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| Autódromo José Carlos Pace - Interlagos, BR

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09:11

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Voor het geval je het gemist hebt: Rafael Camara maakt dit weekend zijn grand prix-racedebuut in eigen land na het abrupte vertrek van Esteban Ocon bij Haas. Teambaas Ayao Komatsu heeft zijn gedachten hierover uiteengezet...

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09:10

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Ferrari is volgens Charles Leclerc "traag op de rechte stukken, traag in de bochten", een ongelukkige combinatie. De SF-26 is redelijk in de eerste sector, maar daarna gaat de ronde bergafwaarts.

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

09:04

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Jake Boxall-Legge heeft de cijfers van de longruns in de training doorgerekend en dat ziet er goed uit voor Antonelli en de McLaren met updates, minder voor Ferrari.

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09:01

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WELKOM OP ZATERDAG IN SAO PAULO

Nog één vrije training te gaan voordat we aan de kwalificatie beginnen. Gisteren was Lando Norris de snelste - zij het nipt - voor Kimi Antonelli, zijn opvolger als wereldkampioen, in VT1, voordat Antonelli in VT2 de gebruikelijke orde herstelde. Nu hij hersteld is van de virusinfectie die hem in de aanloop naar de Grand Prix van Mexico-Stad van vorige week velde, en verlost is van de druk van de titelstrijd in de slotfase, heeft Antonelli zijn vorm weer helemaal teruggevonden.

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Door: Stuart Codling

Gepubliceerd: 7 nov 2026, 14:11

Ronde:

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