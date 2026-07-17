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F1 GP van België: Max Verstappen snelste in VT1 voor Lewis Hamilton

De twee voormalige titelrivalen vochten om de toppositie in de eerste vrije training op Spa-Francorchamps

Jake Boxall-Legge
Jake Boxall-Legge
Bewerkt:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen voerde de eerste vrije training van de Formule 1 tijdens de Grand Prix van België aan, met iets meer dan een tiende voorsprong op Ferrari's Lewis Hamilton, waarmee Red Bull al vroeg een sterk tempo heeft laten zien.

Het Red Bull-duo wisselde in de eerste 20 minuten van de sessie tijden aan de top van de tijdenlijst af, met Verstappen op mediums en Hadjar op softs. Verstappen, die aan het einde van de eerste 10 minuten naar de top ging, was de eerste die onder de 1m47s dook, met een 1m47.859s.

Hadjar vond daarna nog een fractie meer tijd en ging bij zijn volgende poging minder dan een tiende sneller om naar de top te schuiven. Toen het eerste halfuur ten einde liep, stonden de Red Bulls nog altijd bovenaan; Antonelli noteerde een 1m47.603s om kortstondig de ranglijst aan te voeren, maar Hadjar sloot de eerste 30 minuten af met een 1m47.322s om terug te keren naar de top.

Verstappen vond daarna meer tijd met een 1m47.070s om de vroege slagkracht van Red Bull op het circuit van Spa-Francorchamps te tonen, nadat hij was overgestapt op softs om 0.252s los te komen van zijn teamgenoot; de RB22's hadden in de middensector een handig ritme gevonden, waardoor ze een ruime hoeveelheid tijd konden goedmaken.

De Ferrari's splitsten daarna de twee Red Bulls door naar de tweede en derde plaats te gaan, waarbij Hamilton met zijn tweede run op een set zachte banden slechts 0.145s tekortkwam op Verstappen. Silverstone-winnaar Charles Leclerc zat daarna een halve tiende achter zijn teamgenoot.

Maar Verstappens greep op de eerste plaats kwam niet aan het wankelen, en zijn 1m47.070s bleef de snelste ronde van de sessie - zij het vijf seconden langzamer dan Oscar Piastri's trainingsbenchmark uit 2025.

Oscar Piastri faced issues late on in the session

Oscar Piastri faced issues late on in the session

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Piastri was dit jaar de vijfde snelste, 0.452s achter Verstappens benchmark, terwijl de McLaren-coureur een tiende voorsprong had op kampioenschapsleider Kimi Antonelli. De Australiër leek in de laatste paar minuten van de sessie aan de kant van de baan te moeten stoppen, nadat hem was gezegd de auto stil te zetten, maar hij mocht de auto terugbrengen naar de garage omdat de auto genoeg hydraulische druk behield om terug te komen.

Lando Norris en George Russell maakten de top acht compleet, terwijl de als negende geklasseerde Arvid Lindblad de eerste man was die meer dan een seconde van de snelste tijd verwijderd was. Laatstgenoemde Brit testte een nieuwe, hoekigere roll-hoop-inlaat voor het Racing Bulls-team, terwijl Liam Lawson het oude halfronde ontwerp behield.

Gabriel Bortoleto was de tiende snelste, een fractie voor Lawson, terwijl Hulkenberg twaalfde was en meer dan een halve seconde moest toegeven op zijn teamgenoot.

Jak Crawford was de enige FP1-rookie in de sessie en eindigde onderaan de tijdenlijst; Aston Martin lijkt dit weekend in een lastige positie te zitten, aangezien de als 21e geklasseerde Lance Stroll 5.7s van het tempo verwijderd was en drie seconden toegaf op de Cadillac van Valtteri Bottas.

F1 Belgium GP: FP1 results 

Alle statistieken
 
Pos Coureur # Chassis Motor Ronden Tijd Interval Banden Km/u
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 24

1'47.070

   S 235.494
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 22

+0.145

1'47.215

 0.145 S 235.176
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 22

+0.207

1'47.277

 0.062 S 235.040
4 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 23

+0.252

1'47.322

 0.045 S 234.941
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 21

+0.452

1'47.522

 0.200 S 234.504
6 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 23

+0.533

1'47.603

 0.081 S 234.328
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 19

+0.861

1'47.931

 0.328 S 233.615
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 22

+0.889

1'47.959

 0.028 S 233.555
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 24

+1.164

1'48.234

 0.275 S 232.961
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 18

+1.336

1'48.406

 0.172 S 232.592
11 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 24

+1.362

1'48.432

 0.026 S 232.536
12 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 23

+1.892

1'48.962

 0.530 S 231.405
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 21

+1.940

1'49.010

 0.048 S 231.303
14 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 24

+2.267

1'49.337

 0.327 S 230.611
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 23

+2.333

1'49.403

 0.066 S 230.472
16 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 21

+2.379

1'49.449

 0.046 S 230.375
17 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 23

+2.642

1'49.712

 0.263 S 229.823
18 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 21

+2.769

1'49.839

 0.127 S 229.557
19 Mexico S. Pérez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 22

+3.156

1'50.226

 0.387 S 228.751
20 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 25

+3.792

1'50.862

 0.636 S 227.439
21 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 19

+5.738

1'52.808

 1.946 S 223.516
22 United States J. Crawford Aston Martin Racing 34 Aston Martin Honda 22

+6.129

1'53.199

 0.391 S 222.744
Volledige uitslag
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