Sprintrace en kwalificatie F1 GP China 2026: Tijd, zender en waar live kijken in Nederland
De zaterdag van de Grand Prix van China wordt een belangrijke dag, want er wordt een sprintrace én een kwalificatie verreden. Check hier alle tijden en waar je de sessies live kunt kijken.
In pas het tweede raceweekend met de nieuwe generatie Formule 1-bolides staan de teams en coureurs meteen voor een serieuze uitdaging. De zaterdag van de Grand Prix van China draait namelijk niet alleen om de kwalificatie, maar ook om de eerste sprintrace van 2026. Ontdek hieronder hoe laat de sessies beginnen op het Shanghai International Circuit en via welke zenders deze live te volgen zijn.
Veelgestelde vragen over de F1 GP van China 2026 in Shanghai
Wanneer is de F1 sprintrace in China?
De sprintrace in Shanghai wordt verreden op zaterdag 14 maart 2026. De korte race in China begint om 4.00 uur Nederlandse tijd en duurt uiterlijk tot 5.00 uur. De eerste acht coureurs die over de finish komen, verdienen punten in de sprintrace. De uitslag hiervan is niet bepalend voor de startopstelling voor de Grand Prix van China op zondag.
Wanneer begint de kwalificatie voor de GP van China?
Later op zaterdag 14 maart staat de kwalificatie voor de Grand Prix van China op het programma. Deze sessie begint om 8.00 uur Nederlandse tijd en duurt zonder serieus oponthoud tot 9.00 uur.
Waar kan ik de F1 sprintrace en kwalificatie live kijken?
Zowel de sprintrace als de kwalificatie in China zijn live te volgen bij Viaplay en F1 TV Pro. Het volledige raceweekend is live te zien bij de streamingdiensten, van de enige vrije training op vrijdag tot en met de Grand Prix op zondag.
Zijn de sprintrace en kwalificatie gratis te zien op tv?
Nee, de sprintrace en kwalificatie voor de GP van China zijn in Nederland niet gratis te bekijken via een televisiezender. Wel kun je inschakelen bij betaalzender Viaplay TV+.
Wat maakt de GP van China zo bijzonder?
De lay-out van het Shanghai International Circuit is geïnspireerd door het Chinese karakter 'shang'. Bovendien bevat het circuit een van de langste rechte stukken op de F1-kalender met een lengte van 1,2 kilometer.
F1 GP China 2026: Sprintrace live kijken
Datum: zaterdag 14 maart 2026
Tijd: 04.00 – 05.00 uur (CET)
Uitzendingen: Viaplay en F1 TV Pro
- Viaplay: Live uitzending vanaf 03.30 uur, inclusief voor- en nabeschouwing. Ernest Knoors en Rudy van Buren zijn de analisten in de studio.
- F1 TV Pro: Volledige live coverage met onboardcamera’s, live timing, radioverkeer en hoogtepunten on demand.
F1 GP China 2026: Kwalificatie live kijken
Datum: zaterdag 14 maart 2026
Tijd: 08.00 – 09.00 uur (CET)
Voorbeschouwing: vanaf 07.30 uur
Live te zien via: Viaplay en F1 TV Pro
Tijdens de kwalificatie strijden Max Verstappen, George Russell, Charles Leclerc en co. om de pole-position voor de race op zondag. Viaplay verzorgt live verslag met Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk als commentatoren en Christijan Albers en Ernest Knoors als analisten. Bij F1 TV Pro kijk je onboard mee met je favoriete coureur en kun je commentaar in verschillende talen kiezen.
Tijdschema F1 GP China 2026 (Nederlandse tijd)
|Datum
|Sessie
|Tijden (CET)
|Vrijdag 13 maart
|Eerste vrije training
|04.30u - 05.30u
|Vrijdag 13 maart
|Sprintkwalificatie
|08.30u - 09.14u
|Zaterdag 14 maart
|Sprint
|04.00u - 05.00u
|Zaterdag 14 maart
|Kwalificatie
|08.00u - 09.00u
|Zondag 15 maart
|Grand Prix van China
|08.00u - 10.00u
Waar F1 live kijken in Nederland
|
Aanbieder
|
TV-kanaal
|
Wat kost het?
|
Viaplay
|
Viaplay-app
|
Odido
|
Kanaal 13
|
Ziggo
|
Kanaal 13
|
Delta
|
Kanaal 22
|
KPN
|
Viaplay-app
Viaplay
- Alle sessies van het weekend live
- Studioverslaggeving met analyses en interviews
- Beschikbaar via app, web en Viaplay TV+
F1 TV Pro
- Live streaming met extra’s als driver tracker, pitlane feed en meertalig commentaar
- Directe toegang tot herhalingen en analyses
