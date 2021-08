Van Eldik over Dutch GP: “Dromen van duinen, publiek en een F1-auto”

Een dag na de verregende Grand Prix van België zocht Motorsport.com Nederland Frits van Eldik op in De Krachtcentrale in Huizen, waar komende woensdag, op 1 september, de expositie ‘Fast Art’ wordt geopend. De expositie is een samenwerking tussen Van Eldik, kunstenaar Peter Kos en voormalig Formule 1-coureur en Le Mans-winnaar Stefan Johansson, die tegenwoordig zelf ook actief is als kunstenaar. De expositie heeft dan ook meer weg van “een mancave” waarin (retro) Formule 1 gecombineerd wordt met kunst, design en fotografie.

"Fotograferen in de regen is heel erg dankbaar"

In de video bovenaan deze pagina vertelt Van Eldik over zijn eigen expositie, maar vragen we hem na het waterballet in België ook over de vele voordelen van regenbuien voor een autosportfotograaf.

Uiteraard blikken we ook vooruit op de Grand Prix in Zandvoort, waar Van Eldik zich komend weekend het liefst tussen het publiek op de tribunes zou willen mengen. “Je wilt gewoon die sfeer hebben en alles eromheen”, schetst de fotograaf alvast zijn ideale plaatje. “Dat geldt ook voor de fietsers op de weg en mensen die aan komen lopen. De chaos – met alle respect – is denk ik gewoon leuk om vast te leggen. Van treinstation tot aan het champagne spuiten.“