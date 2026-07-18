F1 GP van België: Antonelli snelste, Hamilton crasht in slotfase

Kimi Antonelli sloot de laatste Formule 1-training voor de Grand Prix van België als snelste af, terwijl Lewis Hamilton aan het einde van de sessie crashte bij het uitkomen van bocht 13. Antonelli had met zijn eerste run op zachte banden van de sessie een 1m45.990s neergezet, waarmee hij aan het einde van de eerste 30 minuten van de sessie de lat legde voor zijn uitdagers - maar die bleek te moeilijk om te verslaan.

Hamilton probeerde met zijn laatste ronde op zachte banden van de sessie dichter bij Antonelli's tijd te komen, maar produceerde bijna een kopie van het ongeluk van Pierre Gasly in VT2; de Ferrari-coureur nam te veel snelheid mee door het tweede deel van Les Fagnes en schoof wijd de grindbak in, waarbij hij met zijn rechterachterband de muur raakte en zijn wiel uit de uitlijning rukte.

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Dat bezorgt Ferrari een aanzienlijke hoeveelheid werk om de schade voor de kwalificatie te herstellen, afhankelijk van de impact die de botsing op zijn versnellingsbak had.

Na weinig actie in de eerste 10 minuten van de sessie, gezien de beperkte hoeveelheid beschikbare banden, werd het circuit van Spa-Francorchamps al snel wat levendiger. Met zijn eerste run op de zachte banden was Hamilton de eerste die onder de 1m47s-grens dook met zijn ronde van 1m46.789s - zijn tweede run op dezelfde set zachte banden.

Max Verstappen en George Russell konden dit niet verbeteren bij hun eerste pogingen op de zachte band, maar Antonelli wel; de Italiaan schoot over de lijn met deze 1m45.990s en nam een enorme voorsprong van acht tienden op Hamilton. Verstappen had intussen tijd gevonden met zijn tweede ronde - maar kwam net een halve tiende tekort ten opzichte van Hamiltons poging.

Foto door: Marc Fleury

Op een tweede set banden vond Verstappen veel van de achterstand op Antonelli terug en pakte hij een slipstream van de Cadillac van Valtteri Bottas in de laatste sector - maar aan de streep kwam hij nog altijd 0.148s tekort op de richttijd van de Italiaan. Die werd vervolgens met 0.009s verbeterd door Lando Norris, die laat een eerste poging op softs deed nadat hij het grootste deel van de sessie een lange run op de medium compound had afgewerkt.

Antonelli verbeterde zich niet bij zijn tweede poging op nieuwe softs; hij brak de eerste run af nadat hij wijd ging bij La Source, terug te voeren op zijn onvermogen om de laatste versnelling vroeg genoeg in te schakelen om te profiteren van een laatste stoot motorrem. Bij de daaropvolgende poging was hij meer dan een kwart seconde langzamer dan zijn beste tijd - maar die werd hoe dan ook geschrapt wegens track limits.

Zo kwamen Norris en Verstappen als tweede en derde op de tijdenlijst te staan. Russell was met zijn tweede set banden naar de vierde plaats geklommen en hield vervolgens in tijdens een tweede run nadat hij Sergio Perez tegenkwam door Raidillon. Charles Leclerc onderging een vergelijkbaar lot op een nieuwe set softs, toen hij ditmaal een langzame Pierre Gasly aantrof in bocht 9, maar schoof bij de volgende poging op naar de zesde plaats - één positie achter Hamilton.

Oscar Piastri bleef opnieuw achter Norris en eindigde als zevende algemeen, een halve seconde achter zijn teamgenoot. Beide Audi's vonden hun weg naar de top 10, met Nico Hulkenberg als achtste voor Gabriel Bortoleto, terwijl Isack Hadjar als tiende algemeen eindigde.

Hadjar overwon een stop en een afslaan in de pitstraat, maar zijn Red Bull werd door zijn monteurs geborgen en hij kon de sessie vervolgen. De Fransman meldde problemen met het niet op temperatuur krijgen van zijn banden, met name op de vooras. Hij beëindigde de sessie slechts 0.08s voor Arvid Lindblad, die voor Liam Lawson stond.

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