Verslag vrije training

Formule 1 GP van Brazilië

F1 GP Brazilië: Norris snelste in VT1, Herta haalt superlicentie

Norris was het snelst in de eerste vrije training, terwijl Herta het laatste punt behaalde om in aanmerking te komen voor een FIA-superlicentie

Benjamin Vinel

Gepubliceerd: 6 nov 2026, 16:46

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Lando Norris was de snelste in VT1 voor de Grand Prix van Brazilië in de Formule 1, voor Kimi Antonelli, Max Verstappen en Lewis Hamilton.

Norris was op de zachte banden 0,082 seconde sneller dan Antonelli met een tijd van 1.11,717, terwijl Verstappen en Hamilton respectievelijk twee en drie tienden moesten toegeven. De vier topteams zaten opnieuw allemaal dicht bij elkaar.

Niet iedereen was echter tevreden. Verstappen klaagde via de boordradio over een al langer bestaand probleem van de RB22: “Onacceptabel, man. Onacceptabel, deze terugschakelmomenten. Wat de ****?”

Later noemde hij nog een ander probleem: “Er is iets mis met mijn stuurinrichting. Het wordt steeds zwaarder om aan het stuur te draaien.”

In bocht 1 waren er volop forse blokkerende wielen, bij zowel veteranen als rookies - en van die laatste groep kwamen er veel in actie. De meest opvallende van hen was ongetwijfeld Rafael Camara, waarbij de Haas-coureur voor 2027 dit weekend in eigen land vervroegd zijn F1-debuut maakt na de breuk tussen Esteban Ocon en het team.

De kampioenschapsleider in de Formule 2 was in deze sessie de achttiende snelste, bijna negen tienden langzamer dan teamgenoot Oliver Bearman.

Een rookie die de andere auto van het team wel voorbleef, was Gabriele Mini (Alpine). Hij pakte de zevende plaats met een 1.12,569, 0,085 seconde sneller dan Franco Colapinto. Geen enkele andere rookie kwam in de top tien terecht: Leonardo Fornaroli (McLaren) werd elfde (+1,116 seconde ten opzichte van Norris), Luke Browning (Williams) zeventiende (+0,080 seconde ten opzichte van Alex Albon, die een mechanisch probleem had) en Colton Herta (Cadillac) twintigste (+0,904 seconde ten opzichte van Valtteri Bottas).

Gabriele Mini, Alpine F1

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

De probleemloze sessie van Herta - afgezien van een enorm moment met blokkerende wielen richting bocht 1 - zou in theorie moeten betekenen dat hij het laatste benodigde punt voor een FIA-superlicentie binnenhaalt, waardoor hij in aanmerking komt voor een F1-zitje in 2027 als Cadillac besluit hem volgend jaar te promoveren.

Dino Beganovic (Ferrari) en Freddie Slater (Audi) sloten de ranglijst af nadat ze tegen een technisch probleem aanliepen, waardoor ze geen tijden op zachte banden konden neerzetten en minder kilometers konden maken. “De auto is net uitgevallen”, zei Slater, wat al na twaalf minuten in de sessie een rode vlag veroorzaakte. Het duo reed respectievelijk elf en zeven ronden.

FP1 Results

Alle statistieken

Pos Coureur # Chassis Motor Ronden Tijd Interval Banden Km/u 1 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 33

1'11.717

S 216.300 2 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 32

+0.082

1'11.799

0.082 S 216.053 3 M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 29

+0.236

1'11.953

0.154 S 215.590 4 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 31

+0.324

1'12.041

0.088 S 215.327 5 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 30

+0.386

1'12.103

0.062 S 215.142 6 I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 25

+0.439

1'12.156

0.053 S 214.984 7

G. Minì Alpine

62 Alpine Mercedes 28

+0.852

1'12.569

0.413 S 213.760 8 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 30

+0.897

1'12.614

0.045 S 213.628 9 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 34

+0.937

1'12.654

0.040 S 213.510 10 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 32

+0.998

1'12.715

0.061 S 213.331 11

L. Fornaroli McLaren

67 McLaren Mercedes 28

+1.116

1'12.833

0.118 S 212.985 12 O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 27

+1.120

1'12.837

0.004 S 212.974 13 F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 26

+1.300

1'13.017

0.180 S 212.449 14 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 32

+1.321

1'13.038

0.021 S 212.388 15 V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 16

+1.654

1'13.371

0.333 S 211.424 16 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 18

+1.794

1'13.511

0.140 S 211.021 17 L. Browning Williams 46 Williams Mercedes 12

+1.874

1'13.591

0.080 S 210.792 18

R. Câmara Haas F1 Team

51 Haas Ferrari 30

+1.979

1'13.696

0.105 S 210.491 19 L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 28

+2.043

1'13.760

0.064 S 210.309 20 C. Herta Cadillac-Ferrari 25 Cadillac Ferrari 31

+2.558

1'14.275

0.515 S 208.850 21

D. Beganovic Ferrari

38 Ferrari Ferrari 11

+2.640

1'14.357

0.082 H 208.620 22

F. Slater Audi

98 Audi Audi 7

+3.249

1'14.966

0.609 H 206.925 Volledige uitslag

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