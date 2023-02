F1 dolblij met komst van Ford: "Laat zien dat we de goede kant op gaan"

Na een periode van 22 jaar afwezigheid zal Ford in 2026 weer van de partij zijn op het hoogste niveau van de autosport. De Amerikaanse autogigant keert terug in de Formule 1 en zal dat in samenwerking met Red Bull Racing en AlphaTauri doen. Ford gaat de Red Bull-motor badgen en Powertrains zowel financieel als waar mogelijk ook technisch ondersteunen. Het merk zal daardoor iets minder prominent aanwezig zijn dan in 2004 - toen Ford met Jaguar nog een echt fabrieksteam had - maar dat mag de pret op deze vrijdag zeker niet drukken.

Zo is Formule 1 CEO Stefano Domenicali zeer in zijn nopjes met de rentree van een grote speler op de automarkt. "Het nieuws dat Ford vanaf 2026 in de sport actief zal zijn, is geweldig voor onze sport. We kunnen niet wachten totdat ze het opnemen tegen de andere aansprekende automerken die al in de Formule 1 actief zijn", laat hij in een eerste reactie weten. "Ford is een wereldwijd merk en heeft een enorme historie in de autosport en natuurlijk al helemaal op automotive-gebied. Ze zien gelukkig de meerwaarde van ons platform, waarmee we bijna een half miljard mensen bereiken."

Belangrijker is voor Domenicali nog dat de komst van Ford onderstreept dat de Formule 1 aantrekkelijk is voor grote merken. De 'groene' keuzes - die bij fans niet altijd goed vallen - zijn volgens hem cruciaal. "Ons streven om klimaatneutraal te zijn in 2030 en de keuze om vanaf 2026 met volledig duurzame brandstoffen te rijden, hebben zeker bijgedragen aan de keuze van Ford. We geloven dat onze sport op deze manier kansen en ook een bereik biedt zoals geen enkele andere sport dat kan. We kunnen zoals gezegd niet wachten totdat we Ford vanaf 2026 weer zien racen op de iconische F1-circuits."

'Komst Ford onderstreept het succes van 2026-reglement'

Alhoewel de FIA en Formule 1 tegenwoordig vaker niet op één lijn zitten dan wel, is FIA-president Mohammed Ben Sulayem een vergelijkbare mening toegedaan. Ook hij ziet de komst van Ford als een rechtvaardiging voor de motorische keuzes richting 2026. "Er zijn maar weinig merken die zo'n rijke autosporthistorie hebben als Ford. Daardoor is het voortreffelijk dat ze terugkeren naar de Formule 1. Het onderstreept het succes van onze motorreglementen voor 2026, die zowel spektakel willen bieden als ook duurzaam moeten zijn. Meer interesse vanuit de Verenigde Staten is natuurlijk alleen maar goed voor de verdere groei van de koningsklasse."