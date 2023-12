In 2025 moet Extreme H - een spin-off van de elektrische off-roadklasse Extreme E - de eerste raceklasse worden waarin de auto's aangedreven worden door middel van waterstoftechnologie. Om de bredere inzet van deze technologie in de autosport te evalueren, zowel qua batterijsystemen als brandstofcellen, zetten de Formule 1, Extreme H en de FIA gezamenlijk een werkgroep op. Daarblij ligt de focus ook op het vergroten van de duurzaamheid van transport en infrastructuur. De Formule 1 wordt in de Hydrogen Working Group vertegenwoordigd door technische topman Pat Symonds, terwijl directeur single-seaters Nikolas Tombazis namens de FIA plaatsneemt. Mark Grain, de technisch directeur van Extreme E, is de afgevaardigde namens Extreme H.

"Onze sport heeft een traditie dat ze nieuwe technologieën in zeer korte tijd voor aan de publieke perceptie kan brengen. Dit doen we door met een open blik naar alle oplossingen te kijken en cross-functionele technische ontwikkeling te omarmen", zegt Symonds over het opzetten van de waterstofwerkgroep. "Met het beheersen van klimaatverandering in gedachten zijn we toegewijd aan het promoten van duurzaamheid. Daarom moeten we alle vlakken van het koolstofvrij maken van de mobiliteitssector onderzoeken. Hieronder vallen duurzame vloeibare koolwaterstofbrandstoffen, elektrificatie en waterstof. Deze werkgroep maakt een samenleving mogelijk die ons in staat stelt om uit de eerste hand ervaring op te doen en bij te dragen aan het begrip en de ontwikkeling van de vele aspecten van waterstofaandrijving die Extreme H zal omarmen."

In een artikel voor Motorsport.com's zusterpublicatie GP Racing merkte Symonds vorige maand op dat brandstofcellen voor waterstof niet efficiënt zijn voor racen. Ze genereren namelijk veel warmte, maar moeten wel op relatief lage temperatuur opereren. De auto's zouden daardoor veel grotere radiatoren nodig hebben. "Is waterstof een geschikte energiebron voor racemotoren? Het antwoord is zonder twijfel 'ja', maar is het ook een betere oplossing dan bijvoorbeeld een mix tussen duurzame biobrandstof en synthetische brandstof?", vraagt Symonds zich af. "Die vraag is moeilijker te beantwoorden, want veel hangt af van hoe de infrastructuur voor transportbrandstoffen zich over de komende twee decennia ontwikkelt."

De lessen die Extreme H in de komende tijd gaat leren, worden van groot belang voor de werkgroep. Eind dit jaar hoopt de klasse voor het eerst te testen met de door waterstof aangedreven off-roadbolide, volgend jaar moet een uitgebreider testprogramma volgen. "Als het regulerend orgaan van zowel de Formule 1 als Extreme H verwelkomen we deze samenwerking", vertelt Tombazis. "De technische afdeling van de FIA heeft ervaring en kennis wat betreft waterstoftechnologie. Die brengen we mee naar de werkgroep, net als onze expertise van het sportieve aspect, de veiligheid en het reguleren. Zoals momenteel het geval is bij het gehele autosportportfolio van de FIA, zullen we de lessen van deze samenwerking meenemen voor het belang van onze sport en de mobiliteit."

Momenteel is Extreme H niet de enige raceklasse die met waterstof aan de slag wil gaan. Automobile Club de l'Ouest, de organisator van het World Endurance Championship en de 24 uur van Le Mans, is bezig met een prototype-klasse voor waterstofaandrijving. Deze komst van deze klasse wordt hoogstwaarschijnlijk met een jaar uitgesteld tot 2027.