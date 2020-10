F1 gaat vol voor Braziliaanse GP in Rio, maar weerstand groeit

De toekomst van de Braziliaanse GP is al veel langer een thema van strijd. Het huidige F1-contract voor de race in het Zuid-Amerikaanse land loopt eind dit jaar af, ondanks dat de editie van 2020 geen doorgang heeft kunnen vinden vanwege corona. De strijd voor de komende seizoenen gaat meer specifiek tussen São Paulo, met het roemruchte circuit van Interlagos, en Rio de Janeiro. Laatstgenoemde stad kan rekenen op meer politieke steun, veel meer financiële slagkracht en inmiddels ook op steun van de Formule 1-organisatie.

Die facetten hebben samen geleid tot een uitgelekte brief van F1-voorman Chase Carey, in handen van Motorsport.com. "Ik schrijf u bij deze om te verkondigen dat we een deal hebben gesloten met de Rio Motorsports LLC om een F1-race te kunnen huisvesten, organiseren en promoten. De deal is al klaar om te worden uitgevoerd en ook klaar om te worden aangekondigd door de Formule 1, mits er toestemming komt van de relevante autoriteiten in Brazilië zoals de State Institute of the Environment [kortweg INEA] en State Environmental Control Commission [kortweg CECA]."

Weerstand groeit vanwege gevreesde natuurschade

En juist daar wringt de schoen. Naarmate een F1-race op het nog te bouwen circuit door het olympisch park van 2016 dichterbij komt, groeit ook de weerstand. Zo loopt het onderzoek van de hierboven aangehaalde INEA nog steeds en zijn er al talloze petities gestart om de aanleg van het circuit tegen te houden. Vooral omdat de uitgetekende omloop in het natuurgebied van Camboatá ligt en de werkzaamheden gepaard gaan met het kappen van duizenden bomen. Met de hashtag #BrazilSaysNoToDeforestation proberen tegenstanders aandacht op te wekken voor de gevreesde milieuschade en het tij te keren. Het groene licht vanuit de Formule 1 is er dus om op de voorlopige kalender van 2021 te komen, maar wat betreft de groene aspecten van het Rio-plan is de weerstand groter dan ooit tevoren.

Met medewerking van Carlos Costa