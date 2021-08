F1 Grand Prix van Nederland overal gratis op televisie te zien

Van donderdag 2 september tot dinsdagochtend 7 september zijn de zes kanalen van Ziggo Sport Totaal voor iedereen in heel Nederland te zien. Op die manier kunnen ook huishoudens zonder abonnement op Ziggo genieten van de eerste Formule 1-race op Circuit Zandvoort. Ziggo Sport maakt rond de eerste Nederlandse Grand Prix enkele speciale programma’s. Ook wordt het Formule 1 Café op vrijdagavond op een speciale locatie gemaakt.

“Als trotse aanbieder van de Formule 1 in de afgelopen negen jaar maken we dit nationale racespektakel op Zandvoort graag beschikbaar voor zoveel mogelijk fans”, zegt Ziggo Sport-directeur Will Moerer. “Laten we hopen dat heel Nederland een prachtige en spannende race ziet tussen Max Verstappen, Lewis Hamilton en alle andere coureurs.” Naast de Formule 1 zijn dus ook alle andere sporten bij Ziggo gedurende vijf dagen gratis te zien. De zender heeft in die periode onder meer het interlandvoetbal, maar ook NASCAR, Porsche Super Cup, DTM en Formule 3 op het programma staan.

Ziggo Sport nam in 2012 de rechten van de Formule 1 over en maakte zodoende de opkomst van Max Verstappen in de sport mee. Eerder dit jaar werd duidelijk dat het Nederlandse bedrijf de rechten van de Formule 1 en enkele andere grote sporten verliest aan de Scandinavische NENT Group, die in 2022 met streamingdienst ViaPlay de Nederlandse markt wil betreden.

F1 van Ziggo naar NENT Viaplay: Wat gaat er veranderen in Nederland?