste tijd tot nu toe.
14:07
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Meerdere coureurs melden nu motregen.
14:06
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"Ik krijg de bandentemperaturen niet omhoog," bromt Lewis Hamilton over de radio. Hij rijdt momenteel op mediums. De omgevingstemperatuur is gezakt naar 20C en de baantemperatuur is 40C.
14:05
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Antonelli opent de tijdenlijst met een 1m11.857s in zijn eerste pushronde.
14:03
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Iedereen is tot nu toe buiten, behalve Hulkenberg en Sainz. Dat sluit aan bij de problemen met die auto's terwijl de rookies eerder achter het stuur zaten. Momenteel wordt er een mix van de harde C2 en medium C3 gebruikt.
Groene vlag
14:00
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GROEN LICHT
En Pierre Gasly leidt de auto's de pits uit. Hij sloeg VT1 over terwijl Gabriele Mini zijn verplichte 'rookie run' in VT1 afwerkte.
13:58
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In nieuws over kapotte auto’s: Nico Hullkenberg is nog altijd onzeker voor deze sessie, aangezien het Audi-team nog steeds druk bezig is de auto te repareren nadat die eerder met Freddie Slater achter het stuur stilviel.
13:57
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In het nieuws van coureurs die bij bosjes omvallen: nadat afgelopen weekend verschillende rijders ziek waren, is Colton Herta niet fit en is hij weggehaald bij zijn mediataken na VT2.
13:48
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Ferrari-teambaas Frederic Vasseur heeft ook gesproken...
Lees ook:
13:47
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Veel vergelijkingen over de huidige animositeit tussen Lewis Hamilton en Charles Leclerc, en de eerdere animositeit tussen Lewis en Nico Rosberg. Nico, nu een vaste mediabron voor quotes, heeft zich over de kwestie uitgesproken.
13:45
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Bovendien is er de laatste set updates (misschien) van McLaren voor dit seizoen...
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13:44
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Voor het geval je het eerder hebt gemist: er zijn stevige gesprekken gevoerd bij Ferrari na de onzin tijdens de GP van Mexico, en George Russell is helemaal kapot (om een Britse uitdrukking te gebruiken).
Lees ook:
Formule 1Ferrari voor cruciaal overleg in Brazilië over spanning tussen Hamilton en Leclerc
Formule 1‘Uitgeputte’ George Russell krijgt gridstraf voor GP van Brazilië
13:32
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Waar klaagt Max Verstappen over? Zijn het inderdaad klachten, of gewoon observaties? Ronald Vording legt uit...
13:29
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WELKOM TERUG OP INTERLAGOS
De tweede training voor de GP van Sao Paulo staat op het punt te beginnen, opnieuw met dreiging van regen. Lando Norris was de snelste in VT1, terwijl Colton Herta genoeg ronden aflegde in de sessie om in aanmerking te komen voor een superlicentie - mocht hij die nodig hebben...
Lees ook:
Formule 1F1 GP Brazilië: Norris snelste in VT1, Herta haalt superlicentie
Formule 1Herta behaalt F1-superlicentie, Bottas blijft vol vertrouwen over zitje voor 2027
Door: Stuart Codling
Gepubliceerd: 6 nov 2026, 19:12
Ronde:
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