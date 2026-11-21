Kwalificatieverslag

Formule 1 GP van Las Vegas

F1 GP Las Vegas: Kimi Antonelli snelst, maar Max Verstappen op pole; Ferrari's eruit in Q2

Antonelli was het snelst in de kwalificatie in Las Vegas, maar krijgt een gridstraf van vijf plaatsen

Ed Hardy

Gepubliceerd: 21 nov 2026, 05:30

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Max Verstappen start vanaf poleposition voor de Formule 1 Grand Prix van Las Vegas, ondanks dat Kimi Antonelli de snelste tijd reed. Charles Leclerc en Lewis Hamilton haalden allebei Q3 niet.

De wereldkampioen van 2026 was 0.258s sneller dan de Red Bull-coureur, maar krijgt vijf plaatsen gridstraf omdat er een nieuwe verbrandingsmotor in zijn Mercedes is gemonteerd.

Dat gebeurde nadat Verstappen met 1m34.151s voorlopig op pole stond terwijl Antonelli zesde was. De Nederlander verbeterde zich in zijn laatste ronde echter niet, waardoor anderen de kans kregen hem te verslaan.

Alleen Antonelli wist Verstappen van de eerste plek te stoten. Hij reed bij de zwart-wit geblokte vlag 1m33.893s, de achtste keer dat hij dit jaar de snelste was in de kwalificatie en de eerste keer sinds Austin.

Door de gridstraf krijgt Verstappen op de eerste startrij gezelschap van Mercedes-coureur George Russell, die hoopte op een slipstream van zijn teamgenoot, maar door verkeer die kans niet kreeg.

Russell noteerde 1m34.224s, twee tienden sneller dan zijn eerste ronde, en bleef McLaren-coureur Lando Norris slechts 0.020s voor. Norris completeert daardoor de top-drie op de grid van zaterdagavond.

Verstappens teamgenoot Isack Hadjar was in Q3 vijfde, op 0.699s van de snelste tijd. De zesde tijd ging naar de indrukwekkende rookie Arivd Lindblad, een week nadat Racing Bulls hem voor 2027 bevestigde.

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Photo by: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Oscar Piastri reed de zevende tijd, maar is een van vijf coureurs die een gridstraf krijgen. Voor hem gaat het om tien plaatsen vanwege een motorwissel. De achtste tijd was voor Lindblads teamgenoot Liam Lawson.

Het Alpine-duo Pierre Gasly en Franco Colapinto maakte de top tien vol, op respectievelijk 1.212s en 1.421s van Antonelli. Het grootste gespreksonderwerp kwam echter uit het tweede deel, waarin Ferrari voor het eerst sinds Imola vorig jaar met beide auto's in Q2 strandde.

Het Italiaanse team bezette de zesde startrij na een rommelige Q2, met als opvallend moment dat Leclerc halverwege een ronde afbrak door een blokkade in bocht 7.

De Monegask haalde daarna aan het einde de streep niet meer om nog aan een ronde te beginnen en zakte uiteindelijk naar de elfde plaats, voor Hamilton op P12. De Brit verbeterde zich niet in zijn laatste ronde.

"Ongelooflijk", reageerde Leclerc. Zijn teamgenoot had Antonelli uitgeschakeld als hij zich bij de zwart-wit geblokte vlag had verbeterd. De Italiaan overleefde de schifting met 0.111s marge.

Drie tienden achter Hamilton eindigde Audi-coureur Nico Hülkenberg als dertiende. De veertiende tijd was voor Williams-man Carlos Sainz, die tien plaatsen gridstraf moet incasseren voor een nieuwe turbocharger.

Hülkenbergs teamgenoot Gabriel Bortoleto schuift op vanaf de vijftiende plek, terwijl de zestiende tijd naar Alex Albon ging bij Williams' eerste dubbele Q2-optreden van het seizoen 2026.

Rafael Camara, die vroeg in de sessie in de eerste bocht spinde, leek te gaan profiteren van een flinke slipstream van teamgenoot Oliver Bearman, totdat Bortoleto hem bij de zwart-wit geblokte vlag in de eliminatiezone van Q1 duwde.

De nieuwe Haas-coureur miste Q2 met slechts 0.071s en werd zeventiende. Hij had 1.163s voorsprong op Cadillac-coureur Sergio Pérez op P18 en 1.180s op Fernando Alonso, die negentiende werd.

Alonso's Aston Martin-teamgenoot Lance Stroll werd twintigste, maar moet tien plaatsen straf incasseren omdat er een nieuwe energy store en nieuwe control electronics op zijn AMR26 zijn gemonteerd.

Daardoor schuift Valtteri Bottas op vanaf de 21e plek. Hij was de langzaamste in de representatieve Q1-tijden, slechts twee dagen nadat Cadillac de tienvoudig Grand Prix-winnaar voor 2027 aankondigde.

Bearman was daardoor de enige coureur die geen echte ronde aflegde. Door zijn gridstraf van 35 plaatsen voor een complete motorwissel was zijn belangrijkste taak in Q1 het helpen van Camara.

F1 Las Vegas GP resultaat kwalificatie

Alle statistieken

Pos Coureur # Chassis Motor Ronden Tijd Interval Banden Km/u 1

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 26

1'33.893

S 237.755 2

M. Verstappen Red Bull Racing

3 Red Bull Red Bull 21

+0.258

1'34.151

0.258 S 237.104 3

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 26

+0.331

1'34.224

0.073 S 236.920 Volledige uitslag

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





F1 GP Las Vegas: Kimi Antonelli snelst, maar Max Verstappen op pole; Ferrari's eruit in Q2



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



5 min



F1 GP Las Vegas: Kimi Antonelli snelst, maar Max Verstappen op pole; Ferrari's eruit in Q2





F1 GP van Las Vegas kwalificatie live: Wie heeft de winnende hand in de strijd om pole?



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



1 u



F1 GP van Las Vegas kwalificatie live: Wie heeft de winnende hand in de strijd om pole?





F1 GP Las Vegas: George Russell snelste in VT3 na botsing met Max Verstappen



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



3 u



F1 GP Las Vegas: George Russell snelste in VT3 na botsing met Max Verstappen





F1 GP van Las Vegas: Volg de derde vrije training vanuit Las Vegas met live timing



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



5 u



F1 GP van Las Vegas: Volg de derde vrije training vanuit Las Vegas met live timing

Vorig artikel F1 GP van Las Vegas kwalificatie live: Wie heeft de winnende hand in de strijd om pole?

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Ed Hardy





Hoe het F1-reglement van 2026 Oscar Piastri's 'echte kracht' afzwakte



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



17 u



Hoe het F1-reglement van 2026 Oscar Piastri's 'echte kracht' afzwakte





Pirelli voert stintlimiet opnieuw in voor F1 GP van Qatar



Formule 1



Formule 1



GP van Qatar



20 u



Pirelli voert stintlimiet opnieuw in voor F1 GP van Qatar





F1 GP van Las Vegas: Russell snelste in lastige VT2, Verstappen blijft achter



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



23 u



F1 GP van Las Vegas: Russell snelste in lastige VT2, Verstappen blijft achter

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 14 d



Door Ronald Vording



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



18 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



19 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



20 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer