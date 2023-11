Een van de dingen waar het in aanloop van de Formule 1-race in Las Vegas over ging, was de manier waarop de raceorganisatie de openbare plekken in de gokstad afgeschermd had voor het publiek. Motorsport.com heeft vernomen dat de fans daar niet van gediend waren en dat zij tijdens de race de schermen weggetrokken hebben.

In eerste instantie had de organisatie van de race over de Strip een soort folie over de bruggen aangebracht, maar lokale inwoners van de wereldberoemde stad hadden die op eigen houtje al eraf getrokken. Om ook te voorkomen dat van de brug spullen op de baan gegooid werden werd er ook besloten om een kooiconstructie te bouwen en mochten winkels aan de Strip rondom de F1-sessies geen glaswerk verkopen. Zo wilden ze koste wat kost voorkomen dat tijdens de race-evenementen troep op het asfalt lag. Hoe ironisch is het dan dat nota bene iets wat in het asfalt lag ervoor zorgde dat de vrijdagactie zeer beperkt bleef.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen trokken enkele in F1-merchandise gehulde fans toch wat schermen los om een glimp van de koningsklasse van de autosport te krijgen. Naar verluidt hadden die fans geen tickets en juist voor die personen wilde de FOM voorkomen dat er gratis gekeken kon worden. Motorsport.com heeft begrepen dat dit niet voor grote problemen voor de organisatie zorgde, want in tegenstelling tot de gevallen in Australië en Brazilië was de race an sich niet in gevaar gebracht door het gedrag van de fans. De F1-organisatie van de race in Nevada is gevraagd voor een reactie over deze gebeurtenissen tijdens de race, maar is daar vooralsnog niet op ingegaan.

Zoals gezegd passen deze acties in het weekend waarin de Formule 1 geen goede beurt maakte bij de Amerikaanse autosportfans. Op vrijdag konden de F1-fans niet genieten van de tweede training, want voordat de sessie startte werden zij vriendelijk toch dringend verzocht om het circuit te verlaten. De beveiliging had namelijk hun dienst erop zitten en daardoor kon de veiligheid van de fans niet gegarandeerd worden. De fans werden afgescheept met een voucher van 200 dollar voor in de webshop.