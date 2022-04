F1-garages: wat gebeurt er achter de schermen in de Formule 1?

In de Formule 1 komt alles aan op nauwkeurigheid en dat start allemaal in de garages van de teams. De pitbox van een team wordt elk Grand Prix-weekend op dezelfde wijze ingericht, waar in de wereld de race ook plaatsvindt. Wedstrijden worden hierdoor gewonnen of verloren. Deze strakke organisatie geeft monteurs niet alleen de zekerheid te weten waar elk gereedschap ligt, maar het scheelt teams wellicht ook cruciale seconden in kritieke situaties.

Hoeveel mensen bouwen een F1-garage op?

Ongeveer twintig mensen bouwen elke race de pitbox op. Zij arriveren ruim eerder dan de rest van het team om alle grote containers uit te laden. Deze containers bevatten boarding en het materiaal dat de garage tijdelijk als thuis laat voelen. De garage moet een bepaalde breedte hebben, al zijn sommige garages zijn breder dan andere. Stopcontacten en andere voorzieningen kunnen uiteraard ook op andere plekken zitten, soms staan er ook pilaren in de weg. Geen enkele pitbox is hetzelfde. De teams creëren op maat gemaakte beweegbare panelen, zodat alles elke keer hetzelfde is. De grotere garages geven logischerwijs meer ruimte en de boarding is zodanig ontworpen dat het eenvoudig is aan te passen op de locatie.

Valtteri Bottas verlaat de Mercedes-garage Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Hoe zijn de F1-garages in de pits ingedeeld?

De indeling van de pitstraat gebeurt op basis van de eindstand in het constructeurskampioenschap van het seizoen daarvoor, al wordt dit soms veranderd zodat de fans grotere teams beter zien. Er is geen bepaalde regel die voorschrijft welke coureur welke kant van de garage krijgt. Soms verandert dit per Grand Prix, dit hangt af vanaf welke zijde je het eenvoudigst de garage kan verlaten.

Wanneer wordt de F1-garage gebouwd?

Dit hangt af van de locatie en de plek op de kalender. Het team dat de garage opbouwt arriveert ofwel maandag voor een wedstrijd ofwel die vrijdag daarvoor. Er zijn vijf kits die op diverse vrachtschepen over de hele wereld worden vervoerd. De andere benodigdheden gaan tussen Grands Prix door mee in het vliegtuig en arriveren op dinsdag. Daarnaast hebben F1-teams ook nog zes vrachtwagen vol met spullen, die zijn uiteraard bedoeld voor wedstrijden die eenvoudig met de trucks te bereiken zijn.

Elke kist op een vrachtschip wordt zorgvuldig gemerkt. Dit geeft aan waar de spullen vandaan komen, toont het specifieke nummer van de kist en een lijst met wat in de kist zit. Sommige F1-teams plaatsen zelfs een foto aan de buitenzijde om visueel te laten zien wat er in zit. Voordat het team de garage opbouwt en inricht, heeft de renstal een extern bedrijf ingeschakeld om de vloer van een vers laagje verf te voorzien. Dit is ook de reden dat de vloeren altijd zo glimmen en schoon zijn.

Zodra het team arriveert, heeft de coördinator van het team de leiding over de opbouw. Technici uit de garage geven aanwijzingen aan het opbouwteam dat doorgaans uit specialisten bestaat voor apparatuur, brandstofpompen, banden en andere zaken. Het werk start met ophangen van de panelen aan de muur, het bestickeren van de vloer en het ophangen van elektriciteit en hydraulische systemen. Dit alles met de voorkant van de garage als referentiepunt.

De panelen worden dusdanig ver naar achteren geplaatst, dat monteurs geheel overdekt aan de auto kunnen werken. Hierdoor is er aan de voorzijde voldoende ruimte om de voorvleugel te verwijderen en is er aan de achterzijde genoeg ruimte om eventueel een nieuwe power unit te plaatsen. Wanneer de opbouw is afgerond, legt het team niet alleen het gereedschap op de goede plek maar houden ze de F1-garage ook voortdurend schoon. Veel van deze mensen zijn ook betrokken bij het tanken van brandstof en het prepareren van de banden. Sommigen maken deel uit van de pitcrew. Na de race of soms zelfs voor de start van de GP begint men al aan de afbouw. Meestal is de hele garage binnen zeven uur na de finishvlag weer ingepakt en klaar voor transport.

Mick Schumacher in de Haas F1-garage Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Wat is de indeling aan de voorkant van de garage?

De zij- en achterkant van de garage zijn bekleed met wanden die voorzien zijn van teamlogo's en andere sponsoring. Hierdoor wordt deze zichtbaarheid gemaximaliseerd en krijgt de garage ook zijn eigen karakter. Langs de wanden worden werkkasten geplaatst, zodat monteurs snel toegang hebben tot gereedschap en wheel guns. De kasten dienen tevens als bureaus met schermen aan de wanden. De F1-auto is ontworpen met weinig bevestigingspunten. De lades bevatten kleine hoeveelheden gereedschap, met onder meer steeksleutels, tangen en schroevendraaiers.

Aan het plafond van de garage is een systeem gemonteerd voor het ophangen van verlichting, pneumatische luchtleidingen, het luchtafzuigsysteem, een monitor voor de coureur en stopcontacten. Tevens hangt daar wellicht de belangrijkste kabel van de pitbox. Dit snoer vormt een rechtstreekse verbinding tussen de auto en servers, die op hun beurt weer verbonden zijn met computers van de technici. Tenslotte hebben de meeste garages aan de achterzijde een plek voor bezoekers. De vaak uitgenodigde gasten kijken op deze manier mee naar hoe de monteurs werken aan de bolide. Deze ruimte is meestal voorzien van tijdmonitoren en hoofdtelefoons, zodat gasten kunnen meeluisteren met de teamradio.

Karel Loos, Alpine F1 race engineer en Fernando Alonso van Alpine F1 Foto: Alpine

Hoe is het werkgedeelte van de engineers ingericht?

F1-teams pakken de opbouw van pitbox allemaal anders aan, vaak is het gedeelte bij de computers bedoeld voor het belangrijkste personeel dat aan de wagen werkt. Dit zijn vaak de teambaas en de twee crews. De mensen achter de computer zijn onder meer race-engineers, performance engineers en aerodynamica specialisten. Daarnaast is er ook een persoon voor de banden en de krachtbron. Het werkgedeelte bevat monitoren waar enorm veel data op te zien is. Deze data worden constant bestudeerd door engineers, waarmee ze betrouwbaarheid en prestaties in de gaten houden.

Wat vind je aan de achterzijde van de garage?

De achterkant en zijkanten van de garage zijn in feite een stuk groter dan het zichtbare voorste deel. Zij vormen het centrum van de strategie en logistiek. Hier staan rekken met alle headsets, systemen waar data wordt opgeslagen en reserveonderdelen. Tevens dient het als opslag. Er is een werkplaats waar extra vleugels, vloeren en bodywork liggen. Hier worden ook beschadigde onderdelen naartoe gebracht voor reparatie tijdens een Grand Prix-weekend. De reserveafdeling is enorm: hier liggen complete achterkanten, extra versnellingsbakken en is er een aparte ruimte voor extra power units of onderdelen van de krachtbron. Er is ook een laboratorium voor de analyse van smeermiddelen, waar de teams met behulp van een massaspectrometer, een gaschromatograaf en andere instrumenten controleren of er sporen in oliemonsters aanwezig zijn. Hierdoor kunnen ze zo vroeg mogelijk op schade reageren.

Ten slotte staat er natuurlijk een koelkast, waterkoker, koffiezetapparaat en liggen er diverse snacks. Hier kan door monteurs snel gegeten worden als er even geen tijd is om naar het motorhome te gaan. De achterzijde is flexibeler in te delen dan de voorkant. Hoewel de indeling vaak wordt aangepast aan de ruimte, streven teams ernaar om alles op dezelfde plek te zetten. Hierdoor kan er zo efficiënt mogelijk gewerkt worden.

F1-vrachtwagens in de paddock Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Wat staat er in de paddock?

Bij de Europese Grands Prix waar naartoe gereden kan worden, wordt extra gereedschap in de trucks bewaard. Deze staan direct achter de garage geparkeerd, met ertussen verwarmde bandenstapels. Bij overzeese races werken teams vanuit permanente gebouwen. Bandenstapels worden dan ofwel in de achterzijde van de garage gezet ofwel in een tijdelijke aanbouw. Achter de vrachtwagens bevindt zich een ruimte die alleen toegankelijk is met een team-, official- of mediapas, motorhomes genoemd. Dit waren vroeger bussen met luifels, maar zijn nu gigantische ruimtes geworden. Deze worden met soms wel vijf verschillende vrachtwagens naar races vervoerd en net als de garage ook opgezet en ingericht door speciale teams, die dagen van de tevoren arriveren.

Het motorhome wordt bij bijvoorbeeld Red Bull Racing het 'Energy Station' genoemd. Deze bestaat vaak uit een groot centraal eetgedeelte, met aan weerszijden kantoren en zelfs massageruimtes voor de coureurs. Met deze enorme inspanningen achter de schermen worden misschien niet direct races gewonnen, maar de aandacht voor details en het creëren van de juiste sfeer kan uiteindelijk zijn vruchten afwerpen.