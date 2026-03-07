Overslaan naar hoofdinhoud

Special feature
Formule 1 GP van Australië

F1 GP Australië 2026: Tijden, zender en waar live kijken in Nederland

Wie begint het Formule 1-seizoen 2026 met een succesje in Melbourne? Bekijk hoe laat de Grand Prix van Australië begint, waar je live kunt kijken en alle info over zenders en tijden.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Liam Lawson, Red Bull Racing

Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Nog geen drie maanden na de seizoensfinale in Abu Dhabi begint in Melbourne het eerste Formule 1-seizoen onder de gloednieuwe technische en motorische reglementen. Wie weet meteen succesvol te zijn in de nieuwe bolides? Die vraag wordt zondag beantwoord tijdens de openingsrace van 2026. Ontdek hier hoe laat de GP van Australië begint en waar je de race kunt volgen.

Veelgestelde vragen over de GP van Australië 2026

Wanneer begint de Formule 1 GP van Australië 2026?

De Grand Prix van Australië begint op zondag 8 maart 2026 om 5.00 uur Nederlandse tijd (CET). Door het tijdsverschil is het dan 15.00 uur lokale tijd in Melbourne.

Waar kan ik de F1 GP van Australië live kijken?

De Formule 1-race in Australië is zoals gebruikelijk live te volgen bij Viaplay en F1 TV Pro. Het hele raceweekend wordt live uitgezonden door beide aanbieders, van de eerste vrije training tot en met de race.

Is de Formule 1 GP van Australië gratis te zien?

Nee, de GP van Australië is in Nederland niet gratis live te volgen op televisie. De enige opties zijn Viaplay en F1 TV Pro.

Hoe laat begint de uitzending bij Viaplay?

Viaplay begint de uitzending om 4.00 uur Nederlandse tijd met de voorbeschouwing op de GP van Australië. Om 4.55 uur wordt geschakeld naar het liveverslag van de race, waarna de nabeschouwing tot ongeveer 7.30 uur duurt.

F1 GP Australië 2026: Waar te zien in Nederland

Aanbieder

Soort verslag

Hoe te zien

Uitzendtijden (NL tijd)

Viaplay

Liveverslag + studioanalyse

Viaplay-app, tv-kanalen

04.00u – 07.30u

F1 TV Pro

Liveverslag + extra opties

F1 TV Pro-app

04.00u – 08.00u

Viaplay TV+

Premium tv-zender

Via Ziggo, KPN, Odido, Delta

04.00u – 07.30u

RTBF Tipik

Waalse tv-zender

Via Caiway en Delta

04.30u - 07.10u

Aanbieder

TV-kanaal

Wat kost het?

Viaplay

Viaplay-app

Actuele prijzen en acties

Odido

Kanaal 13

Actuele prijzen en acties

Ziggo

Kanaal 13

Actuele prijzen en acties

Delta

Kanaal 22

Actuele prijzen en acties

KPN

Viaplay-app

Actuele prijzen en acties

GP Australië 2026 live kijken via Viaplay

  • Voorbeschouwing: zondag 8 maart om 04.00 uur
  • Race: start om 05.00 uur
  • Nabeschouwing: tot ca. 07.30 uur

Viaplay zendt het hele raceweekend uit met live-uitzendingen van de actie, uitgebreide voorbeschouwingen en analyses vanuit de studio. Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk verzorgen het commentaar, met Tom Coronel en Ho-Pin Tung als studio-analisten.

Profiteer van actuele aanbiedingen op Viaplay-abonnementen!

Formule 1 streamen via F1 TV Pro

  • Start uitzending: 04.00 uur
  • Race: 05.00 – ca. 07.00 uur
  • Einde uitzending: ca. 08.00 uur

Met F1 TV Pro krijg je exclusieve toegang tot:

  • Onboardcamera’s van alle coureurs
  • Live timing en driver tracker
  • Teamradio’s en strategische analyses
  • Meertalig commentaar (Engels, Duits, Frans, Spaans, Nederlands)
  • Directe toegang tot herhalingen en hoogtepunten

Kijk de GP van Australië live met F1 TV Pro voor de ultieme racebeleving

Viaplay TV & Viaplay TV+: Andere kijkopties

Naast de app is Viaplay ook via lineaire tv beschikbaar:

Viaplay TV (gratis):

  • Beschikbaar bij o.a. Ziggo, KPN, Delta, Odido
  • Geen liveverslag van de trainingen in Australië. De kwalificatie en race worden ook niet live uitgezonden op de zender, maar later op de dag wel als integrale herhaling.

Viaplay TV+ (premiumkanaal):

  • Volledige live-uitzending van trainingen, kwalificatie en race
  • Beschikbaar met aanvullend tv-abonnement (€16,99 p/m)

Tijdschema GP van Australië 2026 (Nederlandse tijd)

Datum Sessie Tijden (CET)
Vrijdag 6 maart Eerste vrije training 02.30u - 03.30u
Vrijdag 6 maart Tweede vrije training 06.00u - 07.00u
Zaterdag 7 maart Derde vrije training 02.30u - 03.30u
Zaterdag 7 maart Kwalificatie 06.00u - 07.00u
Zondag 8 maart Grand Prix van Australië 05.00u - 07.00u

Tip: Blijf op de hoogte

Wil je niets missen van de GP van Australië 2026?

Deel of bewaar dit artikel

