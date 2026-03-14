F1 GP China 2026: Tijden, zender en waar live kijken in Nederland
Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Veel voorbereidingstijd was er niet met maar één vrije training, maar na de sprintrace hebben de teams en coureurs aanpassingen kunnen doorvoeren met het oog op de kwalificatie en de lange race in Shanghai. Voor wie leiden deze aanpassingen tot succes in de Grand Prix van China? Ontdek hier hoe laat de race begint en waar je die live kunt volgen.
Veelgestelde vragen over de GP van China 2026
Wanneer begint de Formule 1 GP van China 2026?
De start van de Grand Prix van China staat gepland voor zondag 15 maart 2026 om 8.00 uur Nederlandse tijd. Door het tijdsverschil is het dan 15.00 uur lokale tijd in Shanghai.
Waar kan ik de F1 GP van China live kijken?
Zoals gebruikelijk is de Formule 1-race in China live te volgen bij Viaplay en F1 TV Pro. Beide aanbieders zenden het gehele raceweekend live uit, van de enige vrije training op vrijdag tot en met de race op zondag.
Is de Formule 1 GP van China gratis te zien?
Nee, de GP van China is in Nederland niet gratis te volgen op televisie. De enige kijkopties zijn Viaplay, Viaplay TV+ en F1 TV Pro.
Hoe laat begint de uitzending bij Viaplay?
De uitzending van Viaplay rond de GP van China begint zondagochtend om 7.00 uur Nederlandse tijd met een uitgebreide voorbeschouwing. Vijf minuten voor de start wordt geschakeld naar het liveverslag van de race, die om 8.00 uur begint. De nabeschouwing duurt vervolgens tot circa 10.30 uur.
F1 GP China 2026: Waar te zien in Nederland
|
Aanbieder
|
Soort verslag
|
Hoe te zien
|
Uitzendtijden (NL tijd)
|
Viaplay
|
Liveverslag + studioanalyse
|
Viaplay-app, tv-kanalen
|
07.00u – 10.30u
|
F1 TV Pro
|
Liveverslag + extra opties
|
F1 TV Pro-app
|
07.00u – 11.00u
|
Viaplay TV+
|
Premium tv-zender
|
Via Ziggo, KPN, Odido, Delta
|
07.00u – 10.30u
|
RTBF Tipik
|
Waalse tv-zender
|
Via Caiway en Delta
|
07.30u - 10.05u
|
Aanbieder
|
TV-kanaal
|
Wat kost het?
|
Viaplay
|
Viaplay-app
|
Odido
|
Kanaal 13
|
Ziggo
|
Kanaal 13
|
Delta
|
Kanaal 22
|
KPN
|
Viaplay-app
GP China 2026 live kijken via Viaplay
- Voorbeschouwing: zondag 15 maart om 07.00 uur
- Race: start om 08.00 uur
- Nabeschouwing: tot ca. 10.30 uur
Viaplay brengt het hele raceweekend in China live verslag uit van de actie, inclusief uitgebreide voor- en nabeschouwingen met analyses uit de studio. Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk zijn de commentatoren, met Chiel van Koldenhoven en Ho-Pin Tung op locatie voor het laatste nieuws. De analyses in de studio worden verzorgd door Chrstijan Albers en Giedo van der Garde.
Formule 1 streamen via F1 TV Pro
- Start uitzending: 07.00 uur
- Race: 08.00 – ca. 10.00 uur
- Einde uitzending: ca. 11.00 uur
Met F1 TV Pro krijg je exclusieve toegang tot:
- Onboardcamera’s van alle coureurs
- Live timing en driver tracker
- Teamradio’s en strategische analyses
- Meertalig commentaar (Engels, Duits, Frans, Spaans, Nederlands)
- Directe toegang tot herhalingen en hoogtepunten
Viaplay TV & Viaplay TV+: Andere kijkopties
Naast de app is Viaplay ook via lineaire tv beschikbaar:
Viaplay TV (gratis):
- Beschikbaar bij o.a. Ziggo, KPN, Delta, Odido
- Geen liveverslag van de training, sprintkwalificatie en sprintrace in China. De kwalificatie en race worden ook niet live uitgezonden op de zender, maar later op de dag wel als integrale herhaling.
Viaplay TV+ (premiumkanaal):
- Volledige live-uitzending van trainingen, kwalificatie en race
- Beschikbaar met aanvullend tv-abonnement (€16,99 p/m)
Tijdschema GP van China 2026 (Nederlandse tijd)
|Datum
|Sessie
|Tijden (CET)
|Vrijdag 13 maart
|Eerste vrije training
|04.30u - 05.30u
|Vrijdag 13 maart
|Sprintkwalificatie
|08.30u - 09.14u
|Zaterdag 14 maart
|Sprint
|04.00u - 05.00u
|Zaterdag 14 maart
|Kwalificatie
|08.00u - 09.00u
|Zondag 15 maart
|Grand Prix van China
|08.00u - 10.00u
Deel of bewaar dit artikel
F1 GP China 2026: Tijden, zender en waar live kijken in Nederland
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties