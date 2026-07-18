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F1 GP van België: Antonelli snelste, Hamilton crasht in slotfase

De zevenvoudig wereldkampioen liet zijn Ferrari-monteurs achter met een grote hoeveelheid werk in aanloop naar de kwalificatie voor de Grand Prix van België

Jake Boxall-Legge
Jake Boxall-Legge
Bewerkt:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Kimi Antonelli sloot de laatste Formule 1-training voor de Grand Prix van België als snelste af, terwijl Lewis Hamilton aan het einde van de sessie crashte bij het uitkomen van bocht 13. Antonelli had met zijn eerste run op zachte banden van de sessie een 1m45.990s neergezet, waarmee hij aan het einde van de eerste 30 minuten van de sessie de lat legde voor zijn uitdagers - maar die bleek te moeilijk om te verslaan.

Hamilton probeerde met zijn laatste ronde op zachte banden van de sessie dichter bij Antonelli's tijd te komen, maar produceerde bijna een kopie van het ongeluk van Pierre Gasly in VT2; de Ferrari-coureur nam te veel snelheid mee door het tweede deel van Les Fagnes en schoof wijd de grindbak in, waarbij hij met zijn rechterachterband de muur raakte en zijn wiel uit de uitlijning rukte.

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Dat bezorgt Ferrari een aanzienlijke hoeveelheid werk om de schade voor de kwalificatie te herstellen, afhankelijk van de impact die de botsing op zijn versnellingsbak had.

Na weinig actie in de eerste 10 minuten van de sessie, gezien de beperkte hoeveelheid beschikbare banden, werd het circuit van Spa-Francorchamps al snel wat levendiger. Met zijn eerste run op de zachte banden was Hamilton de eerste die onder de 1m47s-grens dook met zijn ronde van 1m46.789s - zijn tweede run op dezelfde set zachte banden.

Max Verstappen en George Russell konden dit niet verbeteren bij hun eerste pogingen op de zachte band, maar Antonelli wel; de Italiaan schoot over de lijn met deze 1m45.990s en nam een enorme voorsprong van acht tienden op Hamilton. Verstappen had intussen tijd gevonden met zijn tweede ronde - maar kwam net een halve tiende tekort ten opzichte van Hamiltons poging.

Lewis Hamilton ended the session in the wall

Foto door: Marc Fleury

Op een tweede set banden vond Verstappen veel van de achterstand op Antonelli terug en pakte hij een slipstream van de Cadillac van Valtteri Bottas in de laatste sector - maar aan de streep kwam hij nog altijd 0.148s tekort op de richttijd van de Italiaan. Die werd vervolgens met 0.009s verbeterd door Lando Norris, die laat een eerste poging op softs deed nadat hij het grootste deel van de sessie een lange run op de medium compound had afgewerkt.

Antonelli verbeterde zich niet bij zijn tweede poging op nieuwe softs; hij brak de eerste run af nadat hij wijd ging bij La Source, terug te voeren op zijn onvermogen om de laatste versnelling vroeg genoeg in te schakelen om te profiteren van een laatste stoot motorrem. Bij de daaropvolgende poging was hij meer dan een kwart seconde langzamer dan zijn beste tijd - maar die werd hoe dan ook geschrapt wegens track limits.

Zo kwamen Norris en Verstappen als tweede en derde op de tijdenlijst te staan. Russell was met zijn tweede set banden naar de vierde plaats geklommen en hield vervolgens in tijdens een tweede run nadat hij Sergio Perez tegenkwam door Raidillon. Charles Leclerc onderging een vergelijkbaar lot op een nieuwe set softs, toen hij ditmaal een langzame Pierre Gasly aantrof in bocht 9, maar schoof bij de volgende poging op naar de zesde plaats - één positie achter Hamilton.

Oscar Piastri bleef opnieuw achter Norris en eindigde als zevende algemeen, een halve seconde achter zijn teamgenoot. Beide Audi's vonden hun weg naar de top 10, met Nico Hulkenberg als achtste voor Gabriel Bortoleto, terwijl Isack Hadjar als tiende algemeen eindigde.

Hadjar overwon een stop en een afslaan in de pitstraat, maar zijn Red Bull werd door zijn monteurs geborgen en hij kon de sessie vervolgen. De Fransman meldde problemen met het niet op temperatuur krijgen van zijn banden, met name op de vooras. Hij beëindigde de sessie slechts 0.08s voor Arvid Lindblad, die voor Liam Lawson stond.

F1 Belgische GP: Derde training uitslag

Alle statistieken
 
Pos Coureur # Chassis Motor Ronden Tijd Interval Banden Km/u
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 13

1'45.990

   S 237.894
2 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 21

+0.139

1'46.129

 0.139 S 237.582
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 14

+0.148

1'46.138

 0.009 S 237.562
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 12

+0.367

1'46.357

 0.219 S 237.073
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 17

+0.392

1'46.382

 0.025 S 237.017
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 17

+0.760

1'46.750

 0.368 S 236.200
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 20

+0.795

1'46.785

 0.035 S 236.123
8 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 20

+0.934

1'46.924

 0.139 S 235.816
9 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 18

+1.059

1'47.049

 0.125 S 235.540
10 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 19

+1.106

1'47.096

 0.047 M 235.437
11 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 23

+1.186

1'47.176

 0.080 S 235.261
12 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 23

+1.700

1'47.690

 0.514 S 234.138
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 20

+1.914

1'47.904

 0.214 S 233.674
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 23

+1.930

1'47.920

 0.016 S 233.639
15 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 21

+1.959

1'47.949

 0.029 S 233.576
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 19

+2.000

1'47.990

 0.041 S 233.488
17 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 22

+2.654

1'48.644

 0.654 S 232.082
18 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 20

+2.702

1'48.692

 0.048 S 231.980
19 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 22

+2.740

1'48.730

 0.038 S 231.899
20 Mexico S. Pérez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 21

+3.000

1'48.990

 0.260 S 231.345
21 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 17

+4.165

1'50.155

 1.165 S 228.899
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 15

+4.641

1'50.631

 0.476 S 227.914
Volledige uitslag
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