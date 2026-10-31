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2026 Formule 1 GP van Mexico

29 okt 2026 tot 1 nov 2026

| Autodromo Hermanos Rodriguez, MX

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Formule 1 GP van Mexico

F1 GP van Mexico: Volg de kwalificatie in Mexico-Stad met live timing

Volg hier de kwalificatie voor de Formule 1 tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad

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17:31

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Alonso heeft een reprimande gekregen voor zijn ‘general safety’-ping - omdat hij het stuur niet terug op de auto had gezet.

17:28

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Uitgeschakeld in Q1

17. Albon 18. Alonso 19. Hirakawa 20. Stroll 21. Perez 22. Bottas

17:28

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Albon verbetert, maar vindt niet het laatste tiende dat nodig is om voor Sainz te komen. Hij ligt uit de kwalificatie.

"Veel verloren", zegt Hirakawa, terwijl hij de sessie als 19e afsluit. "Je hebt het heel goed gedaan, maak jezelf niets wijs", antwoordt race-engineer Laura Mueller.

Geblokte vlag

17:26

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Russell schuift nu op naar de vierde plek, voordat Hadjar naar de tweede plaats springt nadat hij daar eerder al dicht bij zat.

Antonelli verloor tijd in de laatste twee sectoren en blijft voorlopig negende.

Hirakawa krijgt een momentje in bocht 12, houdt hem op de baan, maar kan zijn ronde niet verbeteren.

17:24

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"Er was een vermoedelijk probleem met de waterdruk dat verband hield met het ERS-systeem en we moesten de auto stilzetten," zegt Aston Martin over Alonso's stilvallen.

Lindblad had een paar momentjes in deze ronde, maar komt desondanks op P10. Perez verbetert zich, maar blijft 21ste. Lawson blijft achtste bij zijn laatste poging, terwijl Hulkenberg naar de vijfde plek gaat... en Bortoleto klimt naar de vierde plek.

Stopwatch

17:23

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Hamilton zet een 1m17.341s neer en gaat naar de top van de tijdenlijst, kort nadat Piastri naar de derde plek was geklommen. Goede ronde, hij leek alles onder controle te hebben in die laatste sector.

17:22

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Eliminatiezone met nog vier minuten te gaan

17. Albon 18. Alonso 19. Hirakawa 20. Sroll 21. Perez 22. Bottas.

17:21

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Lindblad meldt rook in de cockpit, terwijl we een replay krijgen van Hadjar die de apex mist in bocht 13 nadat hij blokkeerde in het stadiondeel. Verstappen deed hetzelfde.

Antonelli had ook een moment op de kerbstones in sector twee, waarbij hij veel te veel meepakte.

Stopwatch

17:20

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Leclerc noteert een 1m17.532s, en Norris zit daar 0.201s achter. Verstappen rijdt een paarse middensector, maar komt 0.410s tekort op Leclerc en gaat naar P3.

Lawson splitst Verstappen en Gasly, en Antonelli klimt naar P3 - op 0.386s van Leclerc. Russell nestelt zich op P5.

17:18

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Terwijl ik dat schrijf, komen Russell en Antonelli zoals verwacht de baan op.

Gasly gaat naar de top met een 1m18.194s, en Colapinto schuift daarna op naar de derde plek - kortstondig, want Hulkenberg en Bortoleto gaan de Argentijn voorbij.

Perez blokkeert bij bocht 1 en breekt die ronde af, waarna hij meteen de pits in gaat.

Hadjar gaat wijd in bocht 13, en dat brengt hem slechts naar de zevende plek.

Groene vlag

17:15

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Q1 wordt hervat. Perez, Bottas, Gasly, Colapinto, Bortoleto, Hulkenberg, Hirakawa, Bearman, Lindblad, Lawson, Sainz en Albon staan in een Noah's Ark-formatie opgesteld. De McLarens hebben geen zin om in de rij aan te sluiten en blijven staan, net als de andere teams uit de "Big Four".

17:13

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Alonso genoteerd door de stewards wegens een overtreding van "general safety". Iemand droeg zijn veiligheidsbril niet, vermoedelijk...

17:11

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De sessie wordt over drie minuten hervat - maar er staat al een flinke rij. Vroege vogels.

17:10

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Hamilton zette zijn ronde net neer voordat de rode vlag kwam - we hebben het over milliseconden.

Alonso vroeg waarom hij aan de kant moest terwijl hij zo dicht bij de pit entry was, maar de urgentie in de stem van zijn engineer suggereerde dat er een heel duidelijk probleem was.

Dus, met nog 11 minuten te gaan, hebben we een korte pauze.

Rode vlag

17:08

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Hadjar gaat van de baan in bocht 12 terwijl hij die Red Bull probeert rond te sleuren, dus hij verliest die ronde.

Alonso heeft te horen gekregen dat hij de auto op de baan moet stilzetten - het zag er allemaal zo goed uit voor de Spanjaard.

Piastri noteert een 1m18.589s, Hamilton daarna een 1m18.249s, maar meteen volgt er een rode vlag voor de gestrande Aston van Alonso.

17:06

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Bearman zit 0,4s achter Alonso's openingsronde, terwijl Hirakawa het Audi-duo splitst. Sainz springt daarna naar de tweede plaats, op 0,375s van Alonso's ronde tot nu toe.

Hadjar is nu bezig aan een ronde, terwijl de grote namen het toneel betreden.

Stopwatch

17:04

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Perez breekt zijn ronde vrijwel meteen af, terwijl Hulkenberg Q1 opent met een 1m19.502s. Dat is onze richttijd, en Bortoleto is 0.2s langzamer.

Alonso noteert vervolgens een 1m18.908s en gaat daarmee boven het Audi-duo. Stroll blokkeert intussen bij bocht 4 en dat is het einde van die ronde.

Groen licht

17:02

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Q1 is begonnen!

Perez en Bortoleto zijn als eersten op de baan als Q1 begint, na hun problemen met de power unit in VT3. Hulkenberg is erbij, net als het Haas-duo en de Aston Martins.

Williams-duo Albon en Sainz, plus Cadillac-coureur Bottas, zijn ook op de baan.

Perez krijgt luid gejuich als hij het Foro Sol binnenrijdt.

Zon

16:58

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Weerupdate

Het is een zonnige dag in Mexico-Stad - 26C luchttemperatuur, 48C baantemperatuur, dus het is een warme dag. Je zal maar betaald worden om het, ahum, Mario Achi-kostuum te dragen.

Onze 60 minuten kwalificatie staan op het punt van beginnen.

16:52

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Nog iets minder dan minuten tot we beginnen aan Q1 - aan de bovenkant van de stand leek alles behoorlijk dicht bij elkaar te zitten, maar hoe zit het achteraan? Cadillac en Williams zijn zoals gebruikelijk waarschijnlijk de favorieten om af te vallen in Q1, maar Stroll had moeite met motorproblemen, net als Bortoleto. Hirakawa is ook nog zijn draai aan het vinden, en dit wordt dit weekend zijn eerste kwalificatierun voor Haas - maar hij is op zichzelf een ervaren coureur, Le Mans-winnaar en tweevoudig WEC-kampioen.

16:42

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Lees ook:

16:36

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Samenvatting VT3

Formule 1

Lando Norris troeft Kimi Antonelli nipt af voorafgaand aan een uiterst spannend ogende Formule 1-kwalificatie voor de Mexico GP

16:33

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Straffen en waarschuwingen

Na een (laten we eerlijk zijn, onnodige) botsing in VT2 nemen zowel Max Verstappen als Liam Lawson een gridstraf van één plaats mee naar de race van morgen - dus waar ze zich ook kwalificeren, tel er +1 bij op.

Isack Hadjar kreeg intussen een waarschuwing nadat hij een fan in de pitlane had weggeduwd - de FIA stelde dat het feit dat de fan zijn persoonlijke ruimte binnendrong en probeerde een ongevraagde selfie met Hadjar te maken genoeg reden was om een straf te beperken.

Onze eigen Stuart Codling heeft een uitstekend opiniestuk over de kwestie geschreven, dat je hier kunt lezen:

Formula 1

Isack Hadjar's summons for "misconduct" highlights the absurdity of converting the Formula 1 paddock from a professional workplace into a hospitality tier

16:30

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Hirakawa vandaag, Oc-gone morgen

Voor wie de afgelopen uren elk nieuws heeft gemeden: het grote nieuws is dat Esteban Ocon dit weekend aan de kant is gezet. Ryo Hirakawa rijdt zijn eerste Grand Prix, nadat hij in VT1 al voor het team in actie kwam.

Het team heeft de reden hiervoor niet gecommuniceerd, maar naar verluidt komt het door een meningsverschil tussen Ocon en het team nadat hij voor de long runs in VT2 op mediums werd gezet, in plaats van op zijn gewenste softs. Een klein ding misschien, maar mogelijk de druppel die de emmer deed overlopen.

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

16:27

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Kwalificatie GP van Mexico-Stad

Hallo allemaal, en welkom terug bij onze verslaggeving van de Grand Prix van Mexico-Stad! De kwalificatie begint over ongeveer een halfuur, dus we hopen dat je er goed voor zit.

Eerst Q1, waarin aan het einde van de sessie van 18 minuten de zes langzaamste rijders afvallen. Maar daarvoor kijken we naar het nieuws...

Alexander Albon, Williams

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Door: Jake Boxall-Legge

Gepubliceerd: 31 okt 2026, 21:31

Ronde:

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