F1 gaat farce op Spa-Francorchamps in oktober bespreken

Ondanks dat er zondag slechts drie ronden achter de safety car gereden werd op het circuit van Spa-Francorchamps, werden er punten uitgedeeld. Niet iedereen was het daarmee eens. Todt heeft nu bevestigd dat hij en de andere mensen van de FIA gaan kijken naar een alternatief. In een verklaring liet de voorman van de mondiale autosportfederatie weten: “De FIA gaat samen met de Formule 1 en de teams de reglementen evalueren om te kijken wat we daar voor de toekomst van kunnen leren en wat we kunnen verbeteren”, leest het statement. “De uitkomsten, waaronder het uitdelen van punten, zal tijdens de komende bijeenkomst van de F1 Commission op 5 oktober besproken worden.”

De F1 Commission is een groep samengesteld uit de FIA, de commerciële rechtenhouders van de Formule 1 en de teams. In die groep zijn dertig stemmen (10 voor de FIA, 10 voor F1 en 10 voor de teams), een meerderheid is nodig om reglementswijzigingen voor te stellen aan de World Motor Sport Council. Voor reglementswijzigingen in het lopende seizoen is een meerderheid van 28 stemmen nodig, wanneer het gaat om een volgend seizoen is het genoeg als er 26 stemmen om een voorstel erdoor te krijgen. Als gevolg van de commotie die ontstaan is na de Belgische GP, lijkt het een formaliteit dat een ruime meerderheid voor een directe verandering van het reglement aanstaande is. De meest voor de hand liggende uitkomst is dat er in de toekomst geen punten meer uitgedeeld worden als er niet geracet wordt.

Todt staat achter het besluit dat er zondag niet gereden is op Spa. “De Belgische Grand Prix stelde ons voor een ongekende uitdaging. De voorspelde mogelijkheid om te racen kwam niet en later op de dag leek er nog een kans te komen, maar ook toen werden de omstandigheden weer heel snel slechter. Een gebrek aan zicht en de hardnekkige spray zorgden ervoor dat het niet veilig genoeg was om te racen, niet voor de coureurs, niet voor de marshals en niet voor het publiek. Ik vind het bijzonder spijtig dat zij lang hebben moeten wachten op een race die uiteindelijk nooit kwam. De FIA-stewards hebben de race op basis van het sportieve reglement stilgelegd en alles gedaan om alsnog een wedstrijd te houden, maar dat kon niet doorgaan. De huidige reglementen zijn op correcte wijze toegepast.”