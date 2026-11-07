Verslag vrije training

Formule 1 GP van Brazilië

F1 GP van Brazilië: Verstappen nipt sneller dan Antonelli in VT3

De Red Bull- en Mercedes-talenten bepaalden het tempo voorafgaand aan de kwalificatie op Interlagos

Benjamin Vinel

Gepubliceerd: 7 nov 2026, 15:37

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Max Verstappen heeft de snelste tijd gereden in VT3 voor de Grand Prix van Brazilië in de Formule 1, waarbij hij Kimi Antonelli nipt voorbleef terwijl de Ferrari van Lewis Hamilton kampte met een mechanisch probleem.

De dreigende kans op regen betekende dat alle coureurs snel de baan op gingen – vooral Nico Hulkenberg, wiens Audi in VT1 door toedoen van rookie Freddie Slater een terminaal probleem had opgelopen, waardoor hij helemaal niet aan de tweede sessie kon deelnemen. Deze ronden waren daardoor de eerste van de Duitser dit weekend.

Iedereen richtte zich in de eerste 40 minuten van de sessie op de medium compound, met Kimi Antonelli als snelste in 1.12,209. Daarmee leidde hij Verstappen met 0,075 seconde – ondanks dat de nieuwe wereldkampioen een probleem met het stuur meldde, terwijl de viervoudig titelwinnaar aangaf dat zijn stuur “zwaar naar rechts” was.

Charles Leclerc was derde, op 0,230 seconde achterstand, terwijl George Russell, Liam Lawson en Oscar Piastri een halve seconde toegaven op Antonelli. Lawson, die de snelste tijd in sector drie reed, was bijna 0,5 seconde sneller dan Racing Bulls-teamgenoot Arvid Lindblad en bijna een seconde sneller dan elke andere coureur in de middenmoot.

Hamilton, die melding maakte van “vreemde trillingen” uit zijn nieuwe power unit en “veel motorrem”, was slechts achtste, voor Hadjar, die zijn RB22 omschreef als “bijna onbestuurbaar”. Het probleem van de Ferrari-coureur zou later leiden tot “rook in de cockpit” te midden van een zorgwekkend geluid.

Toen het veld overstapte op zachte banden, bleef Verstappen Antonelli nipt voor om de snelste tijd te rijden, met 1.11,622 tegenover 1.11,647 voor de Mercedes-coureur. Lando Norris bracht zijn McLaren naar de derde plaats, op 0,131 seconde achterstand, gevolgd door Russell en Leclerc – wat betekende dat de vier topteams binnen 0,274 seconde van elkaar reden.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Dit keer was Lindblad een tiende sneller dan Lawson, waarbij het tweetal in de middenmoot opnieuw ongeveer een halve seconde sneller was dan Gabriel Bortoleto van Audi en Pierre Gasly van Alpine. Hadjar eindigde in de klassering ook achter beide Racing Bulls, met een achterstand van 0,591 seconde op snelste man Verstappen.

Hamiltons probleem betekende dat hij in de garage moest blijven en geen run op zachte banden reed, waardoor hij als twaalfde eindigde in de einduitslag.

Debutant Rafael Camara was de vijftiende snelste, 0,128 seconde sneller dan teamgenoot Oliver Bearman.

Lance Stroll sloot de ranglijst af nadat hij 15 minuten na het begin van de sessie te maken kreeg met een vermoedelijk ERS-probleem, dat terminaal bleek.

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VT3

Alle statistieken

Pos Coureur # Chassis Motor Ronden Tijd Interval Banden Km/u 1 M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 19

1'11.622

S 216.587 2 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 21

+0.025

1'11.647

0.025 S 216.511 3 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 22

+0.131

1'11.753

0.106 S 216.191 Volledige uitslag

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