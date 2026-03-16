De Formule 1-film, met Brad Pitt in de hoofdrol, verscheen in de zomer van 2025 in de bioscopen en was vervolgens te zien via de streamingdienst van Apple. Het werd een groot succes met een wereldwijde opbrengst van ruim 600 miljoen dollar.

'F1', zoals de film heet, werd bovendien genomineerd in vier categorieën voor de 98ste Oscaruitreiking. De Formule 1-film was genomineerd voor Best Picture - beste film dus - beste montage, beste geluid en beste visuele effecten.

Uiteindelijk nam 'F1' slechts één prijs mee naar huis: beste geluid. In die categorie rekende het af met Frankenstein, One Battle After Another, Sinners, Sirât en Train Dreams. De prijs ging naar het team achter het geluid van de F1-film: Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo en Juan Peralta.

In de andere categorieën greep de F1-film dus naast de prijzen. De Oscar voor beste film ging uiteindelijk naar One Battle After Another, de grote winnaar van de avond met zes prijzen uit dertien nominaties.

De film Sinners was op voorhand de grote favoriet met een recordaantal van zestien nominaties, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met vier prijzen. Wel ging een van de grootste prijzen, voor beste acteur, naar Michael B. Jordan voor zijn dubbelrol in Sinners.

In de categorie beste montage verloor de F1-film van One Battle After Another. In die categorie waren ook Marty Supreme, Sentimental Value en Sinners genomineerd.

De F1-film sleepte uiteindelijk één Oscar in de wacht.

De Oscar voor beste visuele effecten ging uiteindelijk naar Avatar: Fire and Ash. Ook daar wist de Formule 1-film dus niet te winnen, al was het met blockbusters als Avatar en Jurassic World Rebirth al een felbevochten categorie.

Vervolg

Door het succes van de Formule 1-film gingen er lange tijd geruchten dat er een vervolg zou kunnen komen. Onlangs werd dit nog bevestigd door producent Jerry Bruckheimer tegenover de BBC. "We werken aan een vervolgfilm", gaf Bruckheimer aan.

Meer details over het vervolg op 'F1' wilde Bruckheimer niet geven. De tijdlijn voor het nieuwe project blijft dus onduidelijk en ook is niet bekend of hoofdrolspeler Brad Pitt en andere acteurs en actrices terugkeren in de nieuwe film.