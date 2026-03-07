F1 GP Australië 2026: Tijden, zender en waar live kijken in Nederland

Nog geen drie maanden na de seizoensfinale in Abu Dhabi begint in Melbourne het eerste Formule 1-seizoen onder de gloednieuwe technische en motorische reglementen. Wie weet meteen succesvol te zijn in de nieuwe bolides? Die vraag wordt zondag beantwoord tijdens de openingsrace van 2026. Ontdek hier hoe laat de GP van Australië begint en waar je de race kunt volgen.

Veelgestelde vragen over de GP van Australië 2026

Wanneer begint de Formule 1 GP van Australië 2026?

De Grand Prix van Australië begint op zondag 8 maart 2026 om 5.00 uur Nederlandse tijd (CET). Door het tijdsverschil is het dan 15.00 uur lokale tijd in Melbourne.

Waar kan ik de F1 GP van Australië live kijken?

De Formule 1-race in Australië is zoals gebruikelijk live te volgen bij Viaplay en F1 TV Pro. Het hele raceweekend wordt live uitgezonden door beide aanbieders, van de eerste vrije training tot en met de race.

Is de Formule 1 GP van Australië gratis te zien?

Nee, de GP van Australië is in Nederland niet gratis live te volgen op televisie. De enige opties zijn Viaplay en F1 TV Pro.

Hoe laat begint de uitzending bij Viaplay?

Viaplay begint de uitzending om 4.00 uur Nederlandse tijd met de voorbeschouwing op de GP van Australië. Om 4.55 uur wordt geschakeld naar het liveverslag van de race, waarna de nabeschouwing tot ongeveer 7.30 uur duurt.

F1 GP Australië 2026: Waar te zien in Nederland

Aanbieder Soort verslag Hoe te zien Uitzendtijden (NL tijd) Viaplay Liveverslag + studioanalyse Viaplay-app, tv-kanalen 04.00u – 07.30u F1 TV Pro Liveverslag + extra opties F1 TV Pro-app 04.00u – 08.00u Viaplay TV+ Premium tv-zender Via Ziggo, KPN, Odido, Delta 04.00u – 07.30u RTBF Tipik Waalse tv-zender Via Caiway en Delta 04.30u - 07.10u

GP Australië 2026 live kijken via Viaplay

Voorbeschouwing: zondag 8 maart om 04.00 uur

zondag 8 maart om 04.00 uur Race: start om 05.00 uur

start om 05.00 uur Nabeschouwing: tot ca. 07.30 uur

Viaplay zendt het hele raceweekend uit met live-uitzendingen van de actie, uitgebreide voorbeschouwingen en analyses vanuit de studio. Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk verzorgen het commentaar, met Tom Coronel en Ho-Pin Tung als studio-analisten.

Formule 1 streamen via F1 TV Pro

Start uitzending: 04.00 uur

04.00 uur Race: 05.00 – ca. 07.00 uur

05.00 – ca. 07.00 uur Einde uitzending: ca. 08.00 uur

Met F1 TV Pro krijg je exclusieve toegang tot:

Onboardcamera’s van alle coureurs

Live timing en driver tracker

Teamradio’s en strategische analyses

Meertalig commentaar (Engels, Duits, Frans, Spaans, Nederlands)

Directe toegang tot herhalingen en hoogtepunten

Viaplay TV & Viaplay TV+: Andere kijkopties

Naast de app is Viaplay ook via lineaire tv beschikbaar:

Viaplay TV (gratis):

Beschikbaar bij o.a. Ziggo, KPN, Delta, Odido

Geen liveverslag van de trainingen in Australië. De kwalificatie en race worden ook niet live uitgezonden op de zender, maar later op de dag wel als integrale herhaling.

Viaplay TV+ (premiumkanaal):

Volledige live-uitzending van trainingen, kwalificatie en race

Beschikbaar met aanvullend tv-abonnement (€16,99 p/m)

Tijdschema GP van Australië 2026 (Nederlandse tijd)

Datum Sessie Tijden (CET) Vrijdag 6 maart Eerste vrije training 02.30u - 03.30u Vrijdag 6 maart Tweede vrije training 06.00u - 07.00u Zaterdag 7 maart Derde vrije training 02.30u - 03.30u Zaterdag 7 maart Kwalificatie 06.00u - 07.00u Zondag 8 maart Grand Prix van Australië 05.00u - 07.00u

