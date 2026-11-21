Verslag vrije training

Formule 1 GP van Las Vegas

F1 GP Las Vegas: George Russell snelste in VT3 na botsing met Max Verstappen

George Russell van Mercedes voert de laatste vrije training van vrijdag aan bij de Las Vegas Grand Prix van de Formule 1 na een clash met Max Verstappen

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 21 nov 2026, 01:48

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

George Russell is tijdens een gespannen derde training voor de Grand Prix van Las Vegas in botsing gekomen met Max Verstappen. De Mercedes-coureur sloot de sessie als snelste af.

Nadat beide trainingen op donderdag door regen waren verstoord, was het vrijdag bij schemering druk op de Las Vegas Strip. De enige overgebleven training werd cruciaal, omdat dit de enige droge rijtijd richting de kwalificatie en de race was. Alle 22 auto’s schoten dan ook kort na elkaar de pitstraat uit.

Bij frisse temperaturen van 14 graden maakte de regen van donderdag het 6,2 kilometer lange circuit rond de Las Vegas Strip nog lastiger te rijden. De grip op het asfalt was zeer beperkt.

Verstappen kwam een dwars moment en problemen met het stuurhuis te boven en voerde in de beginfase de tijdenlijst aan met 1.35.675 op zachte banden. Die band was in de kou veruit de populairste keuze, omdat hij makkelijker op temperatuur te krijgen was.

Net na halverwege nam Russell de eerste plek over met 1.35.124. De Brit wil het seizoen goed afsluiten en zag daarom af van een Mercedes-turbo-upgrade om een gridstraf te voorkomen. Russell scherpte zijn eigen richttijd daarna verder aan naar 1.34.805, voordat hij een van de meerdere coureurs werd die op het gladde circuit in de uitloopstrook belandden.

De drang om veel vrije ronden te rijden was duidelijk zichtbaar: Verstappen en Franco Colapinto kwamen elkaar bijna tegen in hun zoektocht naar schone lucht. Verstappens Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar pleitte ook voor een straf voor Williams-coureur Alex Albon.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Lando Norris ergerde zich eraan dat Verstappen zich langs hem heen forceerde en kon zijn plezier niet verbergen toen de viervoudig wereldkampioen daarna zijn wielen blokkeerde en de uitloopstrook in schoot. “Directe karma, geweldig”, zei hij over de boordradio.

De grootste aanvaring volgde helemaal aan het einde van de sessie, opnieuw met Verstappen in de hoofdrol. Hij probeerde op het rechte stuk een soortgelijke actie bij Russell. Russell liet zich niet van de wijs brengen en stuurde zijn Mercedes aan de binnenkant van bocht 14 om de Red Bull weer te passeren. Daarbij kwam het tot zijdelings contact, terwijl hij Verstappen van de baan drukte. Het incident wordt onderzocht door de stewards van de FIA. “Leuk spelletje”, omschreef Russell het voorval over de radio.

Norris kwam in de slotminuten aanvankelijk het dichtst bij Russell in de buurt en moest genoegen nemen met de tweede tijd, 1.35.060. Russell vond laat in de sessie echter ook nog tijdwinst en sloeg met ronden van 1.34.306 en 1.34.041 een groot gat van zeven tienden naar Norris aan de kop van de tijdenlijst.

Lees ook:

Norris zakte naar de derde plek door zijn WK-opvolger Kimi Antonelli, terwijl Charles Leclerc naar de vierde tijd gleed nadat hij meerdere uitloopstroken had uitgeprobeerd.

Voor Verstappen eindigde Colapinto als vijfde voor Alpine, op een circuit dat de gladde auto van het team uit Enstone zou moeten liggen. Dat bleek eerder al uit de verrassende pole van Pierre Gasly in Monza.

Racing Bulls-coureur Liam Lawson werd zevende, gevolgd door Lewis Hamilton, Gasly en Arvid Lindblad.

F1 Grand Prix van Las Vegas - uitslag VT3

VT3

Alle statistieken

Pos Coureur # Chassis Motor Ronden Tijd Interval Banden Km/u 1

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 30

1'34.041

S 237.381 2

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 29

+0.911

1'34.952

0.911 S 235.104 3

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 28

+0.974

1'35.015

0.063 S 234.948 Volledige uitslag

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





F1 GP Las Vegas: George Russell snelste in VT3 na botsing met Max Verstappen



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



7 min



F1 GP Las Vegas: George Russell snelste in VT3 na botsing met Max Verstappen





F1 GP van Las Vegas: Volg de derde vrije training vanuit Las Vegas met live timing



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



1 u



F1 GP van Las Vegas: Volg de derde vrije training vanuit Las Vegas met live timing





Formule 1 stevent af op terugkeer van V8-turbo in 2030



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



3 u



Formule 1 stevent af op terugkeer van V8-turbo in 2030





Ducati neemt twijfels over toekomst Marc Márquez weg: “Hij blijft na dit seizoen bij ons”



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Portugal



5 u



Ducati neemt twijfels over toekomst Marc Márquez weg: “Hij blijft na dit seizoen bij ons”

Vorig artikel F1 GP van Las Vegas: Volg de derde vrije training vanuit Las Vegas met live timing

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Filip Cleeren





"Het was al eng bij 100 km/h" - F1-coureurs geschrokken van 'ijsbaan' in Las Vegas



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



14 u



"Het was al eng bij 100 km/h" - F1-coureurs geschrokken van 'ijsbaan' in Las Vegas





Nike wordt kledingpartner van F1



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



19 u



Nike wordt kledingpartner van F1





Waarom Red Bull pas tevreden is als Max Verstappen weer een winnende auto heeft



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Hongarije



3 m



Waarom Red Bull pas tevreden is als Max Verstappen weer een winnende auto heeft

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 14 d



Door Ronald Vording



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



18 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



19 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



20 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer