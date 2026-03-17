Ferrari: de 'Macarena'-vleugel is niet afgekeurd, inzet in Japan
Ferrari testte in China de nieuwe 'Macarena'-achtervleugel, maar zonder perfecte afstelling. De verzamelde data moeten helpen om het systeem verder te verfijnen en in Japan optimaal te benutten.
Ferrari zorgde in Shanghai voor spektakel met herhaalde inhaalacties tussen Lewis Hamilton en Charles Leclerc, maar de SF-26 moest genoegen nemen met een derde plaats voor de zevenvoudig wereldkampioen, die daarmee eindelijk zijn eerste podium met het team behaalde. Op de dag van de eerste overwinning van Kimi Antonelli verloor de Scuderia 25 seconden op Mercedes, die momenteel de duidelijke maatstaf is.
Dat verschil komt neer op zo’n vier à vijf tienden per ronde. Te veel om de dominantie van de W17 te doorbreken, al liet China zien dat Ferrari in de eerste twee sectoren kan meekomen. Het grootste verlies zit op de rechte stukken, waar bijna drie tienden worden toegegeven.
Terwijl de FIA de tijd heeft genomen om eventuele wijzigingen in de regels voor Miami te bespreken, moet Ferrari hard werken om dichter bij Mercedes te komen. Het is één ding om de elektrische energie optimaal te benutten in de batterijstrategieën, maar iets anders om het vermogen te vinden dat de V6 067/6 mist. Het team mist naar schatting 20 tot 25 pk bij hoge toerentallen.
Het verschil in snelheid komt deels doordat Mercedes een hogere compressieverhouding bij een warme motor gebruikt, terwijl die volgens de regels tot 1 juni bij omgevingstemperatuur wordt gemeten. Een ander deel komt door de efficiënte Petronas-brandstof, die extra energie in de verbrandingskamer levert en specifiek is ontwikkeld om die hogere compressie te benutten.
Daar komt nog een grotere turbine bij, die bij maximaal vermogen extra prestaties levert en het mogelijk maakt om de verbrandingsmotor te gebruiken voor het opladen van energie via het inmiddels bekende 'super clipping' op de rechte stukken (waarbij overtollig vermogen wordt gebruikt om de batterij te vullen zonder al te veel topsnelheid te verliezen).
Ferrari wacht op de ADUO om een motorische inhaalslag te maken, maar richt zich intussen op de verdere ontwikkeling van de auto. De SF-26 heeft volgens het team namelijk vooral veel potentie op het gebied van chassis en aerodynamica.
In Maranello wordt de ontwikkeling dan ook opgevoerd om de prestaties te behalen die de technici onder leiding van Loïc Serra verwachten. Er staan nog meerdere circuits op de kalender waar de eigenschappen van de Ferrari de Mercedes onder druk kunnen zetten, en dan moet het team klaar zijn om toe te slaan.
In Shanghai zagen we tijdens de enige vrije training het debuut van de kantelbare achtervleugel. Beide coureurs gebruikten deze om zoveel mogelijk data te verzamelen, waarna het onderdeel weer werd opgeborgen. Sommige 'kenners' concludeerden dat de 'Macarena'-vleugel was afgekeurd.
Niets is minder waar. Het klopt dat de vleugel niet werd gebruikt in de race, maar het was dan ook nooit bedoeld als een oplossing voor alle circuits. Oorspronkelijk zou het systeem pas debuteren in Bahrein, maar na het schrappen van twee races in de Golfregio werd geprobeerd het eerder in te zetten, met Suzuka als belangrijk doel.
De juiste timing voor het sluiten van de Macarena-vleugel bleek in China nog niet goed afgestemd.
De test in China bleek cruciaal, omdat het aantoonde dat de juiste timing voor het sluiten van de Macarena nog niet goed is afgestemd. Er ontstonden namelijk problemen met de aerodynamische balans, doordat de voorste beweegbare vleugel veel sneller reageerde.
De Ferrari-ingenieurs hebben waardevolle data verzameld die gebruikt zullen worden in simulaties voor de Grand Prix van Japan, waar aerodynamica een grote rol speelt. Volgens Motorsport.com bevindt de kantelbare vleugel zich nog in een eerste ontwikkelingsfase. Zolang de standaardversie niet optimaal werkt, kunnen verdere evoluties nog niet worden geïntroduceerd.
De verbeterde aerodynamische efficiëntie in Suzuka zou de luchtweerstand op de rechte stukken met open vleugel moeten verminderen (mede doordat de actuator naar een van de zijpanelen is verplaatst), terwijl er tegelijkertijd meer downforce beschikbaar is in de secties met veel bochten.
Een belangrijk updatepakket wordt verwacht in Miami op 4 mei, de eerste race op de kalender na de onderbreking van F1 in april.
