F1 gaat sprintraces “niet verkopen aan hoogste bieder”

Dit weekend vindt op Silverstone de allereerste F1-sprintrace plaats. Op zaterdagavond wordt een wedstrijd gehouden waarvan de uitslag gebruikt wordt voor de startopstelling op zondagmiddag. De Formule 1-bazen hopen dat het format een succes wordt. Dat zou de weg vrijmaken voor zes evenementen met het nieuwe format in 2022. Sportief directeur Ross Brawn stelt echter dat de Formule 1 niet ten koste van alles doorgaat met de sprintraces als het geen succes blijkt te zijn. Hij kan zich wel voorstellen dat de traditionele F1-fans er niet meteen om staan te springen.

“We zullen niet dit concept niet doordrukken als het geen succes is”, aldus Brawn. “Er is geen reden om het te doen als het publiek er niet warm van wordt, als we niet zien dat het iets extra’s oplevert en we geen voordelen zien. Het mooie is dat we het drie races kunnen testen en niet direct voor een heel seizoen hoeven in te voeren. In het verleden was dat altijd een struikelblok. Een verandering was in theorie dan direct voor het hele seizoen. We hebben nu drie kansen om te testen. Als het geen succes is of we niet de respons krijgen waar we op hopen, dan zullen we daar eerlijk over zijn en kijken naar andere initiatieven.”

Hoogste bieder

Als de Formule 1 in 2022 doorgaat met het sprintformat, dan zal het tijdens een aantal races ingezet worden. De keuze bij welke race is in potentie lastig. Brawn stelt echter wel dat het de sprintraces niet gaat ‘verkopen’ aan de hoogste bieder. “Binnen elke organisatie heb je mensen aan beide kanten van het spectrum”, vervolgde Brawn. “De commerciële mensen gaan natuurlijk voor een commercieel doel, aan de andere kant hebben we mensen die meer van de racerij zijn. Het is aan Stefano [Domenicali] en mij, samen met nog een paar anderen, om te bekijken wat we het beste kunnen doen. De teams hebben daar ook nog iets over te zeggen. Ik hoop dat we het commercieel aantrekkelijk kunnen maken voor alle circuits, dat maakt het voor de teams ook beter om ermee in te stemmen. We gaan het niet voor een hoge prijs verkopen, maar het moet wel een succes zijn. Als we naar circuits gaan waar het niet werkt en het geen voordeel brengt, dan weten we ook dat het geen lang leven beschoren is. We moeten zeker weten dat we dit op circuits gaan doen waar het een zekere meerwaarde heeft. Dan kunnen we het dan verder uitbouwen.”