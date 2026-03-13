Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Sprintrace en kwalificatie F1 GP China 2026: Tijd, zender en waar live kijken in Nederland

Formule 1
GP van China
Sprintrace en kwalificatie F1 GP China 2026: Tijd, zender en waar live kijken in Nederland

Renger van der Zande neemt met unieke retro-auto deel aan 24 uur van de Nürburgring

VLN
Renger van der Zande neemt met unieke retro-auto deel aan 24 uur van de Nürburgring

Exclusief: Lowdon over de toekomst van Cadillac na korte F1-wittebroodsweken

Formule 1
GP van Australië
Exclusief: Lowdon over de toekomst van Cadillac na korte F1-wittebroodsweken

Alpine verklaart vertrek uit Hypercar-klasse en wat dat betekent voor WEC

WEC
Alpine verklaart vertrek uit Hypercar-klasse en wat dat betekent voor WEC

Komatsu: F1 moet vijf races afwachten voor wijzigingen regels 2026

Formule 1
GP van China
Komatsu: F1 moet vijf races afwachten voor wijzigingen regels 2026

Antonelli verschijnt met polsbandage in Chinese F1-paddock

Formule 1
GP van China
Antonelli verschijnt met polsbandage in Chinese F1-paddock

Sainz kritisch op F1-auto's van 2026: "Dit past niet bij het DNA van de sport"

Formule 1
GP van China
Sainz kritisch op F1-auto's van 2026: "Dit past niet bij het DNA van de sport"

Leclerc denkt niet dat Ferrari lang kan profiteren van startvoordeel

Formule 1
GP van China
Leclerc denkt niet dat Ferrari lang kan profiteren van startvoordeel
Special feature
Formule 1 GP van China

Sprintrace en kwalificatie F1 GP China 2026: Tijd, zender en waar live kijken in Nederland

De zaterdag van de Grand Prix van China wordt een belangrijke dag, want er wordt een sprintrace én een kwalificatie verreden. Check hier alle tijden en waar je de sessies live kunt kijken.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto door: Sam Bagnall / Motorsport Images

In pas het tweede raceweekend met de nieuwe generatie Formule 1-bolides staan de teams en coureurs meteen voor een serieuze uitdaging. De zaterdag van de Grand Prix van China draait namelijk niet alleen om de kwalificatie, maar ook om de eerste sprintrace van 2026. Ontdek hieronder hoe laat de sessies beginnen op het Shanghai International Circuit en via welke zenders deze live te volgen zijn.

Veelgestelde vragen over de F1 GP van China 2026 in Shanghai

Wanneer is de F1 sprintrace in China?

De sprintrace in Shanghai wordt verreden op zaterdag 14 maart 2026. De korte race in China begint om 4.00 uur Nederlandse tijd en duurt uiterlijk tot 5.00 uur. De eerste acht coureurs die over de finish komen, verdienen punten in de sprintrace. De uitslag hiervan is niet bepalend voor de startopstelling voor de Grand Prix van China op zondag.

Wanneer begint de kwalificatie voor de GP van China?

Later op zaterdag 14 maart staat de kwalificatie voor de Grand Prix van China op het programma. Deze sessie begint om 8.00 uur Nederlandse tijd en duurt zonder serieus oponthoud tot 9.00 uur.

Waar kan ik de F1 sprintrace en kwalificatie live kijken?

Zowel de sprintrace als de kwalificatie in China zijn live te volgen bij Viaplay en F1 TV Pro. Het volledige raceweekend is live te zien bij de streamingdiensten, van de enige vrije training op vrijdag tot en met de Grand Prix op zondag.

Zijn de sprintrace en kwalificatie gratis te zien op tv?

Nee, de sprintrace en kwalificatie voor de GP van China zijn in Nederland niet gratis te bekijken via een televisiezender. Wel kun je inschakelen bij betaalzender Viaplay TV+.

Wat maakt de GP van China zo bijzonder?

De lay-out van het Shanghai International Circuit is geïnspireerd door het Chinese karakter 'shang'. Bovendien bevat het circuit een van de langste rechte stukken op de F1-kalender met een lengte van 1,2 kilometer.

F1 GP China 2026: Sprintrace live kijken

Datum: zaterdag 14 maart 2026
Tijd: 04.00 – 05.00 uur (CET)
Uitzendingen: Viaplay en F1 TV Pro

  • Viaplay: Live uitzending vanaf 03.30 uur, inclusief voor- en nabeschouwing. Ernest Knoors en Rudy van Buren zijn de analisten in de studio.
  • F1 TV Pro: Volledige live coverage met onboardcamera’s, live timing, radioverkeer en hoogtepunten on demand.

F1 GP China 2026: Kwalificatie live kijken

Datum: zaterdag 14 maart 2026
Tijd: 08.00 – 09.00 uur (CET)
Voorbeschouwing: vanaf 07.30 uur
Live te zien via: Viaplay en F1 TV Pro

Tijdens de kwalificatie strijden Max Verstappen, George Russell, Charles Leclerc en co. om de pole-position voor de race op zondag. Viaplay verzorgt live verslag met Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk als commentatoren en Christijan Albers en Ernest Knoors als analisten. Bij F1 TV Pro kijk je onboard mee met je favoriete coureur en kun je commentaar in verschillende talen kiezen.

Tijdschema F1 GP China 2026 (Nederlandse tijd)

Datum Sessie Tijden (CET)
Vrijdag 13 maart Eerste vrije training 04.30u - 05.30u
Vrijdag 13 maart Sprintkwalificatie 08.30u - 09.14u
Zaterdag 14 maart Sprint 04.00u - 05.00u
Zaterdag 14 maart Kwalificatie 08.00u - 09.00u
Zondag 15 maart Grand Prix van China 08.00u - 10.00u

Waar F1 live kijken in Nederland

Aanbieder

TV-kanaal

Wat kost het?

Viaplay

Viaplay-app

Actuele prijzen en acties

Odido

Kanaal 13

Actuele prijzen en acties

Ziggo

Kanaal 13

Actuele prijzen en acties

Delta

Kanaal 22

Actuele prijzen en acties

KPN

Viaplay-app

Actuele prijzen en acties

Viaplay

  • Alle sessies van het weekend live
  • Studioverslaggeving met analyses en interviews
  • Beschikbaar via app, web en Viaplay TV+

Profiteer van actuele aanbiedingen op Viaplay-abonnementen!

F1 TV Pro

  • Live streaming met extra’s als driver tracker, pitlane feed en meertalig commentaar
  • Directe toegang tot herhalingen en analyses

Kijk de GP van China live met F1 TV Pro!

Tip: Blijf op de hoogte

Wil je niets missen van de F1 GP van China 2026 in Shanghai?

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Sprintrace en kwalificatie F1 GP China 2026: Tijd, zender en waar live kijken in Nederland

Formule 1
GP van China
Sprintrace en kwalificatie F1 GP China 2026: Tijd, zender en waar live kijken in Nederland

Renger van der Zande neemt met unieke retro-auto deel aan 24 uur van de Nürburgring

VLN
Renger van der Zande neemt met unieke retro-auto deel aan 24 uur van de Nürburgring

Exclusief: Lowdon over de toekomst van Cadillac na korte F1-wittebroodsweken

Formule 1
GP van Australië
Exclusief: Lowdon over de toekomst van Cadillac na korte F1-wittebroodsweken

Alpine verklaart vertrek uit Hypercar-klasse en wat dat betekent voor WEC

WEC
Alpine verklaart vertrek uit Hypercar-klasse en wat dat betekent voor WEC
Vorig artikel Exclusief: Lowdon over de toekomst van Cadillac na korte F1-wittebroodsweken

Beste reacties

Meer van
Bjorn Smit

F1 tijden: Tijdschema voor het vroege Formule 1-sprintweekend in China

Formule 1
Formule 1
GP van China
F1 tijden: Tijdschema voor het vroege Formule 1-sprintweekend in China

FIA bouwt tolerantie in bij nieuwe test voor F1-motoren

Formule 1
Formule 1
FIA bouwt tolerantie in bij nieuwe test voor F1-motoren

KTM: MotoGP-motoren 2027 op helft circuits niet langzamer dan nu

MotoGP
MotoGP
KTM: MotoGP-motoren 2027 op helft circuits niet langzamer dan nu

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van China
Door Ronald Vording
Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?

Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Erwin Jaeggi
Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen

Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Erwin Jaeggi
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië

Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Ronald Vording
Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?
Bekijk meer