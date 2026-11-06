Verslag vrije training

Formule 1 GP van Brazilië

F1 GP van Brazilië: Kimi Antonelli snelste in lastige VT2

Tijdens de Grand Prix van Brazilië voerde de nieuwe wereldkampioen van de Formule 1, Kimi Antonelli, de vrijdagtraining aan op een bewolkt Interlagos

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 6 nov 2026, 20:11

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Kersvers wereldkampioen Kimi Antonelli was vrijdag de snelste in de tweede vrije training voor de GP van Brazilië, voor Lando Norris en Max Verstappen in São Paulo.

Op het klassieke 4,3 kilometer lange circuit van Interlagos zette Antonelli zijn snelste tijd net voor halverwege VT2, toen de coureurs op zachte banden gingen rijden. De Italiaan was sneller dan Lando Norris en Max Verstappen.

Hoewel toeschouwers met tussenpozen naar hun poncho's grepen, zetten de lichte regendruppels nooit echt door op wat naar verwachting de helderste dag van een door regen beïnvloed weekend zou zijn. Maar de koelere, bewolkte omstandigheden hadden wel op verschillende manieren invloed op het rijden, zoals Lewis Hamilton meldde: "Ik krijg de bandentemperaturen niet omhoog". Hamilton was een van de meerdere coureurs die linksvoor blokkeerden bij het aanremmen voor de sterk verkante bocht 1.

Antonelli, die afgelopen weekend in Mexico de jongste wereldkampioen ooit in de F1 werd, had op het hobbelige circuit veel last van een doorslaande auto, maar slaagde er toch in om in de vroege fase op harde banden de leiding te nemen met een ronde van 1.11,8.

Na een rustiger periode pakte de paddock collectief Pirelli's zachte bandencompound uit. Russell, die dit weekend een gridstraf van vijf plaatsen boven het hoofd hangt vanwege het in gebruik nemen van een nieuwe motor, kwam naar voren met een ronde van 1.11,016, voordat hij werd terugverwezen door Norris en Verstappen.

Mercedes-teamgenoot Antonelli ging nog sneller en dook met een ronde van 1.10,763 onder de grens van 1.11. Dat was een kwart seconde sneller dan drie coureurs van drie verschillende teams, zo dicht ligt het prestatieniveau tegen het einde van het seizoen 2026 bij elkaar.

In de aangepaste McLaren MCL40, die over een nieuwe voorvleugel beschikt, pakte Norris de tweede tijd met een ronde van 1.11,016. Daarmee bleef hij 0,006 seconde voor de als derde geklasseerde Verstappen, die voor enige hilariteit zorgde met zijn radioklachten over de koppeling van zijn Red Bull.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Russell en Oscar Piastri volgden beiden binnen een tiende van Norris en completeerden de top vijf. Ferrari, dat op vrijdag vaak meteen sterk begint, kende in Brazilië een ongebruikelijk ingetogen start. Nadat Hamilton in de eerste sector de snelste tijd had gereden, moest hij genoegen nemen met de zesde plaats, met teamgenoot Charles Leclerc op de zevende plaats. Leclerc baalde dat hij op het rechte stuk werd gehinderd door Haas-debutant Rafael Camara.

In een donkergroene Audi werd Gabriel Bortoleto achtste op eigen bodem, met Isack Hadjar en Haas-coureur Oliver Bearman als afsluiters van de top tien.

Camara werd uiteindelijk zestiende, een halve seconde achter zijn teamgenoot, terwijl de aanwinst van Haas voor 2027 zijn eerste volledige dag als grandprixcoureur voltooide als vervanger van de aan de kant gezette Esteban Ocon.

Nico Hulkenberg van Audi bleef aan de kant in de garage nadat niet nader genoemde problemen eerder op vrijdag VT1-invaller Freddie Slater hadden geplaagd.

VT2

Alle statistieken

Pos Coureur # Chassis Motor Ronden Tijd Interval Banden Km/u 1 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 37

1'10.763

S 219.216 2 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 31

+0.253

1'11.016

0.253 S 218.435 3 M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 23

+0.259

1'11.022

0.006 S 218.416 Volledige uitslag

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