F1 GP China 2026: Tijden, zender en waar live kijken in Nederland

Veel voorbereidingstijd was er niet met maar één vrije training, maar na de sprintrace hebben de teams en coureurs aanpassingen kunnen doorvoeren met het oog op de kwalificatie en de lange race in Shanghai. Voor wie leiden deze aanpassingen tot succes in de Grand Prix van China? Ontdek hier hoe laat de race begint en waar je die live kunt volgen.

Veelgestelde vragen over de GP van China 2026

Wanneer begint de Formule 1 GP van China 2026?

De start van de Grand Prix van China staat gepland voor zondag 15 maart 2026 om 8.00 uur Nederlandse tijd. Door het tijdsverschil is het dan 15.00 uur lokale tijd in Shanghai.

Waar kan ik de F1 GP van China live kijken?

Zoals gebruikelijk is de Formule 1-race in China live te volgen bij Viaplay en F1 TV Pro. Beide aanbieders zenden het gehele raceweekend live uit, van de enige vrije training op vrijdag tot en met de race op zondag.

Is de Formule 1 GP van China gratis te zien?

Nee, de GP van China is in Nederland niet gratis te volgen op televisie. De enige kijkopties zijn Viaplay, Viaplay TV+ en F1 TV Pro.

Hoe laat begint de uitzending bij Viaplay?

De uitzending van Viaplay rond de GP van China begint zondagochtend om 7.00 uur Nederlandse tijd met een uitgebreide voorbeschouwing. Vijf minuten voor de start wordt geschakeld naar het liveverslag van de race, die om 8.00 uur begint. De nabeschouwing duurt vervolgens tot circa 10.30 uur.

F1 GP China 2026: Waar te zien in Nederland

Aanbieder Soort verslag Hoe te zien Uitzendtijden (NL tijd) Viaplay Liveverslag + studioanalyse Viaplay-app, tv-kanalen 07.00u – 10.30u F1 TV Pro Liveverslag + extra opties F1 TV Pro-app 07.00u – 11.00u Viaplay TV+ Premium tv-zender Via Ziggo, KPN, Odido, Delta 07.00u – 10.30u RTBF Tipik Waalse tv-zender Via Caiway en Delta 07.30u - 10.05u

GP China 2026 live kijken via Viaplay

Voorbeschouwing: zondag 15 maart om 07.00 uur

zondag 15 maart om 07.00 uur Race: start om 08.00 uur

start om 08.00 uur Nabeschouwing: tot ca. 10.30 uur

Viaplay brengt het hele raceweekend in China live verslag uit van de actie, inclusief uitgebreide voor- en nabeschouwingen met analyses uit de studio. Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk zijn de commentatoren, met Chiel van Koldenhoven en Ho-Pin Tung op locatie voor het laatste nieuws. De analyses in de studio worden verzorgd door Chrstijan Albers en Giedo van der Garde.

Profiteer van actuele aanbiedingen op Viaplay-abonnementen!

Formule 1 streamen via F1 TV Pro

Start uitzending: 07.00 uur

07.00 uur Race: 08.00 – ca. 10.00 uur

08.00 – ca. 10.00 uur Einde uitzending: ca. 11.00 uur

Met F1 TV Pro krijg je exclusieve toegang tot:

Onboardcamera’s van alle coureurs

Live timing en driver tracker

Teamradio’s en strategische analyses

Meertalig commentaar (Engels, Duits, Frans, Spaans, Nederlands)

Directe toegang tot herhalingen en hoogtepunten

Kijk de GP van China live met F1 TV Pro voor de ultieme racebeleving

Viaplay TV & Viaplay TV+: Andere kijkopties

Naast de app is Viaplay ook via lineaire tv beschikbaar:

Viaplay TV (gratis):

Beschikbaar bij o.a. Ziggo, KPN, Delta, Odido

Geen liveverslag van de training, sprintkwalificatie en sprintrace in China. De kwalificatie en race worden ook niet live uitgezonden op de zender, maar later op de dag wel als integrale herhaling.

Viaplay TV+ (premiumkanaal):

Volledige live-uitzending van trainingen, kwalificatie en race

Beschikbaar met aanvullend tv-abonnement (€16,99 p/m)

Tijdschema GP van China 2026 (Nederlandse tijd)

Datum Sessie Tijden (CET) Vrijdag 13 maart Eerste vrije training 04.30u - 05.30u Vrijdag 13 maart Sprintkwalificatie 08.30u - 09.14u Zaterdag 14 maart Sprint 04.00u - 05.00u Zaterdag 14 maart Kwalificatie 08.00u - 09.00u Zondag 15 maart Grand Prix van China 08.00u - 10.00u

