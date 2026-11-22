Raceverslag

Formule 1 GP van Las Vegas

F1 GP Las Vegas: Max Verstappen wint thriller, Ferrari's raken elkaar

Terwijl het ‘jojo’-racen terugkeerde in de Formule 1, werd Verstappen heen en weer geslingerd maar hield hij stand voor de overwinning, terwijl Leclerc en Hamilton met elkaar in botsing kwamen

Benjamin Vinel

Bewerkt: 22 nov 2026, 05:51

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Max Verstappen heeft een bewogen Grand Prix van Las Vegas gewonnen. De Nederlander hield beide Mercedessen achter zich in een race waarin het nieuwe ‘jojo’-racen van de Formule 1 terugkeerde, al stond er uiteindelijk geen Silver Arrow op het podium.

Omdat Kimi Antonelli, de snelste man in de kwalificatie, vijf plaatsen gridstraf kreeg voor het overschrijden van zijn motorenquota, erfde Max Verstappen de poleposition. Bij de start hield hij George Russell achter zich. De top vijf bleef ongewijzigd, met daarachter Lando Norris, Isack Hadjar en Arvid Lindblad, al ging Hadjar in de eerste ronde al snel voorbij aan de McLaren.

Antonelli, de enige coureur in de top tien die op mediums startte, verloor bij het doven van de lichten twee plekken aan de Alpines. Hij lag achtste, voor de Ferrari’s die in Q2 waren uitgeschakeld. Franco Colapinto zakte kort daarna van de zevende naar de tiende plek en viel vervolgens buiten de punten.

Verstappen kon niet wegrijden bij Russell. De Brit pakte in ronde twee kort de leiding, maar de Nederlander sloeg meteen terug. Russell kon de leider daarna niet opnieuw aanvallen en werd ingehaald door de andere Red Bull. Vervolgens wisselden die twee van positie, totdat Lindblad op opvallende wijze kort achter elkaar Norris en Russell passeerde, al kon hij de Mercedes niet achter zich houden.

Hadjar zette Verstappen intussen onder druk om de leiding, maar kreeg ook te maken met aanvallen van Russell. “We moeten als team geen tijd verliezen”, kreeg de Fransman te horen. “Kan hij ophouden met verdedigen?”, vroeg hij over het rijgedrag van zijn teamgenoot. Hadjar nam kort daarna even de leiding, maar viel enkele momenten later terug naar de derde plaats.

In ronde 10 zaten de eerste tien auto’s nog altijd binnen vier seconden. Russell pakte opnieuw kort de leiding, terwijl Pierre Gasly zich naar de derde plaats vocht. Lang kon hij Hadjar echter niet achter zich houden. Vooraan veranderde er even niets in de top vier, maar de terugval van Norris ging door: hij belandde buiten de top tien.

Russell heroverde de leiding in ronde 14 en 18, maar opnieuw gebeurde dat met acties in bocht 14, waarna Verstappen op het rechte stuk van start-finish weer langszij kwam. Bij de tweede keer glipte Hadjar door naar de tweede plek.

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

De nieuwe wereldkampioen Antonelli klom in ronde 17 naar de vierde plaats, nadat hij in de eerste ronde nog achtste lag. Intussen vochten de Ferrari’s met hun rivalen én onderling om de zevende plek. Charles Leclerc riep zijn teamgenoot op om “voorzichtig te zijn met dit knijpen”; Lewis Hamilton zei dat de andere auto “back the f**k off” moest doen, en kreeg een straf van 10 seconden voor het verlaten van de baan en het behalen van voordeel.

In ronde 19 kwam de safety car naar buiten nadat Sergio Pérez Rafael Camara in de rondte tikte en zijn voorwielophanging brak. Vrijwel iedereen kwam meteen naar binnen, waarbij Red Bulls dubbele pitstop Russell weer naar de tweede plek hielp. Lewis Hamilton deed dat niet, vanwege zijn positie op de baan voor zijn teamgenoot en zijn gridstraf van 10 seconden. Om de andere auto niet op te houden in de pits, wisselde hij een ronde later banden en kwam hij als veertiende terug de baan op.

Lindblad, op dat moment zesde, maakte onder safety car-omstandigheden een vreemde spin en viel uit. Daardoor schoof Norris weer op naar de zesde plaats, voor Leclerc en Gabriel Bortoleto.

In ronde 26 werd de race hervat en brak de voorvleugel van Hadjar zonder aanleiding af. De Red Bull-coureur kwam binnen, waardoor Gasly de derde plek erfde. In ronde 31 moest hij die positie afstaan aan een opkomende Norris. Hamilton had intussen maar één ronde nodig om zich weer terug in de top tien te vechten.

Russell pakte daarna opnieuw de leiding, weer maar heel even. Zijn aanhoudende pogingen om Verstappen te passeren brachten Norris in het spel. De Brit viel de leider aan en ging er tijdelijk ook voorbij.

Russell heroverde de tweede plaats en vond in ronde 37 eindelijk een weg voorbij Verstappen in bocht 1, in plaats van bocht 14. Toch kon hij de leiding nog altijd niet vasthouden. Antonelli, de enige coureur in de top tien op softs, pakte in ronde 38 zelfs de tweede plaats af van zijn teamgenoot en ging een ronde later kort voorbij Verstappen voor de leiding.

Tegelijkertijd kwamen Leclerc en Hamilton verder naar achteren met elkaar in aanraking in hun strijd om de zesde plaats. Hamilton werd in de rondte getikt en viel terug naar de tiende plek. Leclerc zakte naar de achtste plaats en kreeg een straf van 10 seconden.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Manuel Eletto

Tot dan toe was Verstappen steeds alleen tijdelijk kwetsbaar geweest, maar de Red Bull-coureur maakte zich zorgen over de slotfase van de race. “Jullie moeten naar de deployment in de laatste ronde kijken, want ze hebben door dat ze tot aan de finish voor me kunnen blijven. We moeten dus kijken wat we alleen voor de laatste ronde moeten doen”, zei hij over de boordradio.

Antonelli en Verstappen wisselden daarna telkens weer de leiding. In ronde 43 kwam Antonelli met 0.001 seconde voorsprong over start-finish, waarmee de eerdere zorg van de Nederlander werd bevestigd. Red Bull liet zijn coureur echter weten dat er geen betere deploymentstrategie beschikbaar was voor de laatste ronde.

In ronde 48 probeerde Russell Antonelli in te halen voor de tweede plaats, maar hij blokkeerde zijn wielen en raakte de muur. Daardoor viel hij terug naar de negende plek en leek de strijd om de zege tussen de eerste twee te gaan. Antonelli verloor aan het einde van ronde 49 echter terrein en viel terug achter de McLarens.

Verstappen won daardoor vanaf poleposition, voor Norris, die als derde was gestart maar naar de elfde plaats was teruggevallen voordat hij naar de tweede plek reed. Piastri startte als vijftiende en vocht zich naar een podiumplaats.

Antonelli redde de vierde plaats, voor het Alpine-duo Gasly en Colapinto. De Ferrari’s van Hamilton en Leclerc eindigden teleurstellend als zevende en tiende, met Carlos Sainz en Russell tussen hen in.

Hadjar kwam na zijn afgebroken voorvleugel niet verder dan de veertiende plaats, vlak voor Lawson. Die had eigenlijk als zevende moeten starten, maar moest door een brandstoflek vanuit de pitstraat vertrekken en herstelde zich niet meer.

Alex Albon, die vanaf de veertiende plaats had moeten starten, kreeg ondanks een temperatuur van 12 graden Celsius te maken met oververhitte remmen en kon niet aan de race deelnemen.

RACE

Alle statistieken

Pos Coureur # Ronden Tijd Interval Km/u Pitstraat Punten Uitgevallen Chassis Motor 1

M. Verstappen Red Bull Racing

3 50

-

1 25 Red Bull Red Bull 2

L. Norris McLaren

1 50

+0.639

0.639

0.639 1 18 McLaren Mercedes 3

O. Piastri McLaren

81 50

+1.529

1.529

0.890 1 15 McLaren Mercedes Volledige uitslag

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





F1 GP Las Vegas: Max Verstappen wint thriller, Ferrari's raken elkaar



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



5 min



F1 GP Las Vegas: Max Verstappen wint thriller, Ferrari's raken elkaar





GP van Las Vegas live: Chaos troef in de laatste ronde - Verstappen wint voor beide McLarens



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



2 u



GP van Las Vegas live: Chaos troef in de laatste ronde - Verstappen wint voor beide McLarens





Jack Miller woedend over aangepast tijdschema MotoGP-sprint: “We racen niet meer in de regen”



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Portugal



2 u



Jack Miller woedend over aangepast tijdschema MotoGP-sprint: “We racen niet meer in de regen”





Diogo Moreira prijst zich 'gelukkig' na angstaanjagende MotoGP-highsider in Portimão



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Portugal



2 u



Diogo Moreira prijst zich 'gelukkig' na angstaanjagende MotoGP-highsider in Portimão

Vorig artikel GP van Las Vegas live: Chaos troef in de laatste ronde - Verstappen wint voor beide McLarens

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Benjamin Vinel





Isack Hadjar: “We zagen er dom uit” in Las Vegas, ik hou niet van slipstreamen



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



13 u



Isack Hadjar: “We zagen er dom uit” in Las Vegas, ik hou niet van slipstreamen





Fernando Alonso: Honda komt zoveel vermogen tekort dat rivalen extra marge nemen achter ons



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



19 u



Fernando Alonso: Honda komt zoveel vermogen tekort dat rivalen extra marge nemen achter ons





On this day: Senna pakt een van de spannendste zeges in de F1-geschiedenis



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 7 m



On this day: Senna pakt een van de spannendste zeges in de F1-geschiedenis

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 16 d



Door Ronald Vording



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



19 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



20 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



21 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer