Verslag vrije training

Formule 1 GP van Qatar

F1 GP Qatar: Kimi Antonelli voltooit trainingssweep, Mercedes domineert

Kimi Antonelli en George Russell tonen de dominante vorm van Mercedes in de laatste training voor de Grand Prix van Qatar in de Formule 1

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 28 nov 2026, 15:41

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Kimi Antonelli heeft Mercedes in de trainingen voor de Grand Prix van Qatar een clean sweep bezorgd. De Silver Arrows gaan met een grote voorsprong de kwalificatie in.

Russell reed voor halverwege de snelste tijd toen de teams aan runs op zachte banden begonnen. Mercedes trok de sterke vorm op het high-downforce motorcircuit van Lusail door, waarna Antonelli in de tweede helft nog een flinke hap uit die rondetijd nam.

In tegenstelling tot de tweede vrije training van vrijdag, die twee keer met rood werd onderbroken, verliep de derde training zonder incidenten. Dat kwam deels door een lauwe start, met in het begin weinig tot geen actie. Aanvankelijk reed Pierre Gasly alleen rond, om verloren tijd goed te maken nadat hij zijn Alpine halverwege de tweede training van vrijdag in het grind had vastgezet.

Gasly kreeg uiteindelijk gezelschap van teamgenoot Franco Colapinto en Cadillac-coureur Valtteri Bottas, terwijl de rest in het eerste derde deel van de sessie in de garage bleef.

Dat veranderde vlak voor de grens van twintig minuten plotseling, toen de grote namen aan runs op zachte banden begonnen - een compound die naar verwachting alleen voor de kwalificatie nuttig is. De race wordt naar verwachting verreden op de medium en harde Pirelli-banden, die op de omloop van Lusail hun zwaarste weekend tegemoet gaan. Toen de kwalificatiesimulaties op gang kwamen, schoot aftredend wereldkampioen Lando Norris rechtdoor naar de uitloopstrook van bocht 14 nadat hij een forse overstuurmoment had opgevangen.

Net als tijdens beide trainingen op vrijdag nam Mercedes meteen de leiding. George Russell zette met 1.22.983 de snelste tijd neer, voor teamgenoot Kimi Antonelli. Dat was meer dan een halve seconde sneller dan wat McLaren-coureur Oscar Piastri en Max Verstappen konden rijden. Verstappen reed in een Red Bull RB22 die na een lastigere vrije training opnieuw in balans moest worden gebracht.

Russell ging daarna wijd in bocht 5, terwijl Antonelli bij zijn tweede run halverwege de sessie bijna exact dezelfde tijd reed als zijn teamgenoot, op slechts 0.017 seconde.

George Russell, Mercedes

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Met nog 15 minuten te gaan pakte Verstappen kortstondig de eerste plek, maar Antonelli sloeg meteen terug en herstelde met 1.22.400 de comfortabele marge van een halve seconde voor Mercedes. Russell had geen antwoord op die tempoversnelling en gaf 0.249 seconde toe.

Verstappen bleef derde, als eerste niet-Mercedes op een ontnuchterende achterstand van 0.501 seconde, gevolgd door teamgenoot Isack Hadjar.

Na een vrijdag die Charles Leclerc als "heel moeilijk" omschreef, boekte Ferrari weinig vooruitgang. Leclerc werd vijfde, acht tienden achter Antonelli. Ook McLaren had het lastiger dan verwacht, met Norris als zesde en Piastri als zevende.

Lewis Hamilton kwam er slechter vanaf nadat hij in zijn laatste snelle ronde werd opgehouden door verkeer. Hij eindigde als negende, tussen de Racing Bulls-middenveldaanvoerders Arvid Lindblad en Liam Lawson in.

VT3

Alle statistieken

Pos Coureur # Chassis Motor Ronden Tijd Interval Banden Km/u 1

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 14

1'22.400

S 236.752 2

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 16

+0.249

1'22.649

0.249 S 236.039 3

M. Verstappen Red Bull Racing

3 Red Bull Red Bull 14

+0.510

1'22.910

0.261 S 235.296 Volledige uitslag

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