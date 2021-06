Verstappen pakt pole voor Grand Prix van Frankrijk

Bij het ingaan van de kwalificatie leek Max Verstappen al de voornaamste kandidaat voor de pole op de Zuid-Franse omloop. De Nederlander had eerder op zaterdag in de afsluitende training namelijk met afstand de snelste tijd gereden. Hij was maar liefst zeven tienden rapper dan Valtteri Bottas, die de tweede tijd had neergezet. Lewis Hamilton, vijfde in de derde oefensessie, moest zelfs een seconde toegeven op de Red Bull-coureur. “We lezen niet te veel in de de derde training”, deelde teambaas Christian Horner aan het begin van de kwalificatie echter mee aan Sky Sports. “Het was een goede sessie voor ons, maar we denken dat Mercedes niet alles heeft laten zien.”

Lees terug: Liveblog bij de kwalificatie voor de GP van Frankrijk

Q1: Rookies zorgen voor rode vlaggen

Voordat er ook nog maar een rondetijd gereden was in de kwalificatie, veroorzaakte Yuki Tsunoda een rode vlag. De jongeling van AlphaTauri ging in de eerste bocht te ver over de kerbs en belandde in een spin, waarna hij met de achterkant van zijn wagen tegen de baanafzetting gleed. De Japanner slaagde er vervolgens niet in om zijn auto weer op gang te brengen. Na een paar vergeefse pogingen ging het stuurtje los en was zijn kwalificatie voorbij.

Na negen minuten was de AlphaTauri aan de kant en kon de kwalificatie verder. Verstappen ging met een 1.31.001 naar de eerste stek in de tijdenlijst en Sergio Perez reed met een 1.31.560 de tweede tijd. Valtteri Bottas en Lewis Hamilton klokten een 1.31.669 en een 1.31.692 en stonden zodoende derde en vierde na de eerste runs. Laatstgenoemde verbeterde zich vervolgens nog naar een 1.31.237, waarmee de regerend wereldkampioen naar de tweede plek in de tijdentabel klom.

Met nog een paar minuten te gaan was er opnieuw een rode vlag. Mick Schumacher had de controle over zijn Haas verloren bij de zesde bocht en was met een klap tegen de vangrail tot stilstand gekomen. Dat terwijl de Duitser op dat moment veertiende stond in de tijdenlijst en dus snel genoeg was om door te gaan naar Q2. De rode vlag kwam op een zeer ongelukkig moment voor Lance Stroll. De coureur van Aston Martin had nog geen snelle tijd gereden en moet het dientengevolge met de negentiende startplek doen in Frankrijk. Nicholas Latifi, Kimi Raikkonen en Nikita Mazepin waren eveneens klaar na de eerste kwalificatiesessie.

Q2: Mercedes voert het tempo op

Op George Russell na ging iedereen aan het begin van Q2 op de medium band naar buiten. Verstappen bracht een 1.31.080 op de klokken, waar Perez daarna met een tiende van een seconde onder ging dankzij een 1.30.971. Hamilton liet zich vervolgens echter van voren zien door tijdens zijn tweede getimede ronde naar een 1.30.959 te gaan.

Bij het zwaaien van de vlag nam Bottas over bovenaan door op medium rubber een 1.30.735 te rijden. Hamilton deed eveneens een tweede run op de medium compound en noteerde een 1.30.788, waarmee hij een halve tiende verwijderd bleef van de tijd van zijn Finse teamgenoot. Perez en Verstappen waren zodoende uiteindelijk derde en vierde in Q2, op respectievelijk twee en drie tienden van de snelste tijd.

Alpine-coureur Esteban Ocon kwam iets meer dan een tiende tekort voor promotie naar Q3 en begint zondag als elfde aan zijn thuisrace. Sebastian Vettel, Antonio Giovinazzi en George Russell bleven steken op de twaalfde, dertiende en veertiende tijd en konden na het tweede kwalificatiedeel dus ook uitstappen. Schumacher kwam door zijn crash aan het einde van Q1 niet meer in actie en eindigde zo als vijftiende in de kwalificatie.

Q3 Verstappen imponeert

Verstappen trapte de slotfase van de kwalificatie af met een 1.30.325, waar de anderen tijdens hun eerste run geen antwoord op hadden. Perez kwam tijdens zijn eerste snelle ronde tot een 1.30.864, wat de tweede tijd was tot Hamilton met zijn Mercedes in een 1.30.711 over de streep kwam. Bottas kwam tijdens zijn eerste vliegende ronde niet verder dan een 1.31.126, waarmee hij op acht tienden van Verstappen vierde stond na de eerste runs.

Verstappen was echter nog niet klaar. Tijdens zijn tweede run ging hij nog eens drie tienden harder, resulterend in een 1.29.990. Daarmee had de concurrentie opnieuw het nakijken. Hamilton wist zich weliswaar goed te verbeteren ten opzichte van zijn eerste run, maar met een 1.30.248 was hij nog steeds twee tienden langzamer dan Verstappen. Bottas klokte bij het zwaaien van de vlag een 1.30.376, waarmee hij de derde startplek opeiste. De Fin deelt de tweede startrij zondag met Perez, die met een 1.30.445 maar iets langzamer was dan Bottas. Carlos Sainz deed goede zaken voor Ferrari door zich als vijfde te kwalificeren en Pierre Gasly was zesde namens AlphaTauri. Charles Leclerc, Lando Norris, Fernando Alonso en Daniel Ricciardo vormden de rest van de top-tien op zaterdagmiddag.

De Grand Prix van Frankrijk begint zondag om 15.00 uur.

Uitslag kwalificatie Grand Prix van Frankrijk