F1 GP van België: Kimi Antonelli pakt pole met 0,317s voorsprong op Max Verstappen

Kimi Antonelli veroverde zijn zesde Formule 1-poleposition van het jaar met de snelste ronde in de kwalificatie voor de Grand Prix van België, waarbij hij Max Verstappen met 0.317s versloeg.

De Italiaan zette de reeks polepositions van Mercedes voort, ondanks dat hij achter Verstappens tweede ronde aan moest, nadat de Nederlander gebruikmaakte van een "tow and a half" van Isack Hadjar - gehinderd door een reeks gridstraffen voor wissels van power unit-onderdelen - om kortstondig naar de eerste plaats te gaan.

Antonelli vond vervolgens drie tienden ten opzichte van Verstappens ronde en noteerde een 1m44.361s, waar geen van de resterende coureurs in hun laatste ronden bij in de buurt kon komen. Daarmee verzekerde de kampioenschapsleider zich van een plek naast Verstappen op de eerste startrij, die de inspanningen van Red Bull prees om Hadjar te gebruiken voor slipstreamdoeleinden.

Grotendeels tegen de verhoudingen in had Lando Norris de snelste tijd van de eerste runs neergezet nadat hij 0.039s vond ten opzichte van Antonelli's eerste poging, terwijl Charles Leclerc zich ook in de strijd mengde met een ronde binnen dezelfde honderdste van de auto's voor hem.

Tussen de runs door verscheen er een rode vlag om een beetje grind te verwijderen dat bij Stavelot op de baan was gekomen, wat zorgde voor een iets langere pauze tussen de eerste en tweede runs van Q3.

Zowel Antonelli als Verstappen gingen in hun laatste ronden voorbij Norris, maar de openingspoging van de McLaren-coureur in Q3 bleef goed genoeg voor de derde plaats; de Brit brak later zijn tweede ronde af nadat hij bij bocht 13 door het grind was gegaan. Tot zijn opluchting wist hij het lot van Pierre Gasly en Lewis Hamilton te vermijden, die in vergelijkbare incidenten in die bocht tijdens de training de muur raakten.

Max Verstappen was aided by team-mate Isack Hadjar in Q3 Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Norris krijgt echter een gridstraf van 10 plaatsen voor de race van zondag en start daardoor, rekening houdend met andere straffen, als 12e op de grid. George Russell schuift daardoor op naar de derde plaats nadat hij de sessie als vierde afsloot, naast Leclerc op de tweede startrij.

Lewis Hamilton kwalificeerde zich als zesde (en haalde de sessie na zijn crash aan het einde van Q3) en schuift op naar de vijfde plaats naast Oscar Piastri, die zich laat verbeterde om op de grid van morgen voor een indrukwekkende Arvid Lindblad te komen. Lindblad start als zevende, naast Gabriel Bortoleto. Hadjar zette geen kwalificatietijd neer, wetende dat hij de race van zondag vanaf de laatste startrij zal starten.

Liam Lawson verbeterde zich in zijn tweede run van Q2, maar kwam net vier honderdsten tekort om Bortoleto te passeren en kon zich niet bij zijn teamgenoot Lindblad in de top 10 voegen. Lawson, die dit weekend niet met de geüpdatete auto van Racing Bulls rijdt omdat er slechts één set onderdelen beschikbaar was, eindigde een halve seconde achter zijn teamgenoot.

Beide Alpines kwalificeerden zich als 12e en 13e, Pierre Gasly voor Franco Colapinto, nadat de Argentijn in zijn laatste ronde tijd vond om voorbij Nico Hulkenberg te komen - wiens auto tijdens zijn in-lap met een hydraulisch lek op de baan stilviel en voor vertraging richting Q3 zorgde. Carlos Sainz en Ollie Bearman hadden slechts 0.002s tussen zich terwijl zij de afvallerszone van Q2 completeerden.

Alex Albon werd op het hoogtepunt van Q1 uitgeschakeld, nadat beide Alpine-coureurs zich in hun laatste ronden verbeterden; Colapinto had na de openingsruns in de gevarenzone gestaan, maar hij trok zich ten koste van Albon uit het moeras.

De Williams-coureur kwam aan het einde van het eerste deel slechts 0.007s tekort op Ollie Bearman, terwijl de andere Haas-coureur - Esteban Ocon - moeite had om een slipstream van de auto's voor hem te benutten en als 18e afviel.

Valtteri Bottas was the lead Cadillac Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Valtteri Bottas zat slechts 0.022s achter Ocon en voerde de gelederen aan voor Cadillac, waarbij hij Sergio Perez in hun tweede runs passeerde. Perez had ruim twee seconden voorsprong gehad op Fernando Alonso, de snelste van de Aston Martins, terwijl Lance Stroll de kwalificatievolgorde afsloot.

Alonso start hoe dan ook achteraan, nadat hij voor dit weekend een reeks power unit-onderdelen heeft gewisseld.

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