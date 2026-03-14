Special feature
Formule 1 GP van China

F1 GP China 2026: Tijden, zender en waar live kijken in Nederland

Er staat in Shanghai niet alleen een sprintrace, maar ook een lange race op het programma. Hoe laat de Grand Prix van China begint en waar je de race live kunt bekijken, lees je hier.

Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Veel voorbereidingstijd was er niet met maar één vrije training, maar na de sprintrace hebben de teams en coureurs aanpassingen kunnen doorvoeren met het oog op de kwalificatie en de lange race in Shanghai. Voor wie leiden deze aanpassingen tot succes in de Grand Prix van China? Ontdek hier hoe laat de race begint en waar je die live kunt volgen.

Veelgestelde vragen over de GP van China 2026

Wanneer begint de Formule 1 GP van China 2026?

De start van de Grand Prix van China staat gepland voor zondag 15 maart 2026 om 8.00 uur Nederlandse tijd. Door het tijdsverschil is het dan 15.00 uur lokale tijd in Shanghai.

Waar kan ik de F1 GP van China live kijken?

Zoals gebruikelijk is de Formule 1-race in China live te volgen bij Viaplay en F1 TV Pro. Beide aanbieders zenden het gehele raceweekend live uit, van de enige vrije training op vrijdag tot en met de race op zondag.

Is de Formule 1 GP van China gratis te zien?

Nee, de GP van China is in Nederland niet gratis te volgen op televisie. De enige kijkopties zijn Viaplay, Viaplay TV+ en F1 TV Pro.

Hoe laat begint de uitzending bij Viaplay?

De uitzending van Viaplay rond de GP van China begint zondagochtend om 7.00 uur Nederlandse tijd met een uitgebreide voorbeschouwing. Vijf minuten voor de start wordt geschakeld naar het liveverslag van de race, die om 8.00 uur begint. De nabeschouwing duurt vervolgens tot circa 10.30 uur.

F1 GP China 2026: Waar te zien in Nederland

Aanbieder

Soort verslag

Hoe te zien

Uitzendtijden (NL tijd)

Viaplay

Liveverslag + studioanalyse

Viaplay-app, tv-kanalen

07.00u – 10.30u

F1 TV Pro

Liveverslag + extra opties

F1 TV Pro-app

07.00u – 11.00u

Viaplay TV+

Premium tv-zender

Via Ziggo, KPN, Odido, Delta

07.00u – 10.30u

RTBF Tipik

Waalse tv-zender

Via Caiway en Delta

07.30u - 10.05u

Aanbieder

TV-kanaal

Wat kost het?

Viaplay

Viaplay-app

Actuele prijzen en acties

Odido

Kanaal 13

Actuele prijzen en acties

Ziggo

Kanaal 13

Actuele prijzen en acties

Delta

Kanaal 22

Actuele prijzen en acties

KPN

Viaplay-app

Actuele prijzen en acties

GP China 2026 live kijken via Viaplay

  • Voorbeschouwing: zondag 15 maart om 07.00 uur
  • Race: start om 08.00 uur
  • Nabeschouwing: tot ca. 10.30 uur

Viaplay brengt het hele raceweekend in China live verslag uit van de actie, inclusief uitgebreide voor- en nabeschouwingen met analyses uit de studio. Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk zijn de commentatoren, met Chiel van Koldenhoven en Ho-Pin Tung op locatie voor het laatste nieuws. De analyses in de studio worden verzorgd door Chrstijan Albers en Giedo van der Garde.

Profiteer van actuele aanbiedingen op Viaplay-abonnementen!

Formule 1 streamen via F1 TV Pro

  • Start uitzending: 07.00 uur
  • Race: 08.00 – ca. 10.00 uur
  • Einde uitzending: ca. 11.00 uur

Met F1 TV Pro krijg je exclusieve toegang tot:

  • Onboardcamera’s van alle coureurs
  • Live timing en driver tracker
  • Teamradio’s en strategische analyses
  • Meertalig commentaar (Engels, Duits, Frans, Spaans, Nederlands)
  • Directe toegang tot herhalingen en hoogtepunten

Kijk de GP van China live met F1 TV Pro voor de ultieme racebeleving

Viaplay TV & Viaplay TV+: Andere kijkopties

Naast de app is Viaplay ook via lineaire tv beschikbaar:

Viaplay TV (gratis):

  • Beschikbaar bij o.a. Ziggo, KPN, Delta, Odido
  • Geen liveverslag van de training, sprintkwalificatie en sprintrace in China. De kwalificatie en race worden ook niet live uitgezonden op de zender, maar later op de dag wel als integrale herhaling.

Viaplay TV+ (premiumkanaal):

  • Volledige live-uitzending van trainingen, kwalificatie en race
  • Beschikbaar met aanvullend tv-abonnement (€16,99 p/m)

Tijdschema GP van China 2026 (Nederlandse tijd)

Datum Sessie Tijden (CET)
Vrijdag 13 maart Eerste vrije training 04.30u - 05.30u
Vrijdag 13 maart Sprintkwalificatie 08.30u - 09.14u
Zaterdag 14 maart Sprint 04.00u - 05.00u
Zaterdag 14 maart Kwalificatie 08.00u - 09.00u
Zondag 15 maart Grand Prix van China 08.00u - 10.00u

