Kwalificatieverslag

Formule 1 GP van Brazilië

F1 GP Brazilië: Lando Norris pakt pole in kletsnatte kwalificatie

Lando Norris start de Formule 1 Grand Prix van Brazilië van zondag vanaf pole na een spannende, natte kwalificatiesessie in Sao Paulo

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 7 nov 2026, 20:36

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Lando Norris (McLaren) heeft poleposition veroverd in een natte kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië in de Formule 1, door George Russell te verslaan op een verraderlijk Interlagos-circuit.

In een lastige sessie die door zware regen en water op de baan meer dan een uur met de rode vlag werd stilgelegd, was Norris in de beslissende shoot-out in Q3 de snelste met een ronde van 1.27,470 op de intermediates. Daarmee klopte hij Mercedes-coureur Russell met twee tienden.

Russell had een gridstraf van vijf plaatsen voor een wissel van de powerunit, maar was nog altijd woedend dat zijn Mercedes-team hem vroeg zijn tweede snelle ronde in Q3 af te breken.

Antonelli kwalificeerde zich als derde, zes tienden achter Norris, met Charles Leclerc als vierde in de Ferrari. Naast de terugzetting van Russell bracht de motorstraf van tien plaatsen voor Leclerc Racing Bulls-coureur Liam Lawson, die als vijfde was geëindigd, naar de derde plaats op de startgrid van zondag.

Lawson staat onder druk om zijn stoeltje te behouden, aangezien Racing Bulls overweegt in plaats daarvan reservecoureur Nikola Tsolov door te schuiven, maar de Nieuw-Zeelander leverde een uitblinkersprestatie waarmee hij de renstal stof tot nadenken gaf.

Ook Nico Hulkenberg blonk uit met de zesde tijd voor Audi, gevolgd door Isack Hadjar van Red Bull en Haas-coureur Oliver Bearman. Fernando Alonso en Alex Albon maakten zaterdag de top-tien compleet.

George Russell, Mercedes

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

In Q2 was Alonso de eerste coureur die overstapte op intermediates, in een poging zijn Aston Martin uit de buik van het veld te halen. Anderen volgden al snel, waarna Russell P1 veiligstelde met een ronde van 1.26,745 op de band met groene wang, voor een sterk ogende Lawson en Hadjar.

De pas gekroonde wereldkampioen Antonelli wist maar net als tiende door te gaan, waarmee hij Ferrari-coureur Lewis Hamilton uitschakelde, die door een powerunitstraf sowieso al achteraan moet starten.

Ook Oscar Piastri kwam niet verder, de McLaren-coureur werd teleurstellend twaalfde. Haas-rookie Rafael Camara had het goed gedaan door ondanks een uitstapje Q2 te halen, maar crashte vervolgens aan het einde van de sessie door in bocht 12 rechtdoor de muur in te gaan, wat voor een late rode vlag zorgde.

In de tweede Racing Bulls-auto werd Arvid Lindblad door een powerunitprobleem als veertiende uitgeschakeld, gevolgd door Carlos Sainz in de Williams. Max Verstappen van Red Bull, die zich met een eigen motorstraf bij Hamilton achteraan de grid voegt, kwam in Q2 niet naar buiten en werd als zestiende geklasseerd.

Na een eerdere hoosbui en met meer regen op komst begon Q1 op tijd, maar de omstandigheden verslechterden vlak voordat de sessie op groen ging.

Meerdere coureurs parkeerden hun auto meteen om teruggeduwd te worden en hun intermediates te wisselen voor regenbanden. Degenen die wel naar buiten gingen, bevestigden dat dat een goed idee was: auto's kwamen direct weer binnen na meldingen van aquaplaning, terwijl de wedstrijdleiding de sessie met de rode vlag stillegde.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Na een vertraging van meer dan een uur en 20 minuten werd de sessie opnieuw vrijgegeven, met nog 15 minuten Q1-tijd op de klok en omstandigheden die nog altijd verraderlijk genoeg waren om regenbanden te rechtvaardigen.

Omdat de omstandigheden nog altijd slecht waren maar voortdurend verbeterden, kwam het neer op de auto voltanken, rondjes blijven rijden en een ritme opbouwen om aan het einde van de sessie te pieken. Norris eindigde uiteindelijk bovenaan in het segment met een 1.30,939, 10 seconden sneller dan de rondetijden van slechts 15 minuten eerder, voor Russell en Verstappen.

Achteraan het veld overleefde Haas-debutant Camara op de een of andere manier een spin en contact met de muur na bocht 3, waarbij zijn voorvleugel brak maar zijn ophanging gespaard bleef, om als dertiende door te gaan tot vreugde van de Braziliaanse fans.

Voor Alpine was Q1 de grootste tegenvaller, met zowel Franco Colapinto als Pierre Gasly uitgeschakeld als zestiende en zeventiende, terwijl zij een compleet gebrek aan grip betreurden. Ook Lance Stroll lag er als achttiende uit, gevolgd door het Cadillac-duo Valtteri Bottas en Sergio Perez.

De andere publieksfavoriet van het Braziliaanse publiek, Audi-coureur Gabriel Bortoleto, had minder geluk dan Camara en beschadigde de linksachterkant van zijn auto na een uitstapje in bocht 12, waarna hij een beetje aan tractortrekken deed om zijn auto uit een diepe modderplas te worstelen en terug te keren naar de pits.

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F1 GP van Brazilië - Verslag van de kwalificatie

cq

Alle statistieken

Pos Coureur # Chassis Motor Ronden Tijd Interval Banden Km/u 1 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 24

1'27.470

I 177.345 2 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 23

+0.204

1'27.674

0.204 I 176.932 3 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 23

+0.625

1'28.095

0.421 I 176.087 Volledige uitslag

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