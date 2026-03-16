Aanbevolen voor jou

F1-film van Apple valt in de prijzen bij Oscaruitreiking

Formule 1
F1-film van Apple valt in de prijzen bij Oscaruitreiking

Wanneer is de volgende F1-race? De volledige kalender voor 2026

Formule 1
Wanneer is de volgende F1-race? De volledige kalender voor 2026

Management doet opvallende oproep aan fans Colapinto na crash met Ocon

Formule 1
GP van China
Management doet opvallende oproep aan fans Colapinto na crash met Ocon

VeeKay veertiende in Arlington: "Goed einde van zwaar weekend"

IndyCar
Streets of Arlington
VeeKay veertiende in Arlington: "Goed einde van zwaar weekend"

Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van China

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
GP van China
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van China

Dit schrijven de internationale media over de Chinese Grand Prix

Formule 1
GP van China
Dit schrijven de internationale media over de Chinese Grand Prix

De meeste overwinningen in F1: Dit zijn de tien beste coureurs aller tijden

Formule 1
De meeste overwinningen in F1: Dit zijn de tien beste coureurs aller tijden

Vader Antonelli dankt Wolff na eerste Formule 1-zege van zoon Kimi

Formule 1
GP van China
Vader Antonelli dankt Wolff na eerste Formule 1-zege van zoon Kimi
Formule 1

F1-film van Apple valt in de prijzen bij Oscaruitreiking

De Formule 1-film van Apple, simpelweg 'F1', is bij de 98ste Oscaruitreiking in de prijzen gevallen. De film was genomineerd in vier categorieën, maar won één prijs.

Laurens Stade
Gepubliceerd:
George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, Brad Pitt en Javier Bardem op het podium tijdens het filmen van een scène voor de F1-film

Foto door: Sam Bagnall / Motorsport Images

De Formule 1-film, met Brad Pitt in de hoofdrol, verscheen in de zomer van 2025 in de bioscopen en was vervolgens te zien via de streamingdienst van Apple. Het werd een groot succes met een wereldwijde opbrengst van ruim 600 miljoen dollar. 

'F1', zoals de film heet, werd bovendien genomineerd in vier categorieën voor de 98ste Oscaruitreiking. De Formule 1-film was genomineerd voor Best Picture - beste film dus - beste montage, beste geluid en beste visuele effecten.

Uiteindelijk nam 'F1' slechts één prijs mee naar huis: beste geluid. In die categorie rekende het af met Frankenstein, One Battle After Another, Sinners, Sirât en Train Dreams. De prijs ging naar het team achter het geluid van de F1-film: Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo en Juan Peralta.

Lees meer:

In de andere categorieën greep de F1-film dus naast de prijzen. De Oscar voor beste film ging uiteindelijk naar One Battle After Another, de grote winnaar van de avond met zes prijzen uit dertien nominaties.

De film Sinners was op voorhand de grote favoriet met een recordaantal van zestien nominaties, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met vier prijzen. Wel ging een van de grootste prijzen, voor beste acteur, naar Michael B. Jordan voor zijn dubbelrol in Sinners.

In de categorie beste montage verloor de F1-film van One Battle After Another. In die categorie waren ook Marty Supreme, Sentimental Value en Sinners genomineerd.

Foto door: Erik Junius

De Oscar voor beste visuele effecten ging uiteindelijk naar Avatar: Fire and Ash. Ook daar wist de Formule 1-film dus niet te winnen, al was het met blockbusters als Avatar en Jurassic World Rebirth al een felbevochten categorie.

Door het succes van de Formule 1-film gingen er lange tijd geruchten dat er een vervolg zou kunnen komen. Onlangs werd dit nog bevestigd door producent Jerry Bruckheimer tegenover de BBC. "We werken aan een vervolgfilm", gaf Bruckheimer aan.

Meer details over het vervolg op 'F1' wilde Bruckheimer niet geven. De tijdlijn voor het nieuwe project blijft dus onduidelijk en ook is niet bekend of hoofdrolspeler Brad Pitt en andere acteurs en actrices terugkeren in de nieuwe film.

Net binnen

F1-film van Apple valt in de prijzen bij Oscaruitreiking

Formule 1
F1-film van Apple valt in de prijzen bij Oscaruitreiking

Wanneer is de volgende F1-race? De volledige kalender voor 2026

Formule 1
Wanneer is de volgende F1-race? De volledige kalender voor 2026

Management doet opvallende oproep aan fans Colapinto na crash met Ocon

Formule 1
GP van China
Management doet opvallende oproep aan fans Colapinto na crash met Ocon

VeeKay veertiende in Arlington: "Goed einde van zwaar weekend"

IndyCar
Streets of Arlington
VeeKay veertiende in Arlington: "Goed einde van zwaar weekend"
Vorig artikel Wanneer is de volgende F1-race? De volledige kalender voor 2026

Voormalig Red Bull-chef Wheatley relativeert kritiek Verstappen op F1-regels

Formule 1
Formule 1
GP van China
Voormalig Red Bull-chef Wheatley relativeert kritiek Verstappen op F1-regels

Bearman opgelucht na moment met Hadjar: "Geluk dat ik hier sta"

Formule 1
Formule 1
GP van China
Bearman opgelucht na moment met Hadjar: "Geluk dat ik hier sta"

Interview: Thierry Vermeulen deelt raceplannen voor 2026: "Het is een mooi programma"

Uitgelicht
DTM
Uitgelicht
DTM
Interview: Thierry Vermeulen deelt raceplannen voor 2026: "Het is een mooi programma"

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van China

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van China
Door Erwin Jaeggi
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van China

De les die Verstappen ook heeft geleerd: Antonelli benoemt voornaamste verbeterpunt

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van China
Door Ronald Vording
De les die Verstappen ook heeft geleerd: Antonelli benoemt voornaamste verbeterpunt

Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van China
Door Ronald Vording
Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?

Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Erwin Jaeggi
Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen
Bekijk meer