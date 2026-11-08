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| Autódromo José Carlos Pace - Interlagos, BR

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12:30

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Norris zit nu vlak achter Antonelli, terwijl de wereldkampioen zegt: "Er is iets raars met de auto!"

12:30

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Verstappen komt achter Norris en Hadjar naar buiten. Wel maar een fractie achter zijn teamgenoot.

12:28

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Antonelli komt nog altijd voor Norris naar buiten.

12:28

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En Verstappen komt ook binnen.

12:28

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Antonelli komt nu binnen aan het einde van ronde 17.

12:28

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Russell spint in de pit exit! Het lijkt erop dat hij met zijn voorvleugel de muur heeft geraakt.

12:27

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Verstappen blijft echter buiten, dus hij ligt nu P2.

12:27

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Dit wordt interessant, want Antonelli loopt nu in op de vroege stoppers, terwijl orris, Russell, Hadjar, Lawson en Piastri aan het einde van ronde 16 allemaal pitten voor slicks.

12:26

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Sainz volgt Hamilton de pits in. Albon doet hetzelfde aan het einde van ronde 15. Idem Perez en Camara.

12:25

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Vooraan heeft Antonelli intussen nu 7s voorsprong op Norris.

12:25

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In ander nieuws rond Aston Martin bedreigt Alonso nu Leclerc voor P12.

12:25

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Hamilton komt aan het einde van ronde 14 binnen voor slicks.

12:24

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Te midden van deze discussie over slicks stond Stroll weergegeven op softs, maar terugkijken in de data wijst erop dat hij de pits niet daadwerkelijk heeft bezocht... en het is nu gecorrigeerd naar intermediates.

12:21

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Verstappen passeert Lawson voor P5, dat is netto 16 plaatsen winst ten opzichte van zijn startpositie...

12:19

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Russell is Hadjar voorbijgegaan voor P3 terwijl al die opwinding zich afspeelde. We zitten in ronde 12 van 71.

12:19

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Hamilton smeekt om slicks. "Negative," zegt Carlo Santi, "We zitten nog niet in de crossover."

12:18

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Alonso maakt het Hamilton, zijn oude rivaal, nu lastig... en hij is door naar P13!

12:18

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Hamilton zegt "We zitten niet ver van slicks" - het lijkt erop dat de inters niet ver van slicks af zijn, want hij laat de achterwielen doorspinnen bij Juncao en gaat wiel aan wiel met Leclerc op het rechte stuk achterop. Charles komt vooraan bij het ingaan van bocht 1.

12:17

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Hamilton heeft Leclerc nu vlak achter zich terwijl ze P12 en P13 rijden. Geen verdere actie voor Lewis nu hij de positie heeft teruggegeven aan Bearman.

12:15

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Piastri is ook voorbij Albon gegaan voor P8 - en nu passeert hij HUlkenberg aan de binnenkant richting bocht 1 bij de start van ronde negen.

12:15

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Verstappen nadert nu Lawson voor P5, nadat hij met Hulkenberg heeft afgerekend.

12:14

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Hamilton heeft te horen gekregen dat hij de positie moet teruggeven aan Bearman, dus Lewis ligt nu P11.

12:14

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Russell passeert Lawson binnendoor in bocht 1 aan het begin van ronde acht.

12:14

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Hamilton wordt "onderzocht" voor dat incident in de eerste ronde met Bearman.

12:13

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Norris heeft al een seconde van Antonelli afgesnoept - het gat is nu 4,4s.

12:13

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Antonelli krijgt te horen dat hij van de opdrogende lijn moet afwijken om zijn bandentemperaturen onder controle te houden.

12:12

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Hadjar duikt vervolgens aan de binnenkant in Turn 1 en pakt P3 af van Lawson bij het ingaan van ronde zeven.

12:12

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In ronde 6 loopt Antonelli hard weg bij Lawson, met 5,5s voorsprong. Norris valt Lawson aan in de laatste bochtencombinatie... en hij gaat erlangs naar P2.

12:11

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Hamilton is 'noted' voor het verlaten van de baan en het behalen van voordeel in bocht 5 in de eerste ronde.

12:11

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En Verstappen pakt nu Albon voor P7. Hulkenberg is de volgende.

12:10

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Verstappen zit nu onder de achtervleugel van Piastri door de laatste sector van ronde vier... en hij is er voorbij in Juncao! Nee, te veel wielspin bij het uitkomen. Piastri komt op tractie weer voorbij voordat Max hem pakt in bocht 1.

12:08

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En aan het einde van ronde drie krijgt Hamilton wielspin bij het uitkomen van Juncao en – IS DAT VERSTAPPEN?? - ja, dat is hem! Max naar P9.

12:08

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Bottas is een DNS vanwege een scheef opgedraaide wielmoer, volgens Cadillac.

12:07

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Albon en Verstappen zijn ‘noted’ omdat ze niet correct stonden opgesteld op de grid.

12:07

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Bij het ingaan van ronde drie passeert Verstappen Bearman voor P10.

12:06

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Alonso meldde in de formatieronde dat de baan droger was dan hij had verwacht. Maar er is nog altijd wat spray zichtbaar achter de auto's, dus we zijn nog een paar ronden verwijderd van een eventuele overstap naar slicks.

12:05

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We willen bocht 5 nog eens bekijken, voor het geval Hamilton een inhaalactie op Bearman heeft afgerond terwijl hij buiten de baan reed.

12:04

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Enige compressie zichtbaar rond bocht 3, Bearman en Sainz gaan kort naast de baan. En Hamilton ligt al op P9...

Lichten uit

12:04

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EN WE ZIJN LOS

Antonelli komt beter weg dan Norris en duikt als eerste bocht 1 in - daarna pakt Lawson de McLaren in bocht 2!

12:00

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Iedereen start op intermediates van Pirelli wanneer ze vertrekken vanaf de dummy grid.

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Door: Stuart Codling

Gepubliceerd: 8 nov 2026, 17:30

Ronde:

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