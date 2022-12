De Formule 1 heeft de eerste twee seizoenen van het experiment met sprintraces inmiddels achter de rug. In 2021 werden er voor het eerst drie korte zaterdagse races afgewerkt om de startopstelling voor de race op zondag te bepalen, dat gebeurde in 2022 opnieuw. Dit jaar waren Imola, de Red Bull Ring en Interlagos gastheer van de sprintraces en inmiddels is duidelijk dat twee van die drie locaties dat ook in 2023 mogen doen. Het aantal F1 Sprints wordt dan uitgebreid tot zes, waarbij Oostenrijk en Brazilië opnieuw gekozen zijn. Zij worden aangevuld met sprintraces in Azerbeidzjan, België, Qatar en de Verenigde Staten. Met name het feit dat er een korte zaterdagse race op het Circuit of the Americas wordt gehouden, stemt Stefano Domenicali tevreden.

"We hebben een enorm positieve reactie gezien op de F1 Sprint-evenementen tijdens de eerste twee jaren waarin we ze gehouden hebben. We kunnen niet wachten om de fans volgend jaar nog meer actie te brengen met zes sprintraces, waaronder onze eerste F1 Sprint in het Amerikaanse Austin", zegt de CEO van de Formule 1 over de bekendmaking van de zes locaties. "De introductie van de sprintraces heeft een raceweekend gecreëerd met drie dagen vol competitieve actie. Het brengt meer entertainment naar fans van de sport, maar creëert ook extra waarde voor de betrokkenen zoals de teams, zendgemachtigden, partners en organisatoren."

De plannen om het aantal F1 Sprints te verhogen naar zes waren er al in 2022. Uiteindelijk werd het aantal toch teruggebracht tot drie, nadat de FIA tegen het voorstel had gestemd. Naar verluidt gebeurde dat doordat de autosportbond een extra financiële vergoeding wilde, al gooide president Mohammed Ben Sulayem het toentertijd op het verminderen van de werkdruk voor zijn medewerkers. Voor 2023 zijn FIA en Ben Sulayem wel overstag gegaan. "Na een sterke samenwerking tussen FIA en FOM en goedkeuring van de World Motor Sport Council zijn we verheugd dat we de zes locaties van de sprintraces in 2023 kunnen onthullen", laat hij optekenen. "We kijken uit naar deze spannende toevoeging aan de kalender."