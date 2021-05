F1 Oostenrijk: Tickets, de beste tribunes, campings en meer

Elk jaar reizen vele tienduizenden Formule 1-fans af naar de Red Bull Ring nabij het pittoreske Spielberg, waaronder veel fans uit Nederland. Vanwege de coronapandemie zal het dit jaar een stuk minder druk zijn dan eerdere edities, maar de organisatie gaat wel weer enkele duizenden toeschouwers toelaten. Het goede nieuws is dat er wederom twee F1-races op de Red Bull Ring plaatsvinden: de Grand Prix van Stiermarken op 27 juni en de Grand Prix van Oostenrijk op 4 juli. Laatstgenoemde race is zo goed als uitverkocht, voor de Stiermarkse GP zijn de tickets net in de verkoop gegaan. Wil jij erbij zijn? Boek dan snel je tickets, want het aantal beschikbare kaarten is beperkt.

De ligging van het circuit in de Stiermarkse bergen is schitterend en de hoogteverschillen zorgen voor een geweldig zicht op de actie voor de fans op de tribunes. Toch is een reis naar de Red Bull Ring in vele opzichten wat lastiger dan het bijwonen van een Grand Prix in de buurt van een grote stad. Maar vrees niet: in dit artikel vertellen we je alles over het boeken van tickets, de beste zitplaatsen, waar je kunt overnachten en veel meer.

Waar kan ik het beste tickets voor de Formule 1 op de Red Bull Ring kopen?

Kaarten voor de Formule 1-races op de Red Bull Ring zijn verkrijgbaar via diverse aanbieders. Wij raden Motorsport Tickets aan. Dit is een officieel ticketagentschap voor de grootste race-evenementen ter wereld, dat direct samenwerkt met het circuit zodat boekers zeker zijn van hun plekje op de tribune. Mocht de Grand Prix vanwege de wereldwijde coronapandemie onverhoopt toch niet doorgaan of achter gesloten deuren plaatsvinden, dan krijg je gewoon het volledige aankoopbedrag terug. Ook is het mogelijk om de tickets door te schuiven naar volgend jaar, of zelfs om te wisselen voor tickets voor een andere race.

Wat zijn de beste tribunes voor de Formule 1 in Oostenrijk?

De Red Bull Ring is een van de kortste circuits op de Formule 1-kalender. Door het hoogteverschil kan je vanaf diverse tribunes een groot deel van het circuit overzien en mis je weinig van de actie op de baan. Er zijn tribunes vanwaar je meer dan de helft van het circuit kunt zien.

Beschikbare tribunes voor de Grand Prix van Oostenrijk 2021 Afbeelding: Motorsport Tickets

Red Bull-tribune

Overdekt?: Nee

Toegankelijk voor mindervaliden?: Ja, Red Bull A.

Uitzicht op groot TV-scherm?: Ja

Zicht op bochten vanaf tribune: Bochten 1, 2, 3, 6, 7.

Toegang: Vijf minuten lopen vanaf de hoofdingang

De Red Bull-tribune is de grootste tribune van het circuit. Het bevindt zich in de klim van bocht 1 naar bocht 2. Door het hoogteverschil heb je vanaf deze tribune uitzicht op meerdere delen van de baan. Je ziet de wagens uit bocht 1 komen en doorrazen naar bochten 2 en 3. Vervolgens komen ze weer in beeld bij de bergafwaartse bochten 6 en 7. Er is in de gehele Formule 1 geen tribune te vinden vanwaar je meer van een ronde kunt zien dan hier. De tribune is opgedeeld in diverse vakken. Blok A bevindt zich het dichtste bij bocht 1, blok P ligt dichter naar bocht 2.

Steiermark (Zuid-west) tribune

Overdekt?: Nee

Toegankelijk voor mindervaliden?: Nee

Uitzicht op groot TV-scherm?: Ja

Zicht op bochten vanaf tribune: Bochten 1, 2 en (in de verte) 3

Toegang: Vijf minuten lopen vanaf de hoofdingang

De Steiermark tribune grenst aan bocht 1. Recht voor je neus duikt het veld vanaf het rechte stuk de eerste bocht in. Het publiek heeft hier ook een schitterend uitzicht op het stuk richting bochten 2 en 3. De kans is groot dat je bij de start spektakel voorgeschoteld krijgt. Ook zie je de coureurs na hun pitstop terugkeren op de baan waardoor fans met een voorliefde voor strategie hier hun hart kunnen ophalen.

Hoofdtribune Start-Finish

Overdekt?: Ja

Toegankelijk voor mindervaliden?: Ja

Uitzicht op groot TV-scherm?: Ja

Zicht op bochten vanaf tribune: Bochten 1 en 10

Toegang: Dicht bij de ingang

De hoofdtribune is op de Red Bull Ring bijna net zo lang als het rechte stuk van start-finish. Voor F1-begrippen is het een relatief kort recht stuk maar fans zitten daardoor bovenop alle actie. Voor de start voel je de spanning op de grid toenemen, je hebt zicht op de pitstops en - als een van de drie DRS-zones - is er voldoende kans op actie. Aangezien het een kort circuit is met heel wat hoogteverschillen, heb je vanaf de hoofdtribune ook zicht op bochten 2 en 3, al kan een verrekijker daarvoor geen kwaad.

T10 tribune

Overdekt?: Nee

Toegankelijk voor mindervaliden?: Nee

Uitzicht op groot TV-scherm?: Ja

Zicht op bochten vanaf tribune: Bochten 9 en 10

Toegang: Vijf minuten lopen vanaf de ingang

De T10 tribune heeft zicht op de laatste bocht van de korte maar snelle ronde over de Red Bull Ring. De rijders lijnen zich hier op voor een inhaalactie op het rechte stuk en fans op deze tribune kunnen zien of die actie richting bocht 1 slaagt. Het is ook de plek waar de pitstraatingang begint, dus strategische beslissingen krijg je hier goed mee.

Noord tribune

Overdekt?: Ja

Toegankelijk voor mindervaliden?: Nee

Uitzicht op groot TV-scherm?: Ja

Zicht op bochten vanaf tribune: Bocht 4

Toegang: Vijftien minuten lopen vanaf de ingang

De Noord-tribune is gesitueerd op het hoogste gedeelte van het circuit, met uitzicht op bocht 4 en het rechte stuk dat daaraan voorafgaat. Dit is een plek die jaarlijks bol staat van de actie. Zo werd Alex Albon hier in 2020 in de rondte getikt door Lewis Hamilton. Verderop zie je de wagens weer terug in de laatste bochten richting het rechte stuk.

Mitte tribune

Overdekt?: Nee

Toegankelijk voor mindervaliden?: Nee

Uitzicht op groot TV-scherm?: Ja

Zicht op bochten vanaf tribune: Bochten 2, 3, 5 en 6

Toegang: Tien minuten lopen vanaf de ingang

Deze tribune bevindt zich tegenover de grote Red Bull-tribune en onder het grote kunstwerk van de stier. Dit is de afgelopen jaren voornamelijk een ontmoetingsplaats geworden voor fans van Max Verstappen. De tribune tussen bochten 5 en 6 kleurde de voorbije seizoenen volledig oranje. Aan feest en gezelligheid geen gebrek! Buiten bochten 5 en 6 heb je ook uitzicht op de eerste en derde bocht van het circuit.

Goedkope F1-tickets GP van Oostenrijk - staanplaatsen

Wie op zoek is naar goedkope Formule 1-tickets voor de Red Bull Ring kan een ‘algemeen toegangsticket’ kopen. Met een dergelijk ticket heb je geen vaste tribuneplaats maar kan je langs het circuit op diverse plekken van de actie genieten. De voornaamste plek waar fans met een dergelijk entreebewijs te vinden zijn, is het achterste rechte stuk. Hier kan je aan de buitenzijde van de baan heerlijk in de heuvels zitten. In dit gedeelte behalen de F1-wagens hun topsnelheid en doorgaans is hier veel actie te aanschouwen. Bocht 3 staat vaak garant voor spectaculaire momenten, zoals de veelbesproken inhaalactie van Max Verstappen op Charles Leclerc in 2019.

‘Algemene toegang’ is de goedkoopste manier om de Formule 1-race bij te wonen. Het is misschien minder comfortabel dan een gereserveerde plek op een van de tribunes, de sfeer is er zeker niet minder om.

Wat kosten tickets voor de GP's van Stiermarken en Oostenrijk?

Weekendtickets voor de F1 GP van Oostenrijk zijn al verkrijgbaar vanaf 215 euro per persoon.

Red Bull-tribune weekendtickets: vanaf 215 euro

Start-Finish weekendtickets: vanaf 415 euro

Steiermark-tribune weekendtickets: vanaf 520 euro

T10-tribune weekendtickets: vanaf 289 euro

Staanplaatsen zijn al verkrijgbaar vanaf 100 euro voor het gehele weekend.

Kinderen onder de 14 jaar mogen onder begeleiding van een volwassene gratis naar binnen. Dat maakt de Grand Prix van Oostenrijk een van de meest aantrekkelijke races voor families. Houd er wel rekening mee dat kinderen wel een entreebewijs nodig hebben. Dit kunt u aanvragen bij uw bestelling.

Tickets Max Verstappen-tribune Oostenrijk

Nederlandse Formule 1-fans die in zijn voor een feestje met veel landgenoten kunnen terecht op de Max Verstappen-tribune. De tickets voor deze tribune zijn enkel te koop via de website van de Red Bull-coureur. Dit jaar zijn er op drie tribunes speciale vakken gereserveerd voor fans van de Red Bull-coureur: Orange West, Orange Mitte en Premium Nord. Elk jaar is er sprake van een ware invasie door oranjefans, dus ook op de overige tribunes zal het een waar feestje worden.

Reizen naar de Formule 1 GP op de Red Bull Ring

Met het vliegtuig

Het dichtstbijzijnde internationale vliegveld bij de Red Bull Ring is Vienna International Airport. Dit vliegveld ligt zo’n 200 kilometer van het circuit. Er zijn diverse autoverhuurmaatschappijen op het vliegveld aanwezig. Met een huurauto ben je in een paar uurtjes op de plek van bestemming. Je neemt dan de E59, kiest bij Bruck a.d. Mur voor de S6, vervolgt je weg op de S36 en neemt afslag 24 richting Spielberg. Deze route bevat tolwegen.

Met het openbaar vervoer ben je ruim drie uur onderweg. Het grootste deel van de reis zit je in de RJ-trein, die je van Wien Hauptbahnhof in 2 uur en 20 minuten naar Knittelfeld brengt. Daar pak je bus 846 naar het circuit. Die reis duurt een klein kwartier.

Austrian Airlines biedt ook een binnenlandse vlucht aan van Wenen naar Graz. Vanaf daar is het via de A9 en S36 nog een klein uur rijden naar het circuit.

Met de auto

Veel fans uit Nederland reizen per auto naar de Red Bull Ring. De reis is zo’n 1.000 kilometer en onderweg zijn er diverse plaatsen waar je een korte of langere stop kunt houden. Vanuit Utrecht pak je de A12 richting Arnhem. Bij de grensovergang met Duitsland wordt dit de 3. Je volgt de route door het Ruhrgebied en passeert onder meer Düsseldorf, Keulen en Frankfurt. Je blijft de 3 volgen tot de grens met Oostenrijk, iets voorbij Passau. Hier wordt de 3 de A8. Even voorbij Weis wordt het de A9. Bij knooppunt St. Michael neem je de S36. Na zo’n twintig minuten pak je afslag 24 en het circuit is binnen handbereik.

Parkeren bij de Red Bull Ring

Er is geen parkeerplaats vlakbij het circuit, tenzij je een plek geboekt hebt in combinatie met een plaats op de camping. Je kunt nabij afslag 24 van de S36 gratis parkeren. Vanaf daar is het een kwartiertje lopen naar het circuit.

Camping in Spielberg: De beste opties nabij de Red Bull Ring

Gezien de landelijke omgeving en de afstand tot grotere steden kiezen veel fans ervoor om een camping nabij het circuit op te zoeken. Er zijn zeven campings dichtbij de Red Bull Ring, stuk voor stuk op loopafstand van het circuit. De campings bieden voor elk wat wils: van een eenvoudige plek voor je eigen tent of caravan tot premium glamping met tenten die al opgezet zijn, exclusieve barretjes en entertainment.

Standaard camping

Er zijn zes standaard campings in de directe omgeving van de Red Bull Ring: Blauw, Rood, Geel, Paars, Oranje en Roze. Plekken op deze campings kunnen geboekt worden voor woensdag tot en met maandag, met de optie om uiterlijk vrijdag te arriveren en op zondag al te vertrekken. Je krijgt een plek aangewezen van zo’n 30 m2, voldoende ruimte voor twee tot vijf personen. Hierbij hoort één parkeerplaats. Op de volwassencampings verblijven kinderen onder de 14 jaar gratis. Je hebt hiervoor echter wel een los ticket voor nodig, dat te verkrijgen is bij je boeking.

Op elke camping zijn toilet- en douchefaciliteiten aanwezig. Ook elektriciteit is inbegrepen. Mocht je elektriciteit nodig willen gebruiken, dan is het aan te raden om een verlengsnoer mee te nemen. Er is namelijk een beperkte hoeveelheid stopcontacten beschikbaar. Houd er ook rekening mee dat elektrisch kookgerei niet toegestaan is. Dat geldt ook voor open vuur. Lekker bbq’en mag wel.

Alle campings zijn op loopafstand van het circuit:

Blauw: Achter de Red Bull-tribune, tien minuten lopen vanaf het circuit

Rood: Achter de hoofdtribune, vijf minuten lopen vanaf het circuit

Geel: Achter de hoofdtribune, twee minuten lopen vanaf het circuit

Paars: Achter de hoofdtribune, zeven minuten lopen vanaf het circuit

Oranje: Achter bochten 9-10, tien minuten lopen vanaf het circuit

Roze: Achter bocht 4, vijftien minuten lopen vanaf het circuit

Prijzen beginnen vanaf 183 euro voor twee personen voor drie nachten en lopen op tot 444 euro voor vijf personen voor vijf nachten.

Premium camping

Wie van wat meer luxe houdt, kan terecht op de premium camping Roze. Dit is ongeveer een kwartier lopen vanaf het circuit maar deze camping beschikt over luxere douche- en toiletfaciliteiten en live entertainment in de diverse bars. Ook is het mogelijk om hier een tent te reserveren die al voor je klaarstaat wanneer je arriveert.

Een plek voor een tweepersoonstent op deze camping is al verkrijgbaar voor 227 euro. Wie geen zin heeft om zelf zijn tent mee te nemen en op te zetten heeft diverse mogelijkheden. In een Lotus Belle tipi-tent, met 18 m2 aan oppervlakte, kunnen maximaal zes personen verblijven. Bedden, slaapzakken en elektriciteit zijn geregeld. De prijs voor drie nachten begint vanaf 1.309 euro.

Je kunt ook kiezen voor een stapelbed in de Cosy Event Lodges. Deze houten huisjes bieden slaapruimte voor vier personen middels twee stapelbedden, voorzien van matrassen, bedlinnen en kunnen volledig afgesloten worden. De kosten voor drie nachten bedragen 1.349 euro.

De Pink Premium camping Foto: Motorsport Tickets

Neem je liever je eigen tent of caravan mee, houd er dan rekening mee dat er op deze camping twee zones zijn: de groene en de oranje zone. De groene zone is voor families en doorgaans rustiger dan de oranje zone. Dit gedeelte staat vooral bekend om de feestjes na een dag vol actie op het circuit.

Meer informatie over de diverse campingmogelijkheden rond de Red Bull Ring, inclusief prijzen, is hier te vinden.