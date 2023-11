F1 trekt alles uit de kast in Vegas en bouwt trouwkapel in F1-stijl

De Formule 1 trekt alles uit de kast om van de Grand Prix van Las Vegas een groot spektakelstuk te maken. De race over de straten van de wereldberoemde gokstad gaat langs alle grote trekpleisters, zoals de Strip en de Sphere, maar ook naast de baan valt er genoeg te beleven met wereldberoemde artiesten als Kylie Minogue, John Legend en DJ Tiësto die tijdens de openingsceremonie op woensdag gaan optreden. Ook voor grote Formule 1-fans die met elkaar in het huwelijksbootje willen stappen is er een uitgelezen mogelijkheid, want er is een volledig in F1-stijl ingerichte huwelijkskapel gebouwd.

Dat de organisatoren voor een kapel hebben gekozen is natuurlijk niet geheel toevallig. Las Vegas staat naast de gigantische casino's bekend om de vele trouwkapellen waar heel wat beroemde en beruchte huwelijken gesloten zijn, vaak met een Elvis-imitator als degene die het huwelijk voltrekt. Ook de filmindustrie maakt gretig gebruik van deze stereotypering van de stad en nu is dus ook de Formule 1 hierop ingesprongen. De kapel is versierd met de tekst in neon-ledverlichting 'It's lights out and together we go', waarmee gerefereerd wordt aan de openingszin van elke race door de commentatoren van SkyF1. Ook is er een unieke F1-auto in de kapel waarop 'Just married' staat. Het kapel is volledig over de top, met witte en rode rozen en ook aan toch ietwat kitscherige verlichting geen gebrek. Het is niet bekend wat de kosten van een huwelijksceremonie in het kapel gaan worden, maar gezien de ticketprijzen gaat het ongetwijfeld flink in de papieren lopen.

Het is overigens geen uniek idee van de Formule 1 om de fans een kans te bieden om tijdens een raceweekend in Vegas te trouwen. De NASCAR had in oktober dit jaar nog hetzelfde idee, alleen werd het huwelijk op het circuit voltrokken en in een recordtempo. De ceremonie duurde namelijk net zo lang als een pitstop in de klasse duurt. Voor de tortelduifjes die gebruik willen maken van het kapel tijdens het F1-weekend in Vegas gaat ongetwijfeld iets meer tijd worden uitgetrokken. En met het verwachte prijskaartje is dat ook wel het minste wat verwacht kan worden.