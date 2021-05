Elk jaar draait de Formule 1-race op Spa-Francorchamps uit in een waar oranjefeest. Tienduizenden in oranje gehulde Nederlanders reizen af naar de Ardennen om de F1-coureurs in actie te zien. Bovendien is het als een van de mooiste circuits op aarde een must voor elke autosportfan om Spa eens een bezoekje te hebben gebracht. Wij vertellen alles wat je moet weten over je Formule 1-trip.

Bestel hier je tickets voor de F1 Grand Prix van België

Waar kan ik het beste tickets kopen voor de GP van België?

Kaarten voor de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps zijn op vele plaatsen verkrijgbaar. Wij raden Motorsport Tickets aan. Dit is een officieel verkooppunt voor kaarten van alle grote race-evenementen ter wereld, waaronder Formule 1 en MotoGP. Je vindt hier een uitgebreid aanbod aan toegangskaarten, accomodaties en hospitality-mogelijkheden. Bij elke aankoop krijg je een gratis pakket met goodies en handige items voor een F1-weekend. En mocht het weekend vanwege de wereldwijde coronapandemie onverhoopt niet doorgaan of achter gesloten deuren plaatsvinden, krijg je uiteraard je volledige aankoopbedrag terug. Ook is het mogelijk om de tickets door te schuiven naar volgend jaar, of zelfs in te ruilen voor een andere race.

Wat zijn de beste tribunes voor de F1 GP van België?

Het iconische circuit van Spa-Francorchamps heeft dankzij haar lengte en ligging in de glooiende Ardennen heel wat mooie plekjes voor de toeschouwers, met uitzicht op schitterende bochten als La Source, Eau Rouge, Raidillon en Pouhon.

Tribunes Circuit Spa-Francorchamps

Goud 7 en Goud 8

Overdekt?: Ja

Toegang voor mindervaliden: Ja (Rolstoelpodium naast Goud 7 maar niet overdekt)

Uitzicht op groot TV-scherm?: Ja

Zicht op bochten vanaf tribune: La Source

Toegang: Korte wandeling vanaf de ingang ‘La Source’

Vanaf deze twee tribunes heb je het beste zicht op de doorgaans hectische start van de Grand Prix van België. De tribunes hebben perfect uitzicht op de La Source-hairpin, de eerste bocht van de race. Zelden komen alle rijders hier ongeschonden doorheen.

Goud 3, 4 en 10

Overdekt?: Ja

Toegang voor mindervaliden: Nee

Uitzicht op groot TV-scherm?: Ja

Zicht op bochten vanaf tribune: Eau Rouge, Raidillon

Toegang: Korte wandeling vanaf de ingang ‘Ster’

Eén van ’s werelds meest beroemde en beruchte bochtencombinaties: Eau Rouge en Raidillon. De sectie heuvelop begint met een snelle linkerknik alvorens naar rechts af te buigen en bovenop de heuvel weer naar links te gaan voor Raidilon en het Kemmel Straight. Deze drie tribunes bevinden zich aan de buitenzijde van de baan. Fans hebben hier de afgelopen jaren een aantal heldhaftige inhaalacties kunnen aanschouwen, maar er was ook het nodige drama te zien. Zo kwam de race van Max Verstappen hier in 2019 al in de eerste ronde ten einde toen hij onder Goud 3 in de banden eindigde.

Goud 1 en 9

Overdekt?: Ja

Toegang voor mindervaliden: Nee

Uitzicht op groot TV-scherm?: Ja

Zicht op bochten vanaf tribune: Chicane (exit), La Source (entry), plus rechte stuk

Toegang: Vijf minuten lopen vanaf de ingang ‘La Source’

Er is niets zo speciaals als de vibe op de startopstelling op zondagmiddag. Op Spa-Francorchamps is dat niet anders. Op de hoofdtribunes Goud 1 en 9 voel je de spanning opbouwen, zit je bovenop de start en vier je de podiumfestiviteiten mee. Goud 1 bevindt zich recht tegenover het pitgebouw, parallel aan de startopstelling. Je zit hier dus goed voor de start en de pitstops. Het podium is eveneens zichtbaar. Goud 9 ligt iets verderop het rechte stuk en biedt een beter uitzicht op La Source.

Goud 6

Overdekt?: Ja

Toegang voor mindervaliden: Nee

Uitzicht op groot TV-scherm?: Ja

Zicht op bochten vanaf tribune: Chicane

Toegang: Tien minuten lopen vanaf de ingang ‘La Source’

Na de razendsnelle, vloeiende bochten in sector 3 arriveren de wagens in de krappe chicane voor start-finish. Daardoor is hoofdtribune Goud 6 een van de beste plaatsen om inhaalacties te zien. Met name richting het einde van de race, wanneer de strijd om de podiumplaatsen en punten in alle hevigheid losgebarsten is. Bovendien is het een van de langzaamste punten op het circuit: de ideale plek voor fotografen om een mooie close-up van de F1-bolides te schieten.

Goud 2 en Zilver 1 en 2

Overdekt?: Goud 2 is overdekt; Zilver 1 en 2 zijn niet overdekt

Toegang voor mindervaliden: Nee

Uitzicht op groot TV-scherm?: Ja

Zicht op bochten vanaf tribune: La Source (exit), Eau Rouge

Toegang: Korte wandeling vanaf de ingang ‘Ster’

Na de start razen de bolides de heuvel af richting Eau Rouge. De tribunes Goud 2 en Zilver 1 en 2 bevinden zich vlak naast deze afdaling. Je hebt hier perfect zicht op de run richting een van de mooiste bochtencombinaties ter wereld. Ook heb je uitzicht op de uitgang van de pitstraat, waardoor je direct kunt zien of belangrijke strategische beslissingen goed uitpakken of niet. Goud 2 is overdekt door een dak, Zilver 1 en 2 niet. Deze tribunes bevinden zich bovendien dicht bij het F1 Village, dat achter Zilver 2 geplaatst wordt.

Zilver 3

Overdekt?: Nee

Toegang voor mindervaliden: Nee

Uitzicht op groot TV-scherm?: Ja

Zicht op bochten vanaf tribune: Pouhon

Toegang: Vijftien minuten lopen van de ingang ‘Blanchimont’

De dubbele linkerknik Pouhon is door de hoge snelheid een van de mooiste bochten van het circuit. Dit gebied is populair onder toeschouwers zonder tribuneplaatsen maar Zilver 3 biedt het beste zicht op de bolides en garandeert je een mooie zitplek. In 2019 konden de toeschouwers op deze tribune van dichtbij meemaken hoe Antonio Giovinazzi in de slotfase in de bandenstapels eindigde.

Zilver 4

Overdekt?: Nee

Toegang voor mindervaliden: Nee

Uitzicht op groot TV-scherm?: Ja

Zicht op bochten vanaf tribune: Bruxelles (ook wel bekend als Rivage), Speed Corner

Toegang: Tien minuten lopen vanaf de ingang ‘Combes’

Na het lange Kemmel Straight strijden de rijders om de best mogelijke posities in de bochten van sector 2. Tribune Zilver 4 bevindt zich in de lange doordraaiende bocht waar menig coureur een inhaalpoging waagt. De tribune in Speed Corner bevindt zich net iets verderop: hier gaan de wagens op het gas richting Pouhon.

Goedkope F1-tickets voor Spa - staanplaatsen

Ben je op zoek naar goedkope F1-tickets voor de race in België? Dan zijn er de bronzen kaarten. Met dit ticket heb je geen tribuneplaats maar kan je overal langs de baan staan. Er zijn heel wat mooie uitkijkpunten waar je met een goedkoop F1-ticket bovenop de actie zit. Met name langs Kemmel Straight, in de sectie tussen bochten 10 en 14 en aan de buitenkant van Blanchimont zijn elk jaar veel fans met een bronzen ticket te vinden.

Fans langs de baan op Spa Foto: Andrew Hone / Motorsport Images

Hoeveel kosten tickets voor de Grand Prix van België?

De goedkoopste bronzen tickets voor de F1-race op Spa-Francorchamps zijn al te koop voor 155 euro voor een volledig weekend. Wie een bronzen ticket voor de zondag zoekt, is 140 euro kwijt. Weekendtickets voor de beste tribunes (Goud) zijn verkrijgbaar vanaf 455 euro. Fans die een ticket voor een tribune kopen krijgen automatisch een plekje toegewezen op basis van beschikbaarheid en - indien van toepassing - social distancing.

De categorieën:

Goud: Een vaste zitplaats op een overdekte tribune met uitzicht op een groot TV-scherm. Een weekendticket voor een volwassene is beschikbaar vanaf 455 euro per persoon. Kinderen van 6 jaar of ouder hebben een eigen toegangsbewijs nodig. Deze zijn met korting beschikbaar en voor de Goud-tribunes beschikbaar vanaf 255 euro voor een weekend.

Zilver: Een vaste zitplaats op een tribune met uitzicht op een groot TV-scherm. Alleen Zilver 4 is overdekt. Een toegangsticket voor het gehele weekend is beschikbaar vanaf 325 euro voor volwassenen, kindertickets zijn verkrijgbaar vanaf 145 euro voor het gehele weekend.

Brons: Met deze staanplaatsen heb je toegang tot een groot deel van het circuit, maar niet tot de tribunes. Je hebt dus geen vaste zitplaats. Wel zijn er langs de baan vele staanplaatsen om de actie te aanschouwen. Bronzen tickets zijn de goedkoopste F1-kaarten en zijn voor het weekend al beschikbaar vanaf 155 euro voor een volwassene. Kinderen tot 15 jaar betalen 22 euro voor een weekend.

Rolstoelpodium: Mindervaliden kunnen tickets boeken voor het rolstoelpodium, gesitueerd naast Goud 7. Een weekendticket is vanaf 300 euro beschikbaar en bevat toegang voor één mindervalide, een begeleider en een parkeerplaats nabij de tribune.

Tickets Max Verstappen-tribune op Spa

Ook dit jaar is er weer een officiële Max Verstappen-tribune op Spa-Francorchamps. Deze tribune is na de razendsnelle Pouhon geplaatst. Kaarten voor de Verstappen-tribune zijn exclusief te koop via de website van Max Verstappen en zijn doorgaans snel uitverkocht. Gelukkig is het jaarlijks een ware invasie van Nederlanders op Spa dus kan je overal langs de baan een oranjelegioen verwachten. Aan sfeer en gezelligheid zal ook op andere delen van het circuit geen gebrek zijn.

F1 Fanzone GP van België

Alle fans met een geldig ticket hebben ook toegang tot de F1 Fanzone. Hier vind je alles wat de Formule 1-fan zoekt. Je kunt hier bij officiële verkooppunten merchandise van je favoriete team of coureur kopen, er zijn kraampjes voor eten en drinken, je stapt in een Formule 1-simulator of je gaat zelf ervaren hoe het is op een pitstop uit te voeren tijdens de bandenwisselwedstrijd. Ook worden regelmatig coureurs en teambazen op het podium geroepen voor interviews en handtekeningensessies. Na de actie worden er vaak concerten georganiseerd.

Parkeren Spa-Francorchamps

Parkeren nabij het circuit tijdens het Formule 1-weekend hoeft geen probleem te zijn. Er zijn tickets te koop voor de officiële parkeerplaatsen rondom het circuit. Deze zijn gelabeld met de kleuren groen, geel en rood. Voor de bezoekers is het belangrijk om de juiste parkeerplaats bij het entreebewijs te kopen. Het is namelijk een flinke wandeling wanneer je op een parkeerplaats staat die niet in de buurt is van de juiste ingang. Groen is vooral geschikt voor staanplaatsen, geel past het beste bij de Goud-tribunes. Een parkeerplaats op de officiële parkings van het circuit kost 17 euro per auto.

De beste parkeerplaatsen per tribune:

Geel: Goud 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, Zilver 1, 2 en Brons

Groen: Speed Corner, Zilver 3, 4 en Brons

Rood: Brons

Op de route naar het circuit zijn ook diverse particulieren die hun terrein beschikbaar stellen voor auto’s. Deze raken echter snel vol en je zult er vroeg bij moeten zijn om een plekje te bemachtigen. Ook kan je hier geen plek voor meerdere dagen reserveren. Wil je verzekerd zijn van een plekje op een parkeerplaats nabij het circuit, dan kan je het beste een officiële plek reserveren.

Drukte bij de Fan Zone Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Met de auto naar Spa-Francorchamps

Wie vanuit Nederland per auto naar Spa-Francorchamps reist, kan het beste via Maastricht rijden. In Nederland kies je via Eindhoven voor de A2, of via Nijmegen voor de A73. Deze wegen komen bij Maasbracht samen en voert als A2 verder richting Maastricht. Voorbij de Limburgse stad ga je de grens over met België. Binnen tien kilometer kom je bij knooppunt Cheratte, waar je de borden richting Aachen/Verviers volgt. Je vervolgt je weg op de E42. Bij knooppunt Hervé volg je de twee rechterrijstroken op de E42 richting Saarbrucken/Verviers. Deze weg blijf je volgen.

Voor camping Geel en toegangspoorten ‘Ster’ en ‘La Source’

Je volgt de E42 tot afslag 10 Francorchamps en neem je rechtsaf de N640. Deze route voert je naar het dorp Francorchamps en de parkeerplaatsen aan de noordzijde van het circuit. Hier vind je onder meer de officiële camping Geel en de toegangspoorten ‘Ster’ en ‘La Source’.

Voor camping Groen en toegangspoorten ‘Combes’ en ‘Blanchimont’

Je volgt de E42 tot afslag 11 Malmedy en neem je rechtsaf de N62. Deze route voert je naar de parkeerplaatsen aan de zuidzijde van het circuit. Hier vind je onder meer de officiële camping Groen en de toegangspoorten ‘Combes’ en ‘Blanchimont’.

Een alternatieve route richting Spa is via de E25 via Luik maar dit is vanuit Nederland niet de snelste optie.

Camping bij Spa-Francorchamps

Overnachten in Spa-Francorchamps

Het dorpje Spa heeft slechts 10.000 inwoners maar een aantal maal per jaar stroomt het er vol met racefans. Er zijn dan ook diverse hotels voor de liefhebbers van meer luxe en privacy. De meest fanatieke fans boeken echter een plekje op een van de campings.

Officiële F1-campings bij Spa

Het circuit Spa-Francorchamps heeft tijdens het F1-weekend twee officiële campings: Groen en Geel. De ‘groene’ camping ligt ten zuiden van het circuit bij de bochten Malmedy en Rivage. Het is vanaf de camping ongeveer tien minuten lopen tot de entree ‘Combes’. De ‘gele’ camping ligt ten noorden van het circuit nabij La Source, op een kilometer van de ‘Source’-ingang. Geel is doorgaans wat rustiger dan Groen en beter geschikt voor fans met een caravan of camper.

Beide campings beschikken over tijdelijke toiletten en douches, eetstalletjes en barretjes. Het is toegestaan om op de eigen plek te barbecuen. De staplekken hebben geen eigen aansluiting voor stroom of water. Een kampeerplek van zo’n 40 m2 is beschikbaar voor 65 euro voor zaterdag en zondag, of voor 171 euro voor donderdag tot en met maandag. Per plek is een voertuig en zijn vijf personen toegestaan. Je moet een eigen tent meenemen.

Tent huren en glamping op Spa

Sommige fans willen wel kamperen nabij het circuit, maar hebben geen eigen tent of caravan. Daar is een oplossing voor: de IntentsGP camping op een half uurtje lopen van het circuit. Wanneer je arriveert staat een twee- of vierpersoonstent al op je te wachten. Deze tenten zijn voorzien van een opblaasbaar bed, kussens en slaapzaken. Je hoeft geen eigen slaapspullen mee te nemen. Deze accomodaties zijn al beschikbaar vanaf 536 euro voor drie nachten. Je krijgt dan ook toegang tot het clubhuis met warme douches, een bar, stroompunten, gratis Wi-Fi en onbeperkt onbijtgranen, brood, thee en koffie voor het ontbijt.

Wie van nog wat meer ruimte en luxe houdt, kan kiezen voor de Glamping-optie: grotere tenten met matrassen en dekens, meer gratis ontbijtmogelijkheden en een flesje wijn. Glamping is mogelijk voor drie nachten met twee personen vanaf 1.044 euro per tent.

Young Village

De jongere F1-fan kan terecht op het Spa Young Village, gelegen nabij bocht 14 van het circuit. Deze camping is toegankelijk voor fans tussen de 17 en 27 jaar oud. Op het campingterrein vindt onder meer een minifestival plaats en heeft - tegen extra betaling - een eigen tribune langs het circuit. De camping beschikt over alle faciliteiten die men mag verwachten, maar met feesten en concerten op donderdag, vrijdag en zaterdag. Een geweldige ervaring voor jongeren die de Formule 1 voor het eerst willen meemaken.

Meer informatie over kamperen op Spa-Francorchamps tijdens de F1 vind je hier.