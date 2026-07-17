F1 GP van België: Max Verstappen snelste in VT1 voor Lewis Hamilton

Max Verstappen voerde de eerste vrije training van de Formule 1 tijdens de Grand Prix van België aan, met iets meer dan een tiende voorsprong op Ferrari's Lewis Hamilton, waarmee Red Bull al vroeg een sterk tempo heeft laten zien.

Het Red Bull-duo wisselde in de eerste 20 minuten van de sessie tijden aan de top van de tijdenlijst af, met Verstappen op mediums en Hadjar op softs. Verstappen, die aan het einde van de eerste 10 minuten naar de top ging, was de eerste die onder de 1m47s dook, met een 1m47.859s.

Hadjar vond daarna nog een fractie meer tijd en ging bij zijn volgende poging minder dan een tiende sneller om naar de top te schuiven. Toen het eerste halfuur ten einde liep, stonden de Red Bulls nog altijd bovenaan; Antonelli noteerde een 1m47.603s om kortstondig de ranglijst aan te voeren, maar Hadjar sloot de eerste 30 minuten af met een 1m47.322s om terug te keren naar de top.

Verstappen vond daarna meer tijd met een 1m47.070s om de vroege slagkracht van Red Bull op het circuit van Spa-Francorchamps te tonen, nadat hij was overgestapt op softs om 0.252s los te komen van zijn teamgenoot; de RB22's hadden in de middensector een handig ritme gevonden, waardoor ze een ruime hoeveelheid tijd konden goedmaken.

De Ferrari's splitsten daarna de twee Red Bulls door naar de tweede en derde plaats te gaan, waarbij Hamilton met zijn tweede run op een set zachte banden slechts 0.145s tekortkwam op Verstappen. Silverstone-winnaar Charles Leclerc zat daarna een halve tiende achter zijn teamgenoot.

Maar Verstappens greep op de eerste plaats kwam niet aan het wankelen, en zijn 1m47.070s bleef de snelste ronde van de sessie - zij het vijf seconden langzamer dan Oscar Piastri's trainingsbenchmark uit 2025.

Oscar Piastri faced issues late on in the session Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Piastri was dit jaar de vijfde snelste, 0.452s achter Verstappens benchmark, terwijl de McLaren-coureur een tiende voorsprong had op kampioenschapsleider Kimi Antonelli. De Australiër leek in de laatste paar minuten van de sessie aan de kant van de baan te moeten stoppen, nadat hem was gezegd de auto stil te zetten, maar hij mocht de auto terugbrengen naar de garage omdat de auto genoeg hydraulische druk behield om terug te komen.

Lando Norris en George Russell maakten de top acht compleet, terwijl de als negende geklasseerde Arvid Lindblad de eerste man was die meer dan een seconde van de snelste tijd verwijderd was. Laatstgenoemde Brit testte een nieuwe, hoekigere roll-hoop-inlaat voor het Racing Bulls-team, terwijl Liam Lawson het oude halfronde ontwerp behield.

Gabriel Bortoleto was de tiende snelste, een fractie voor Lawson, terwijl Hulkenberg twaalfde was en meer dan een halve seconde moest toegeven op zijn teamgenoot.

Jak Crawford was de enige FP1-rookie in de sessie en eindigde onderaan de tijdenlijst; Aston Martin lijkt dit weekend in een lastige positie te zitten, aangezien de als 21e geklasseerde Lance Stroll 5.7s van het tempo verwijderd was en drie seconden toegaf op de Cadillac van Valtteri Bottas.